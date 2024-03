MAXIME FEYEUX, DIRECTEUR SCIENTIFIQUE ET COFONDATEUR DE TREEFROG THERAPEUTICS, PRESENTE DES RESULTATS AU 23E CONGRES DE LA SOCIETE JAPONAISE DE MEDECINE REGENERATIVE (JSRM)





- TreeFrog Therapeutics démontre une restauration rapide, durable et totale des capacités motrices dans des modèles précliniques pour le programme de thérapie cellulaire de la maladie de Parkinson utilisant la technologie propriétaire C-Stemtmi -

BORDEAUX, France, 21 mars 2024 /PRNewswire/ -- TreeFrog Therapeutics, une société de biotechnologie qui développe de thérapies cellulaires dont le programme principal porte sur la maladie de Parkinson présente aujourd'hui ses dernières données sur cette pathologie, lors du 23e congrès de la Société Japonaise de Médecine Régénérative, à Niigata, au Japon.

La maladie de Parkinson est la deuxième maladie neurodégénérative la plus répandue, due à la dégénérescence progressive de neurones dans le mésencéphale et d'autres zones du cerveau. Elle affecte 10 millions de personnes dans le monde, c'est une maladie invalidante et il y a un grand besoin non comblé, car on ne dispose que d'un traitement symptomatique. Les symptômes apparaissent généralement quand 60 à 80 % des neurones dopaminergiques ont déjà disparu, donc une approche de médecine régénérative capable de remplacer ces neurones a un fort potentiel.

L'approche innovante de TreeFrog Therapeutics utilise des cellules pluripotentes induites (iPSC) qui sont multipliées de façon exponentielle puis transformées en neurones dopaminergiques dans un système clos, grâce à une plateforme technologique exclusive, C-Stemtm.

" Les résultats précliniques que nous présentons démontrent une récupération motrice rapide, soutenue et complète à 8 mois et nous nous dirigeons vers le premier essai clinique sur l'humain. C-Stemtm assure l'amplification des cellules souches pluripotentes avec une viabilité de 98% et préserve l'intégrité génomique. Dans le même système, nous obtenons des microtissus neuraux en 3D qui contiennent des neurones dopaminergiques matures, ce qui se différencie d'autres approches de thérapie cellulaire qui utilisent la transplantation de cellules individuelles en suspension. Le format des microtissus a de nombreux avantages, comme une meilleure reproductibilité et un meilleur contrôle de la qualité car la libération des lots est basée sur la quantification de la dopamine en lien avec le mécanisme d'action", déclare Maxime Feyeux, directeur scientifique de TreeFrog Therapeutics.

Détails de la présentation

Titre: Mise à l'échelle des thérapies cellulaires basées sur les iPSC: processus avec la technologie biomimétique C-Stemtm

Session: Poster 9 "Nerves 1" / Numéro de présentation : P-08-4

Date et heure: 21 mars (jeudi) 16:20-17:10

Lieu : Salle des posters à Toki Messe, 1F Exhibition Hall

TreeFrog Therapeutics est une société de biotechnologie qui qui veut rendre accessible les thérapies cellulaires à des millions de patients. Elle réunit des biophysiciens, des biologistes cellulaires et des ingénieurs en bioproduction pour relever les défis de l'industrie - produire et différencier des cellules de qualité à une échelle sans précédent et de manière rentable. Pour réaliser sa mission de thérapie cellulaire pour tous, TreeFrog dispose à la fois de ses propres programmes thérapeutiques et de partenariats avec des acteurs biotechnologiques et industriels de premier plan dans d'autres domaines.

www.treefrog.fr

Contact

Rachel Mooney

Chief Communications Officer

[email protected]

i Data on file. Poster P-08-4, Japan Society of Regenerative Medicine Annual Meeting 21st-23rd March 2024

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2272329/treefrog_Logo.jpg

21 mars 2024 à 04:30

Communiqué envoyé leet diffusé par :