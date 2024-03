La Banque Scotia et Gestion financière MD font équipe avec la Black Medical Students' Association of Canada pour soutenir les étudiantes et étudiants noirs en médecine





OTTAWA, ON, le 20 mars 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, Gestion MD limitée, la Banque Scotia et la Black Medical Students' Association of Canada (BMSAC) ont annoncé la conclusion d'une entente de trois ans pour soutenir les initiatives qui favorisent les relations sociales et le mentorat entre les étudiantes et étudiants en médecine, les résidentes et résidents et les médecins de la communauté noire.

L'entente appuie divers programmes et activités, y compris des événements communautaires organisés partout au Canada pour les personnes noires qui étudient en médecine, afin de les amener à tisser des liens et à collaborer. Elle prévoit également du soutien lors de l'assemblée générale annuelle de la BMSAC qui s'avère l'occasion d'échanger, d'apprendre et de s'entraider à l'échelle nationale.

«?Nous sommes heureux d'aider la Black Medical Students' Association of Canada à proposer à ses membres des activités de perfectionnement professionnel qui approfondissent les relations et offrent des expériences de mentorat enrichissantes?», a déclaré Pamela Allen, cheffe de la direction de Gestion financière MD. «?La Banque Scotia et Gestion financière MD s'engagent à promouvoir une culture diversifiée, équitable et inclusive au sein de leur organisation et des collectivités qu'elles servent.?»

«?Nous sommes fiers de travailler avec la Banque Scotia et Gestion financière MD pour mener à bien notre mission, poursuivre le travail que nous faisons pour assurer une représentation équitable ainsi qu'une formation inclusive pour les étudiantes et étudiants noirs en médecine, et préparer au mieux les futurs membres du corps médical au Canada à servir les communautés noires du pays?», a affirmé Khadija Brouillette, présidente de la BMSAC. «?Nous nous réjouissons à l'idée de collaborer avec Gestion financière MD et la Banque Scotia pour promouvoir l'épanouissement personnel et professionnel de ces étudiants.?»

Dans le cadre de cette entente, la Banque Scotia et Gestion financière MD seront les partenaires financiers exclusifs de la BMSAC et proposeront aux membres de l'association une gamme complète de solutions bancaires et de gestion de patrimoine qui répondent à leurs besoins personnels et familiaux à chaque étape de leur vie.

En entretenant des relations avec plus de 40 organisations de médecins, La Banque Scotia et Gestion financière MD s'engagent à offrir un soutien financier et des ressources de formation aux étudiantes et étudiants en médecine, aux résidentes et résidents, aux médecins ainsi qu'à leurs familles. La Banque Scotia et Gestion financière MD ont des valeurs communes qui contribuent à bâtir un système de soins de santé viable.

À propos de l'entente d'affinité

L'Association médicale canadienne (AMC), la Banque Scotia et Gestion financière MD appuient fièrement cette entente, l'une des nombreuses initiatives qui s'inscrivent dans notre engagement de 115 millions de dollars visant à soutenir la profession médicale et à faire progresser la santé au Canada.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia a pour vision d'être le partenaire financier de confiance de ses clients, de générer une croissance rentable et durable, en plus de maximiser le rendement total pour les actionnaires. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Les actifs de la Banque Scotia s'élèvent à environ 1?400 milliards de dollars canadiens (en date du 31 janvier 2024) et ses actions sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter www.banquescotia.com et suivre le fil @Scotiabank sur X.

À propos de Gestion MD limitée

Forte de plus de 50 ans d'expérience au service exclusif des médecins, Gestion financière MD a une mission : offrir une tranquillité d'esprit aux médecins canadiens et à leur famille pour qu'ils puissent profiter de ce qui compte le plus pour eux, tout en réalisant leurs objectifs de carrière et de vie. Au 31 janvier 2024, Gestion financière MD détenait plus de 55 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Pour en savoir davantage, veuillez consulter www.md.ca/fr.

À propos de l'Association médicale canadienne

L'AMC dirige un mouvement national composé de médecins qui croient en un avenir meilleur des soins de santé. L'Association aspire à créer un système de santé viable et inclusif au sein duquel les patients sont des partenaires et une importance capitale est accordée à l'équité, à la diversité et au bien-être. Par la défense des droits, la philanthropie et le partage de connaissances, l'Association favorise des changements transformateurs fondés sur des principes de collaboration et d'inclusion.

À propos de la Black Medical Students' Association of Canada

La Black Medical Students' Association of Canada (BMSAC) représente les intérêts de tous les étudiantes et étudiants noirs en médecine du pays. Fondée dans le but d'assurer l'équité, de bâtir une communauté et d'améliorer le système de santé canadien, la BMSAC s'efforce d'outiller ses membres tout en revendiquant haut et fort la représentation des personnes noires en médecine. À la base, la mission de l'Association vise à améliorer systématiquement l'enseignement médical et à promouvoir des soins de santé équitables pour les communautés noires marginalisées partout au Canada.

Déterminée à bâtir une communauté d'apprentissage solidaire et inclusive, la BMSAC offre aux étudiantes et étudiants noirs en médecine une plateforme qui les aide à s'épanouir sur les plans académique, professionnel et personnel. Ses initiatives d'accès aux ressources en médecine, ses programmes de mentorat, ses services liés à l'avancement en début de carrière, son soutien à la communauté, ses travaux de recherche et d'élaboration de politiques ont pour but d'appuyer chacun de ses membres. L'Association demeure fidèle aux principes de justice, d'équité et d'inclusion.

La BMSAC est fière d'être une organisation canadienne à but non lucratif. Pour en savoir davantage sur l'Association et ses initiatives, veuillez consulter son site Web ou sa page Instagram .

SOURCE Scotiabank

20 mars 2024 à 09:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :