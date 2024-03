Assemblées générales annuelles du Mouvement Desjardins : Allocution de Guy Cormier





MONTRÉAL, le 20 mars 2024 /CNW/ - Les membres des médias qui souhaiteraient assister à l'allocution que prononcera M. Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins dans le cadre des assemblées générales annuelles de la coopérative, sont invités à s'inscrire par courriel à l'adresse [email protected].

Coordonnées de l'événement, inscription obligatoire :

DATE : Samedi 23 mars 2024

HEURE : Veuillez noter que l'heure exacte de l'événement sera déterminée en fonction du déroulement de l'Assemblée et vous sera communiquée dès que possible

LIEU : Palais des congrès de Montréal, 1001, Place Jean-Paul-Riopelle, Montréal, QC H2Z 1H5

À propos du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins est la coopérative financière la plus importante en Amérique du Nord et la cinquième au monde, avec un actif de 422,9 milliards de dollars au 31 décembre 2023. Desjardins a été nommé parmi les meilleurs employeurs au Canada par le magazine Forbes ainsi que par Mediacorp. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, il offre une gamme complète de produits et de services par l'intermédiaire de son vaste réseau de points de service, de ses plateformes virtuelles et de ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie.

