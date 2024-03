Bixia élargit ses activités commerciales avec Hansen





Hansen Technologies (ASX : HSN), l'un des principaux fournisseurs mondiaux de logiciels et de services pour les secteurs de l'énergie, de l'eau et des communications, a le plaisir d'annoncer l'élargissement de son partenariat avec la société suédoise de services publics Bixia. En vertu de cet accord, Bixia élargira ses capacités de trading en tablant sur la modularité de Hansen Trade pour ajouter les composants de trading des services auxiliaires FCR (Frequency Containment Reserve) et mFRR (Manual Frequency Restoration Reserve) et de communication automatique avec les clients. Cet élargissement s'appuie sur le déploiement actuel de Hansen Trade pour le trading intra-journalier, amorcé par Bixia au début de l'année dernière.

Le module Hansen Trade FCR permet à Bixia d'opérer automatiquement sur le marché FCR, notamment pour l'envoi automatique d'offres et le traitement des résultats commerciaux. La solution FCR est conforme à la technologie d'appel d'offres existante EDIEL et prend également en charge le nouvel appel d'offres ECP (Energy Communication Platform) que présentera bientôt Svenska Kraftnät, l'opérateur du réseau suédois ? une modification décrite dans ce tout nouveau blog.

La solution Regulating Power fournie par Hansen Trade permet à Bixia d'opérer de manière automatisée à la fois sur les marchés de l'énergie mFRR et de la capacité mFRR. La solution automatise le processus d'appel d'offres mFRR et le traitement des demandes d'activation, notamment la visualisation et le contrôle complets.

Eric Constantien, responsable des ventes, grandes entreprises et producteurs, Bixia, signale : « Le déploiement harmonieux du module de trading intra-journalier au sein de Hansen Trade au début de l'année 2023, ainsi que sa fiabilité et ses fonctionnalités complètes, ont motivé notre décision d'élargir notre partenariat avec Hansen. L'introduction des modules de négociation FCR et mFRR de Hansen améliorera considérablement notre service de trading et offrira à nos clients une expérience de trading moderne. L'automatisation et la rationalisation des processus nous permettent également de développer nos activités ».

David Castree, Chief Customer Officer chez Hansen, signale : « Nous sommes heureux de constater l'élargissement de notre association avec Bixia et l'accueil positif réservé à notre solution de commerce d'énergie dans la région, qui se doit à son architecture modulaire à multiples facettes. Face aux dynamiques du marché et à l'évolution du paysage réglementaire dans la région nordique, Hansen Trade permet à des entreprises comme Bixia de poursuivre leurs activités sans incident, en faisant preuve d'une agilité et d'une confiance inégalées ».

Formant partie de la Hansen Suite for Energy & Utilities et fonctionnant comme une solution SaaS dans le cloud, Hansen Trade répond parfaitement aux exigences de flexibilité et d'évolutivité du marché du trading de l'énergie en constante évolution.

Pour de plus amples informations à propos de Hansen Technologies, veuillez consulter le site suivant www.hansencx.com.

À propos de Hansen Technologies

Hansen Technologies (ASX : HSN) est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de logiciels et de services destinés aux secteurs de l'énergie, de l'eau et des communications. Grâce à son portefeuille de logiciels primés, Hansen est au service de clients répartis dans plus de 80 pays, les aidant à créer, vendre et fournir de nouveaux produits et services, à gérer et analyser les données clients, et à contrôler les processus critiques de gestion des revenus et de support client.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.hansencx.com

À propos de Bixia

Bixia fournit de l'électricité 100 % renouvelable à ses clients dans toute la Suède. C'est l'une des compagnies d'électricité suédoises qui acquiert la plus grande part d'électricité renouvelable et celle produite localement. Bixia travaille activement au développement de l'électricité renouvelable produite localement et c'est la société de trading d'électricité qui achète la plus grande part d'électricité produite à petite échelle dans la région nordique.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.bixia.se/

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

21 mars 2024 à 06:05

Communiqué envoyé leet diffusé par :