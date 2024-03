Delta présente le chargeur électrique ultra-rapide de 500 kW DC UFC 500 pour les applications publiques et les véhicules lourds





Le rapport puissance/encombrement exceptionnel de l'UFC500 aide les opérateurs de charge pour véhicules électriques à répondre aux besoins de charge de haute puissance et aux défis des limitations d'espace

AMSTERDAM, 21 mars 2024 /PRNewswire/ -- Delta, un leader mondial dans la gestion de l'énergie et fournisseur de solutions vertes intelligentes basées sur l'IoT, a annoncé aujourd'hui le lancement de son chargeur EV ultra-rapide DC de 500kW, l'UFC 500. Face à l'augmentation des besoins de charge de haute puissance et aux défis d'acquisition de terrain pour les opérateurs de charge de véhicules électriques, l'UFC 500 se présente comme une solution idéale grâce à son rapport puissance/encombrement remarquable. Offrant une commodité inégalée, l'UFC 500 peut charger un véhicule électrique lourd (camion électrique/bus électrique) avec une grande capacité de batterie à 460 kW de puissance en 2 heures, ce qui, en moyenne, résulte en une autonomie suffisante pour une journée complète d'opération.

Vincent Lin, vice-président de eMobility et Solutions d'Énergie Intelligente chez Delta EMEA, a déclaré : « L'UFC 500 offre des capacités de charge ultra-rapide et, grâce à l'intégration avec notre propre système de gestion de charge EV DeltaGrid® EVM et les solutions de stockage d'énergie, réduit considérablement la pression sur le réseau. Cette combinaison puissante représente la parfaite intégration des solutions de charge pour véhicules électriques et de gestion énergétique intelligente. Elle offre une performance et une efficacité exceptionnelles pour répondre aux besoins actuels et futurs de charge des CPOs.»

Dans les applications de charge publique, la charge simultanée de 2 EV modernes peut atteindre une puissance de charge jusqu'à 250 kW chacun, ce qui représente l'offre de service de charge la plus attrayante du point de vue de l'utilisateur final. En plus des véhicules lourds, l'UFC 500 convient à un large spectre de véhicules électriques de passagers et d'applications de charge dans les flottes, dépôts, logistiques, installations industrielles et de charge publique.

Le module d'alimentation de pointe de l'UFC 500 utilise une technologie de semi-conducteur SiC, un composé de silicium et de carbone, pour assurer une efficacité de conversion globale exceptionnellement élevée. La topologie de circuit interne brevetée de Delta permet d'obtenir un module d'alimentation très compact et léger, facile à manipuler par une seule personne. Grâce à la combinaison des avantages offerts par cette technologie, l'UFC 500 dispose d'un très faible volume et d'un encombrement réduit. Conçue pour une intégration complète du système, avec connectivité réseau, rétrocompatibilité et gestion de l'énergie, l'UFC 500 simplifie la configuration et la gestion, constituant un investissement durable et à long terme. Sa conception extérieure robuste et résistante aux intempéries répond aux normes IP55 et IK10, garantissant fiabilité et haute disponibilité de service même dans les conditions les plus exigeantes.

Pour plus de commodité, l'UFC 500 dispose d'une solution sophistiquée de gestion des câbles. Monté sur le dessus de la borne de recharge pour éviter tout dommage et améliorer la praticité, le bras mobile étend la portée du câble de recharge jusqu'à quatre mètres. De plus, la solution de paiement par carte de crédit intégrée facilite le déploiement pour les opérateurs tout en offrant des options de paiement pratiques pour les utilisateurs finaux.

Afin de relever les défis de la pression sur le réseau, l'UFC 500 s'intègre parfaitement à DeltaGrid® EVM. Ce système permet le regroupement des bornes de recharge d'EV, la hiérarchisation, la planification et la configuration de limites de la puissance de recharge, tout en tirant parti de l'arbitrage tarifaire en fonction du temps d'utilisation. Conçu pour soutenir la stratégie de réduction d'énergie des gestionnaires de point de recharge (CPO), DeltaGrid® EVM peut aider à réduire l'empreinte carbone et les coûts d'exploitation d'un site grâce à l'écrêtement. DeltaGrid® EVM offre des capacités de gestion uniques pour une infrastructure de recharge d'EV afin d'empêcher les surcharges et d'éviter les pénalités contractuelles. Cette capacité permet aux CPO de fournir une recharge d'EV hautes performances sans compromettre l'intégrité du réseau. L'UFC 500 est également compatible avec les solutions d'énergie renouvelable et de stockage d'énergie de Delta.

Venez découvrir l'avenir de la technologie de recharge des véhicules électriques lors du Nordic EV Summit de cette année. Rendez-vous au stand Delta, B02-14, au Nova Spektrum à Oslo, en Norvège, les 4 et 5 avril 2024, et découvrez comment l'UFC 500 établit de nouvelles références en matière de technologie de recharge d'EV, ouvrant la voie à un avenir durable et électrifié.

À propos de Delta

Fondé en 1971 et coté à la Bourse de Taïwan (code : 2308), le groupe Delta est devenu un leader mondial dans le domaine de l'alimentation d'énergie de commutation et des solutions de gestion thermique. Il bénéficie d'un portefeuille prospère de systèmes et de solutions d'économie d'énergie intelligents pour les secteurs de l'automatisation industrielle et de la construction, de l'alimentation des télécommunications, des infrastructures de centres de données, de la recharge EV, des énergies renouvelables, du stockage de l'énergie et de l'affichage ; son objectif est d'encourager le développement des villes durables et de la production intelligente. En tant qu'entreprise socialement responsable à l'échelle internationale, mue par sa mission : « fournir des solutions innovantes, propres et à haute efficacité énergétique pour un avenir meilleur », Delta met à profit ses compétences clés dans l'électronique de puissance à rendement élevé et son modèle commercial intégrant l'ESG pour relever les principaux défis environnementaux, tels que le changement climatique. Delta répond aux besoins de ses clients à travers ses bureaux de vente, centres de R&D et installations de production répartis dans 200 sites sur 5 continents.

Depuis ses débuts, Delta a reçu de nombreuses récompenses et distinctions internationales pour ses réalisations commerciales, ses technologies innovantes et son engagement en matière d'ESG. Le groupe Delta est recensé par les indices du Dow Jones Sustainability World Indextm (DJSI) depuis 2011, soit 13 années consécutives. En 2020, 2022 et 2023, le projet CDP a accordé au groupe Delta une note AA suite à son importante contribution à la lutte contre le changement climatique et sur les problèmes de gestion de l'eau. Le groupe a également été reconnu en tant que leader en matière d'engagement des fournisseurs, grâce au développement continu de sa chaîne de valeur durable pour la sixième année consécutive.

Pour plus d'informations sur Delta, veuillez consulter le site www.delta-emea.com

21 mars 2024 à 05:30

