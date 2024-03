Vrbo dévoile la liste des Propriétés de vacances de l'année 2024





Des chalets de montagne confortables aux villas avec une vue imprenable sur la mer, ces hébergements exceptionnels représentent ce que Vrbo offre de meilleur.

TORONTO, le 20 mars 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, Vrbo® a dévoilé ses Propriétés de vacances de l'année 2024 au Canada. Il s'agit des hébergements privés les plus remarquables à travers le pays.

La liste des Propriétés de vacances de l'année 2024 met en vedette certaines des plus belles maisons au bord de l'eau et des plus beaux chalets rustiques et chalets modernes dans des destinations comme Kimberley (Colombie-Britannique), Baie-Saint-Paul (Québec), Port Carling (Ontario), North Rustico (Île-du-Prince-Édouard) et bien d'autres encore. Ces hébergements sont aussi dotés de commodités extérieures en vogue qui influent sur les habitudes de réservation des voyageurs en 2024. Parmi celles-ci, citons :

des foyers extérieurs;

des baignoires à remous chauffées à la pierre et au bois;

un terrain de basketball intérieur et un terrain de disque-golf extérieur;

des salles d'arcades;

des salles d'entraînement physique intérieures;

des cuisines de chef conçues sur mesure;

l'usage de kayaks inclus;

des commodités uniques, notamment une baignoire à remous dans un moulin à grains reconverti, un spa dans un hangar à bateaux et un espace pour les repas dans un solarium.

Légende : Vrbo a dévoilé ses Propriétés de vacances de l'année 2024 au Canada, qui comprennent de belles maisons au bord de l'eau, de superbes chalets rustiques, ainsi que de magnifiques chalets modernes.

« Ce qui me frappe, c'est la diversité des propriétés de vacances qui figurent dans la liste de cette année. Qu'il s'agisse d'endroits sympathiques avec salle de jeux pour les enfants de tous âges ou de chalets élégants dans une région viticole pour les adultes, cette liste illustre toute la diversité des propriétés de vacances privées disponibles sur Vrbo », a déclaré Jon Gieselman, président des marques d'Expedia Group.

Les Propriétés de vacances de l'année, qui en sont à leur troisième édition, mettent en avant les propriétés de vacances privées les plus spectaculaires du catalogue de Vrbo, et représentent une variété de destinations de vacances et de niveaux de prix. Les propriétés de vacances sont sélectionnées parmi plus de deux millions d'hébergements du monde entier sur la plateforme Vrbo, en fonction de plusieurs critères, notamment :

un nombre d'étoiles d'au moins 4,9 sur 5;

des avis de clients positifs;

des commodités et des espaces remarquables pour passer du temps entre amis et en famille;

le statut d'hôte de choix.

« Les hôtes de choix de Vrbo se surpassent pour offrir des expériences exceptionnelles, fiables et relaxantes à leurs clients et sont un rouage essentiel pour que les vacances des voyageurs se déroulent sans encombre », a déclaré Tim Rosolio, vice-président, Partner Success, Propriétés de vacances. « Nous avons récemment affiné les critères de notre programme Hôte de choix pour nous assurer que seuls les meilleurs partenaires en reçoivent l'insigne, ainsi que des distinctions telles qu'une mention dans la liste des Propriétés de vacances de l'année. Nous avons des partenaires incroyables sur notre plateforme, et grâce à l'insigne hôte de choix, nous envoyons un signal de confiance clair et convaincant aux voyageurs pour les aider à trouver les séjours les plus remarquables et les plus fiables sur Vrbo. »

Vous pouvez consulter la liste complète des Propriétés de vacances de l'année 2024, ainsi que leurs photos, à http://www.vrbo.com/fr-ca/2024proprietesdevacances?brandcid=VRBO-CA.VROTY24.VR . Pour plus d'inspiration, n'oubliez pas de consulter les listes des Propriétés de vacances de l'année pour 2023 et 2022.

Notes à l'intention du rédacteur en chef :

Ressources visuelles : images et plans de coupe de chaque hébergement à télécharger.

Description détaillée des Propriétés de vacances de l'année 2024 au Canada :

Kimberley, C.-B. - Située entre les Rocheuses canadiennes et la vallée des montagnes Purcell, cette propriété de vacances entièrement meublée, véritable « havre des Rocheuses », dispose de trois étages confortables et peut accueillir jusqu'à huit personnes. Les clients se sentiront revigorés par les immenses conifères et les vues panoramiques sur les montagnes, et pourront y profiter des sentiers de randonnée, des pistes de ski et des terrains de golf de championnat à proximité. Carpenter, Sask. - Installé en haut d'une colline, avec une vue panoramique pittoresque, l'hébergement « Bushel Ridge » est un endroit vraiment intime et tranquille dans la campagne. Les amateurs de détente peuvent profiter d'une baignoire à remous dans un baril, regarder la neige tomber depuis les fenêtres de trois mètres, ou se détendre en jouant à la pétanque ou au disque-golf sur la propriété. À l'intérieur, la maison est décorée d'oeuvres d'art et d'objets de collection. Elle peut accueillir quatre personnes. Lac du Bonnet, Man . - « Cabin on the Creek » est un chalet luxueux, élégant et moderne idéal pour les amoureux de la nature et des lacs, et pour la famille et les amis. Le cottage à aire ouverte est doté d'une cuisine gastronomique sur mesure et d'un bar à café. La salle à manger extérieure et le coin grillade donnent sur le lac. Des kayaks sont également disponibles sur place et les clients peuvent se baigner et pratiquer d'autres sports nautiques depuis le nouveau quai. Port Carling , Ont. - « Falcon's Nest » est une ferme moderne conçue et décorée par des professionnels, située près d'une crique calme aux eaux claires, avec des pins imposants et une vue sur le paysage rocheux du Bouclier canadien. Ce lieu de retraite bien pensé allie style et confort avec des commodités haut de gamme telles qu'un foyer en pierre chaleureux, une magnifique baignoire à remous en cèdre rouge chauffée au bois et un grand foyer extérieur de style Muskoka. Baie-Saint-Paul , Qc. - Le mobilier de designer de ce chalet luxueux et moderne, à la fois spacieux et intime, reflète les vues paisibles sur le paysage environnant et le fleuve Saint-Laurent . L'hébergement peut accueillir jusqu'à 10 personnes. Les clients apprécieront le spa relaxant, les vues du balcon, le foyer, la salle d'arcade et les jardins saisonniers. Chimney Corner, N.-É. - « Cedar Cottage » est un chef-d'oeuvre d'architecture, combinant géométries traditionnelles et détails modernes pour une expérience d'habitation inégalée. À quelques pas de la plage de sable, le cottage est équipé d'une cuisine complète, d'une baignoire à remous chauffée au bois et d'un balcon privé pour profiter de la vue imprenable sur l'océan et les montagnes. La célèbre piste Cabot se trouve à cinq minutes en voiture de l'hébergement. North Rustico, Î.-P.-É. - Cette étonnante ferme moderne sur la côte a été construite avec des détails luxueux, notamment de grandes baies vitrées, des planchers en chêne et des plafonds de sept mètres. Chacune des cinq chambres offre une vue imprenable sur la plage Barachois . Le terrain de basketball intérieur et la salle d'entraînement physique font de cet hébergement un lieu de séjour unique pour les voyageurs.

À propos de Vrbo

En 1995, Vrbo a proposé aux gens une nouvelle façon de voyager ensemble, en mettant des propriétaires résidentiels en contact avec des familles et des groupes d'amis qui cherchent un hébergement. Vrbo était motivé par un objectif : fournir aux gens l'espace dont ils ont besoin pour oublier les distractions de la vie quotidienne et simplement être ensemble.

Depuis, l'entreprise a évolué pour devenir une communauté mondiale de propriétaires et de voyageurs, avec des hébergements uniques aux quatre coins de la planète. Grâce à Vrbo, il est facile et distrayant de réserver des chalets rustiques, des condos, des maisons sur la plage et une grande variété d'hébergements de toute sorte.

Vrbo fait partie d'Expedia Group et permet aux propriétaires et aux gestionnaires de propriétés de profiter d'une grande visibilité grâce à plus de 750 millions de visites sur les sites d'Expedia Group chaque mois. Pour en savoir davantage, visitez le site www.vrbo.com/fr-ca .

