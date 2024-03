AtkinsRéalis procure une aide pour la gestion d'urgence en Floride à la suite de l'ouragan Idalia





MONTRÉAL, le 20 mars 2024 /CNW/ - AtkinsRéalis [Groupe SNC-Lavalin Inc.] (TSX: ATRL), société spécialisée en gestion de projet offrant des services professionnels entièrement intégrés et exploitant des bureaux dans le monde entier, a obtenu un contrat de services de gestion des subventions d'aide publique du Florida Division of Emergency Management (FDEM), et ce, pour gérer le financement de secours en appui aux efforts de rétablissement et aux interventions communautaires à la suite de l'ouragan Idalia, ainsi que la mise en oeuvre de mesures visant à atténuer les risques futurs.

« Le rythme des répercussions des changements climatiques sur l'environnement naturel et bâti s'accentue, malheureusement, et c'est pourquoi nous avons développé une expertise en matière d'intervention en cas de catastrophe à travers l'Amérique du Nord. Celle-ci nous permet de formuler des recommandations sur la meilleure façon d'allouer les fonds d'urgence disponibles afin d'en accélérer la distribution pour favoriser un rétablissement rapide et des investissements dans la résilience climatique future », a déclaré Ian L. Edwards, président et chef de la direction d'AtkinsRéalis.

AtkinsRéalis fournit une assistance technique, une aide publique et des services de gestion des subventions dans 21 comtés pour le compte de la FDEM dans le cadre du contrat pluriannuel. Le personnel de terrain chevronné en assistance technique ainsi que les connaissances approfondies de la Société quant au programme d'aide publique de la Federal Emergency Management Agency (ou FEMA) seront d'une grande utilité aux demandeurs lorsque viendra le temps de déterminer et soumettre les projets de rétablissement admissibles à la suite de l'ouragan Idalia. AtkinsRéalis soutient l'État de la Floride à la suite de chaque tempête majeure et catastrophe naturelle depuis que l'ouragan Andrew a endommagé ou détruit près de 200?000 maisons dans le sud de la Floride en 1992. Depuis 2005, elle a aidé à gérer la distribution de plus de 50 milliards de dollars américains en subventions et facilité la supervision de plus de 50?000 projets à l'échelle nationale.

« AtkinsRéalis est un chef de file de l'industrie pour ce qui est de fournir des services post-catastrophe et de rétablissements complets », a déclaré Steve Morriss, président, États-Unis, Amérique latine, et Mines et minéraux chez AtkinsRéalis. « Nous sommes à l'avant-scène de l'intervention d'urgence en Floride depuis plus de 30 ans. Avec près du tiers de notre personnel américain résidant dans le Sunshine State, nous sommes parfaitement positionnés et détenons l'expertise nécessaire pour administrer les programmes de la FEMA pour nos collectivités locales dans le besoin. »

Coté comme un ouragan de catégorie 3, Idalia a causé des inondations généralisées en Floride et en Géorgie en août 2023. Les dommages causés par la tempête ont été estimés entre 2 et 5 milliards de dollars américains1.

AtkinsRéalis procure actuellement à la Floride un soutien en matière d'aide publique pour les rétablissements liés à l'ouragan Ian et à la COVID-19. La Société a fourni du soutien au programme d'aide publique, d'aide individuelle et d'aide à l'atténuation des risques de la FEMA, et ce, à tous les niveaux gouvernementaux, depuis le lancement du projet jusqu'à sa clôture. La grande spécialisation d'AtkinsRéalis en matière de gestion de projet permet une réponse efficace et rapide aux événements extrêmes, qu'il soit question de feux de forêt en Californie ou à Hawaï, d'inondations au Colorado et dans le Sud, de tempêtes hivernales majeures dans le Nord-Est ou encore de phénomènes météorologiques violents le long du Golfe et de la côte atlantique.

À propos d'AtkinsRéalis?

Issue de l'intégration d'organisations établies de longue date, la première en 1911, AtkinsRéalis est une entreprise mondiale de pointe de services professionnels et de gestion de projet, dédiée à façonner un meilleur avenir pour notre planète et ceux qui l'habitent. Nous créons des solutions durables qui lient individus, données et technologie pour transformer les infrastructures et les systèmes énergétiques du monde. Nous déployons des capacités mondiales à l'échelle locale pour fournir à nos clients des services uniques et complets couvrant tout le cycle de vie d'un actif -- consultation, services-conseils et services environnementaux, réseaux intelligents et cybersécurité, conception et ingénierie, approvisionnement, gestion de projet et de construction, exploitation et entretien, mise hors service et capital. Nous offrons l'ampleur et la profondeur de nos capacités dans des secteurs stratégiques tels que les Services d'ingénierie dans des régions clés (le Canada, les États-Unis, le Royaume-Uni, ainsi que l'Asie, le Moyen-Orient et l'Australie), l'Énergie nucléaire et le Capital. Vous trouverez des nouvelles et informations pertinentes à www.atkinsrealis.com ou en nous suivant sur LinkedIn.

1 Source : Claims Journal, https://www.claimsjournal.com/news/southeast/2023/09/05/319179.htm (en anglais seulement).

