Avis Aux Médias - Les ministres Miller et Boissonnault feront le point sur le plan des niveaux de résidents temporaires





OTTAWA, ON, le 20 mars 2024 /CNW/ - L'honorable Marc Miller, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté et l'honorable Randy Boissonnault, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et des Langues officielles, tiendront un point de presse pour faire une mise à jour sur le plan des niveaux de résidents temporaires.

Date : Le jeudi 21 mars 2024 Heure : 13 h (HE)



Lieu : Théâtre national de la presse

180, rue Wellington, pièce 325

Ottawa (Ontario) K1A 0A8

Notes pour les médias :

Les médias qui assisteront à l'événement en personne sont priés d'arriver au plus tard à 12 h 45 (HE).

La participation à la partie des questions et réponses de l'événement se fait en personne ou sur Zoom, et est réservée uniquement aux membres accrédités de la Tribune de la presse. Les représentants des médias qui ne sont pas membres de la Tribune de la presse peuvent envoyer un courriel à [email protected] pour obtenir un accès temporaire.

