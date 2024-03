Disney Destiny donnera vie aux histoires des héros et des méchants légendaires de Disney





Le nouveau navire de la Disney Cruise Line tirera son inspiration des récits épiques de Disney, Pixar et Marvel

CELEBRATION, Floride, le 20 mars 2024 /CNW/ - La Disney Cruise Line a révélé les premiers détails sur son prochain navire, le Disney Destiny, alors qu'il atteignait aujourd'hui un nouveau jalon de construction avec une cérémonie de pose de la quille au chantier naval Meyer Werft à Papenburg, en Allemagne. Avec la bonne chance acquise par cette tradition maritime, ce navire de légendes et de contes commence à prendre forme.

Le thème de conception du Disney Destiny, soeur du Disney Wish et du Disney Treasure, sera « Héros et méchants », s'inspirant de l'héritage des histoires, personnages et attractions des parcs thématiques Disney bien-aimées, pour créer des vacances en croisière qui permettront aux visiteurs d'embrasser leur propre destin à bord de chaque voyage inoubliable.

Les équipes de la Disney Cruise Line et de Walt Disney Imagineering ont été inspirées par la dualité dynamique de chaque grande histoire Disney, où les forces opposées de la lumière et de l'obscurité poussent les personnages à s'élever vers leur dessein, lors du développement du Disney Destiny. À bord du navire, les visiteurs rencontreront des héros et des méchants de tous horizons, y compris ceux des histoires bien-aimées de Walt Disney Animation Studios comme « Le Roi Lion », « Hercule » et « Les 101 Dalmatiens », au sein des espaces, des expériences et des divertissements tout au long de leur voyage.

Pour incarner et renforcer le thème, Disney a également dévoilé de nouvelles oeuvres d'art en filigrane pour la proue du Disney Destiny, perpétuant une tradition de design bien-aimée. L'illustration représente Minnie Mouse adoptant une posture vaillante dans un ensemble héroïque, sa cape flottant majestueusement dans la brise marine alors qu'elle guide courageusement les invités vers leurs destins de vacances.

« Le Disney Destiny célèbrera nos histoires et personnages Disney les plus légendaires, les faisant revivre de manière nouvelle et palpitante exclusivement pour les visiteurs de la Disney Cruise Line », a déclaré Sharon Siskie, vice-présidente principale et directrice générale de la Disney Cruise Line. « Alors que nous continuons à étendre notre flotte, la Disney Cruise Line renforcera davantage notre position de leader dans les croisières familiales en offrant encore plus de moyens aux familles de vivre de la magie Disney et du service de classe mondiale en mer. »

Le Disney Destiny est prévu d'être livré en 2025 dans le cadre d'une expansion de plusieurs années de la flotte de la Disney Cruise Line, comprenant le Disney Wish et le Disney Treasure, le Disney Adventure avec un port d'attache à Singapore, et la nouvelle destination insulaire aux Bahamas : Disney Lookout Cay à Lighthouse Point.

Pour en savoir plus sur la Disney Cruise Line ou pour réserver des vacances, les visiteurs peuvent visiter disneycruise.com, appeler la Disney Cruise Line au 888 325-2500 ou contacter une agence de voyage.

