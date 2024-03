LambdaTest et Inflectra s'associent pour offrir des capacités améliorées de gestion du cycle de vie des applications





LambdaTest, une plateforme de test unifiée leader basée sur le cloud, et Inflectra, un chef de file mondial des solutions de gestion du cycle de vie des logiciels, ont annoncé leur partenariat stratégique visant à révolutionner la façon dont les équipes de développement gèrent et livrent les projets logiciels.

L'intégration et de SpiraTeam d'Inflectra a permis de créer une solution unique couvrant les principales facettes du développement de logiciels, telles que la gestion des programmes et des portefeuilles, la collecte des exigences, la planification des versions, la gestion des cas de test et des problèmes, l'établissement de bases de référence et la gestion des flux de travail, le tout au sein d'un cadre unifié.

Adam Sandman, PDG d'Inflectra, a exprimé son enthousiasme à propos de cette collaboration : « Nous sommes ravis d'annoncer notre partenariat technologique stratégique avec LambdaTest, un leader mondial des tests automatisés. En combinant la puissante plateforme multinavigateurs de test de LambdaTest avec le logiciel de gestion de projet intuitif de SpiraTeam, notre objectif est de fournir aux développeurs et aux équipes des flux de travail transparents, garantissant l'efficacité des tests et de la livraison des projets. Ensemble, nous allons aider les entreprises à livrer davantage de logiciels critiques, avec rapidité, dans le souci de la qualité et avec peu de risques. »

Mayank Bhola, responsable des produits et cofondateur de LambdaTest, a également fait part de son point de vue sur cette collaboration et sur l'impact de cette intégration : « Ce partenariat avec Inflectra représente une étape importante pour LambdaTest. En nous intégrant avec SpiraTeam, nous créons une synergie qui va redéfinir l'efficacité des processus de développement et de test de logiciels. La solution robuste qui en résulte promet de rationaliser les flux de travail et d'améliorer la qualité des résultats, ce qui se traduira à terme par des exécutions de projets réussies. »

Ce partenariat stratégique profitera à un groupe diversifié d'utilisateurs, allant des développeurs aux chefs de projet, en les dotant d'outils qui sont non seulement puissants par eux-mêmes, mais qui deviennent encore plus fonctionnels lorsqu'ils sont combinés. La collaboration facilite la transition entre l'étape de gestion de projet et les phases de test, garantissant la livraison de produits logiciels de qualité supérieure dans des délais réduits.

Pour plus d'informations sur l'intégration avec LambdaTest, rendez-vous sur https://www.lambdatest.com/support/docs/spirateam-integration/

À propos de LambdaTest

LambdaTest est un environnement d'exécution commerciale intelligent et omnicanal qui aide les entreprises à réduire considérablement la durée de mise sur le marché grâce à sa solution Just in Time Test Orchestration (JITTO), assurant des lancements de qualité et une transformation numérique accélérée. Plus de 10?000 entreprises clientes et plus de deux millions de particuliers dans plus de 130 pays comptent sur LambdaTest pour leurs besoins en matière de tests.

Browser & App Testing Cloud permet aux utilisateurs d'exécuter des tests manuels et automatisés d'applications web et mobiles sur un large éventail de navigateurs, d'appareils du monde réel et de systèmes d'exploitation.

HyperExecute aide les clients à exécuter et à orchestrer des grilles de test dans le cloud pour n'importe quel cadre et dans n'importe quel langage de programmation à une vitesse fulgurante, afin de réduire le temps nécessaire aux tests de qualité et d'aider les développeurs à créer des logiciels plus rapidement.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://lambdatest.com

À propos d'Inflectra

Inflectra propose une suite de solutions d'entreprise intuitives et clés en main pour gérer l'ensemble du cycle de vie des logiciels. Ses produits de pointe pour la gestion des tests d'application, l'automatisation des tests et la gestion du cycle de vie aident les clients à rationaliser leurs opérations, ce qui permet aux développeurs, aux testeurs et aux responsables d'allouer leur temps et leurs ressources à des tâches critiques pour leur entreprise. L'un de ses produits les plus populaires est SpiraPlan, qui permet de synchroniser ce qui est important avec le développement de programmes agiles. Fondée en 2006 et basée aux États-Unis, Inflectra possède aujourd'hui des bureaux dans plus de dix pays, ainsi qu'un réseau mondial de partenaires couvrant plus de 5?000 clients à travers le monde.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

20 mars 2024 à 19:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :