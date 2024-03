Fullerton Fund Management lève 100 millions de dollars pour la clôture du Fullerton Carbon Action Fund





Le fonds de capital-investissement cherche à capitaliser sur les opportunités de décarbonisation énormes en plein essor de l'Asie émergente.

SINGAPOUR, 21 mars 2024 /PRNewswire/ -- Fullerton Fund Management (« Fullerton ») a réussi à lever 100 millions de dollars américains dans le cadre de la clôture d'ancrage de son Fullerton Carbon Action Fund (le Fonds). Le Fonds saisit l'énorme opportunité qu'offre le marché climatique en Asie émergente en investissant dans des entreprises à l'avant-garde de l'accélération de la décarbonisation dans la région.

L'Asie représente plus de 50 % des émissions mondiales de carbone et constitue une opportunité d'investissement climatique de 5 000 milliards de dollars d'ici 2030[1]. Le secteur climatique de la région est bien positionné pour une croissance à long terme, stimulée par des fondamentaux essentiels à la transition mondiale vers la carboneutralité. L'accélération des réglementations locales et mondiales en matière de climat est également un puissant moteur pour le secteur.

En Asie, il y a une impulsion et une orientation claires pour poursuivre activement la décarbonisation, et les pays ont annoncé leur calendrier de neutralité carbone comme preuve de leur engagement - Chine 2060, Singapour 2050, Indonésie 2060 et Inde 2070[2].

Le Fonds investira dans des entreprises leaders sur le marché dans les secteurs de la fabrication, de l'industrie, de l'énergie et des véhicules électriques et de la mobilité qui connaissent une croissance rapide. Il recherchera des entreprises établies, rentables et disposant d'un solide flux de trésorerie, et évitera les investissements en capital-risque à un stade précoce ainsi que les opérations liées à l'infrastructure. Ces sociétés cibles présentent des risques de baisse inhérents moins élevés et sont bien placées pour offrir des rendements financiers attrayants à long terme.

Se concentrant sur les leaders du marché intermédiaire en Asie du Sud-Est, en Inde et en Chine, le Fonds fournit un soutien stratégique aux côtés de capitaux pour stimuler la croissance des sociétés de son portefeuille dans des domaines tels que l'entrée sur le marché, les fusions et acquisitions et l'amélioration de la durabilité.

Soutenu par un solide portefeuille de transactions exclusives, le Fonds évalue actuellement plusieurs opportunités d'investissement en Asie, avec l'objectif de conclure au moins trois transactions d'ici le premier semestre 2024.

Le Fonds est géré par l'équipe chevronnée Alternatives de Fullerton, qui a en moyenne 16 ans d'expérience dans le secteur. L'approche d'investissement est étayée par un cadre exclusif de gestion de la durabilité qui vise à générer des résultats de décarbonisation importants dans les sociétés du portefeuille.

« Avec l'accélération de la feuille de route de la décarbonisation en Asie, nous nous trouvons à un point d'inflexion où la lutte contre le changement climatique coïncide avec l'émergence de domaines de croissance très intéressants dans le domaine du capital-investissement. Cette stratégie permet de surfer sur la vague de la décarbonisation et de faire avancer le programme de neutralité carbone dans la région, tout en saisissant des opportunités à long terme », a déclaré Jenny Sofian, directrice générale de Fullerton Fund Management.

Seviora Group, un groupe de gestion d'actifs basé à Singapour détenu à 100 % par Temasek Holdings, et Income Insurance Limited, l'un des principaux assureurs de Singapour, sont les investisseurs de référence dans le cadre de cette stratégie. En tant qu'actionnaires de Fullerton, Seviora et Income Insurance s'engagent à soutenir des stratégies d'investissement qui peuvent contribuer à lutter contre le changement climatique tout en cherchant à offrir aux investisseurs des rendements attrayants ajustés au risque.

« La nécessité d'une action collective contre le changement climatique n'a jamais été aussi grande. La transition carbone en Asie nécessitera des capitaux importants pour stimuler le développement et l'adoption de solutions susceptibles d'avoir un impact substantiel sur l'environnement dans un délai tangible. En tirant parti de la compréhension et de l'expertise de Fullerton en matière d'investissement dans le domaine de la décarbonisation, notre objectif est de réaliser un changement environnemental positif tout en présentant un profil risque-rendement attrayant », a déclaré Jimmy Phoon, président-directeur général du groupe Seviora.

« En tant qu'important propriétaire d'actifs qui investit à l'échelle mondiale, les choix d'allocation de notre capital sur les marchés financiers peuvent soutenir la transition climatique et contribuer à des changements positifs. C'est pourquoi nous donnons la priorité à la réduction des émissions financées, à l'allocation de capitaux vers des investissements durables et au financement de la transition pour promouvoir la neutralité carbone à l'horizon 2050. Nous sommes engagés dans cette cause mondiale et ravis d'investir dans la solution de décarbonisation de Fullerton en Asie, et de nous associer à leur expertise dans ce domaine », a déclaré David Chua, directeur des investissements chez Income Insurance.

À propos de Fullerton Fund Management

Fullerton Fund Management Company Ltd (« Fullerton ») est un spécialiste de l'investissement actif qui se concentre sur l'optimisation des résultats d'investissement et l'amélioration de l'expérience des investisseurs.

Fullerton aide ses clients, notamment les entités gouvernementales, les fonds souverains, les régimes de retraite, les compagnies d'assurance, les fonds privés et les particuliers, de la région et au-delà, à atteindre leurs objectifs d'investissement grâce à un ensemble de solutions. L'expertise de Fullerton englobe les actions, les titres à revenu fixe, les actifs multiples, la gestion alternative et la gestion de trésorerie, sur les marchés publics et privés.

En tant que gestionnaire actif, Fullerton met fortement l'accent sur la performance, la gestion du risque et les perspectives d'investissement. Constituée en 2003, Fullerton a son siège à Singapour et dispose de bureaux associés à Shanghai, Londres et Brunei. Fullerton fait partie d'un groupe de gestion multi-actifs, Seviora, une société holding créée par Temasek. Income Insurance, un important assureur de Singapour, est un actionnaire minoritaire de Fullerton.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.fullertonfund.com

Clauses limitatives de responsabilités

Pour les investisseurs résidant ou domiciliés dans l'Espace économique européen (EEE), il s'agit d'une communication marketing. Fullerton Carbon Action Fund (le « Fonds ») est une société en commandite spéciale luxembourgeoise créée; les informations divulguées dans les présentes peuvent changer. Ce contenu n'est pas destiné à être une promotion financière et/ou marketing et ne constitue pas ou ne fait pas partie d'une offre, d'une invitation, d'une incitation ou d'une recommandation à faire un investissement dans le Fonds, et ne doit pas être interprété comme tel. Réservé aux investisseurs professionnels.

