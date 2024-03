Un montant de 604 191 $ est fièrement remis par Cascades à Centraide Centre-du-Québec





KINGSEY FALLS, QC, le 20 mars 2024 /CNW/ - Cascades et ses unités de Victoriaville, de Drummondville et de Kingsey Falls sont heureuses de remettre un montant de 604?191 $ à Centraide Centre-du-Québec.

La campagne Centraide, qui se déroule chaque automne au Centre-du-Québec, est une cause bien établie chez Cascades, et ce, depuis plusieurs décennies. Dans les cinq dernières années, plus de 3 millions $ ont été remis par l'entreprise et ses employé(e)s afin que les organismes du réseau Centraide de la région puissent bénéficier des ressources adéquates pour faire progresser leur mission.

« Nous sommes extrêmement fiers de la solidarité dont font preuve nos Cascadeurs et Cascadeuses, et de la façon dont ils portent nos valeurs dans leur communauté, a souligné Mario Plourde, président et chef de la direction de Cascades. Nous sommes sensibles aux enjeux sociaux et nos employés n'ont ménagé aucun effort pour venir en aide aux plus démunis et contribuer à l'épanouissement de nombreux citoyens et citoyennes de notre région », a souligné Mario Plourde, président et chef de la direction de Cascades.

Cascades tient à souligner le travail exceptionnel des 46 ambassadeurs et ambassadrices qui consacrent énormément de temps et d'efforts dans leur unité respective afin de faire vivre cette campagne à travers des activités de levée de fonds et de la sollicitation individuelle. L'entreprise remercie également tous les Cascadeurs et Cascadeuses qui sont au rendez-vous chaque année et donnent généreusement.

« L'équipe de Centraide Centre-du-Québec tient à exprimer sa gratitude envers les employé(e)s et la direction de Cascades pour leur appui renouvelé à notre campagne annuelle. Votre engagement est précieux et contribue significativement à notre mission de construire une société plus équitable. Nous vous remercions sincèrement pour votre dévouement constant et votre fidélité à Centraide », a affirmé Marc Plante, directeur du développement et des partenariats de Centraide Centre-du-Québec.

Centraide Centre-du-Québec vise à sensibiliser, à mobiliser et à solliciter les membres de sa communauté afin de soutenir les organismes qui ont un impact direct sur le bien-être des personnes qui vivent dans des situations vulnérables.

Fondée en 1964, Cascades propose des solutions durables, innovantes et créatrices de valeur en matière d'emballage, d'hygiène et de récupération. L'entreprise compte 10 000 talents travaillant dans un réseau de près de 70 unités d'exploitation situées en Amérique du Nord. Sa philosophie de gestion, son expérience d'un demi-siècle dans le recyclage, ses efforts soutenus en recherche et développement sont autant de forces qui lui permettent de créer des produits novateurs pour ses clients tout en contribuant au mieux-être des personnes, des communautés et de la planète. Les actions de Cascades se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole CAS.

20 mars 2024

