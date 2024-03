Invitation aux médias - Dévoilement d'une étude unique sur les retombées économiques de faire des affaires en français dans les commerces de Montréal





MONTRÉAL, le 20 mars 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, l'Association des SDC de Montréal (ASDCM), en collaboration avec Montréal centre-ville et avec la participation du ministère de la Langue française, convie les représentants des médias au dévoilement d'une étude unique les retombées économiques de faire des affaires en français dans les commerces de Montréal.

Les résultats de l'étude de l'ASDCM réalisée par la Raymond Chabot Grant Thornton et de la firme Léger, avec le soutien financier du gouvernement du Québec dans le cadre de son programme de valorisation et de promotion de la langue française, seront dévoilés et approfondis lors d'un panel de discussion le vendredi 22 mars, de 9h30 à 10h30, à l'Atrium de la Maison Alcan au 1188 rue Sherbrooke Ouest.

L'événement sera animé par M. Sébastien Ridoin, directeur général de l'Association des SDC de Montréal, en présence de M. Jean-François Roberge, ministre de la Langue Française, de M.Glenn Castanheira, directeur général de Montréal centre-ville, et réunira les panélistes suivants : M. Jean-Philippe Brosseau, vice-président de pratique - Études économiques et planification financière, Conseil en management, Raymond Chabot Grant Thornton, ainsi que M. Christian Bourque, vice-président exécutif de la firme Léger.

Aide-mémoire :

Quoi : Dévoilement d'une étude unique sur les retombées économiques de faire des affaires en français dans les commerces de Montréal



Quand: Le vendredi 22 mars de 9h20 à 10h00



Où : Atrium de la Maison Alcan au 1188 rue Sherbrooke Ouest



Qui :



M. Jean-François Roberge, ministre de la Langue Française

M. Sébastien Ridoin, directeur général par intérim ASDCM

M. Glenn Castanheira, directeur général SDC Montréal centre-ville

M. Jean-Philippe Brosseau, vice-président de pratique - Études économiques et planification financière, Conseil en

management, Raymond Chabot Grant Thornton

M. Christian Bourque, vice-président exécutif de la firme Léger

SOURCE Association Des Sociétés De Développement Commercial De Montréal

20 mars 2024 à 14:13

