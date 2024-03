Festival Go vélo Montréal, du 26 mai au 2 juin





Dévoilement de la programmation 2024 : un 25e Tour la Nuit festif, un site de départ et d'arrivée unique au parc Jeanne-Mance et le retour attendu de la talentueuse Julie Ringuette, comme porte-parole du Festival!

MONTRÉAL, le 20 mars 2024 /CNW/ - Vélo Québec dévoile aujourd'hui la programmation 2024 du Festival Go vélo Montréal, présenté par le Lait en collaboration avec Desjardins, qui se déroulera du 26 mai au 2 juin prochain. Cette année encore, le Festival promet une semaine d'activités cyclistes unique au coeur du grand Montréal avec ses événements rassembleurs : le Défi Métropolitain, le 25e Tour la Nuit et le Tour de l'Île de Montréal. Cette édition sera notamment, celle du retour au parc Jeanne-Mance comme site de départ et d'arrivée unique (Tour la Nuit et Tour de l'Île) et de la pétillante Julie Ringuette, à titre de porte-parole.

« J'ai vraiment hâte de retrouver l'énergie du Festival Go Vélo Montréal pour une deuxième année consécutive. Parcourir les rues de Montréal sans voiture, surtout lorsqu'elles sont animées par des vélos décorés et des cyclistes costumés, est vraiment une expérience unique. Ma famille et moi avons adoré l'année dernière, et nous sommes impatients de partager à nouveau ce grand moment avec tout le monde. Rejoignez-nous et inscrivez-vous dès maintenant » - Julie Ringuette, comédienne, animatrice et porte-parole du Festival Go vélo Montréal.

Inscriptions

En s'inscrivant d'ici le 1er avril , les participant·es pourront profiter de l'offre de lancement et économiser.

Tous les détails : https://www.velo.qc.ca/fgvm

Le Défi métropolitain - dimanche 26 mai

Le Défi métropolitain lance officiellement le Festival Go vélo Montréal et du même coup, la grande saison estivale de vélo. Pour cette 22e édition, les cyclistes sillonneront les routes de la belle région de Lanaudière, en partance de Terrebonne. Ils traverseront les municipalités de Sainte-Anne-des-Plaines, Sainte-Sophie, Saint-Lin-des-Laurentides et de Mascouche. Choix de parcours de 60 à 163 km.

La conférence internationale - jeudi 30 mai

Cette année, le Festival aura le plaisir d'accueillir Marie-Astrid Leray, co-présidente des Boîtes à Vélo - France. Cette association professionnelle unique en son genre, qui travaille au développement de la cyclomobilité professionnelle pour les artisan·es, les entrepreneur·ses ou les entreprises, fédère aujourd'hui près de 300 membres. À cette occasion, elle démontrera comment le vélo cargo, aussi bien pour se déplacer que pour transporter du matériel, a le pouvoir de changer nos villes et nos vies.

Un Tour la Nuit - vendredi 31 mai

Un Tour la nuit c'est le plus grand party cycliste en ville. À cette occasion, Montréal sera illuminée des mille feux installés sur les vélos et costumes des cyclistes qui font le renom de cette balade nocturne. Au départ du parc Jeanne-Mance, la 25e édition du Tour la Nuit propose un parcours festif de 24 km, sans autos, dans les rues de 3 arrondissements de Montréal : Plateau-Mont-Royal, Ville-Marie et Sud-Ouest.

Le Tour de l'Île de Montréal - dimanche 2 juin

Le Tour de l'Île de Montréal, c'est LE grand rendez-vous sur deux roues de l'année. Pendant une journée, il est possible de découvrir la ville autrement, grâce à un parcours animé, réservé aux vélos. Au départ du parc Jeanne-Mance, les cyclistes visiteront le sud-ouest de la ville selon deux options de formules, classique ou découverte :

Formule classique : 2 choix de parcours, 28 ou 50 km, dans des rues sans autos. Idéal pour les familles avec des enfants ou les amateur·trices de vélo de ville.

Formule découverte : 2 choix de parcours, 68 ou 96 km, sur un circuit balisé dans des rues ouvertes aux autos, sauf pour les 23,7 derniers kilomètres qui se feront en compagnie des milliers d'autres participant·es du parcours classique. Idéal pour les amoureux·ses du vélo.

Animation au Tour la Nuit et au Tour de l'Île de Montréal

Les participants pourront profiter d'animations tout au long des parcours, ainsi qu'au départ et à l'arrivée des événements. Au parc Jeanne-Mance, les cyclistes seront accueillis sur un site festif avec des jeux et manèges, des prestations sur scène (DJ, band, spectacle acrobatique), une offre alimentaire variée, une boutique-souvenir, et bien plus encore. De plus, en nouveauté cette année : avant le coup d'envoi du Tour la Nuit, de 18 h à 20 h, les participants pourront profiter d'un site de départ dynamique et animé. Au programme : des foodtrucks pour combler toutes les envies, ainsi qu'une zone de jeux ludiques adaptée à toute la famille.

Vélo Québec encourage les jeunes et leurs parents à bouger en famille

Au Tour la Nuit et au Tour de l'Île, c'est toujours GRATUIT pour les 12 ans et moins, et seulement 10 $ pour les 13-17 ans.

À propos du Festival Go vélo Montréal

Le Festival Go vélo Montréal est un événement réalisé par Vélo Québec. Présenté par le Lait en collaboration avec Desjardins, l'événement compte également Sports Experts comme commanditaire associé. Vélo Québec remercie la Ville de Montréal pour son soutien financier dans la réalisation de l'événement ainsi que le gouvernement du Québec et Tourisme Montréal, à titre de partenaires publics. Le Festival est membre du Regroupement des événements majeurs internationaux (RÉMI).

À propos de Vélo Québec

Fondé en 1967, Vélo Québec a pour mission de développer la culture vélo pour toutes et tous, partout au Québec. www.velo.qc.ca

Renseignements: Vélo Québec, Stéphanie Couillard, Conseillère, relations de presse et marketing, Cell. 514-942-0743, [email protected]

SOURCE Vélo Québec

20 mars 2024 à 07:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :