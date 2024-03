Le premier écran OLED hybride 14 pouces 2,8K fabriqué par impression jet d'encre de TCL CSOT remporte le prix AWE





L'entreprise présente une impressionnante gamme de 20 écrans innovants à l'AWE2024

SHANGHAI, 20 mars 2024 /PRNewswire/ -- TCL CSOT, un acteur reconnu de l'industrie qui développe des technologies d'affichage avancées et innovantes, a dévoilé une impressionnante gamme de plus de 20 produits de pointe à l'AWE2024 (Appliance & Electronics World Expo 2024), le plus grand salon asiatique de l'électronique grand public et de la maison intelligente, qui s'est tenu du 14 au 17 mars 2024 à Shanghai, en Chine. Parmi les innovations présentées, le premier écran OLED hybride 14 pouces 2,8K fabriqué par impression jet d'encre de TCL CSOT a reçu le prestigieux prix AWE pour sa technologie OLED révolutionnaire.

« Nous sommes ravis d'avoir reçu le prix AWE pour notre nouvel écran. Cette récompense souligne notre engagement à développer des produits d'affichage avancés et innovants », a déclaré Jun Zhao, PDG de TCL CSOT, « De notre tableau noir intelligent MLCD grand format à notre ordinateur portable OLED hybride IJP de taille moyenne, en passant par le petit écran à cadre ultra-étroit et à quatre courbes, nous nous engageons à améliorer l'expérience du consommateur et à façonner un avenir plus avancé, connecté et sain pour l'industrie des technologies d'affichage. »

Le premier écran OLED hybride 14 pouces 2,8K fabriqué par impression jet d'encre remporte le prix AWE

L'introduction d'IJP OLED marque une avancée significative dans la technologie d'affichage grand public, offrant des avantages tels qu'un rapport d'ouverture plus élevé, une consommation d'énergie plus basse, une flexibilité et un coût réduit. En tant que pionnier de l'industrie, TCL CSOT possède le plus grand nombre de brevets d'invention dans le monde dans le domaine et prévoit d'atteindre le stade de production de masse au second semestre 2024.

À AWE2024, TCL CSOT a présenté le premier écran OLED hybride 14 pouces 2,8K fabriqué par impression jet d'encre, qui a reçu le prix AWE pour sa technologie OLED révolutionnaire exceptionnelle. L'écran, qui intègre de manière révolutionnaire la technologie IJP OLED dans un ordinateur portable, présente une densité de pixels de 240 PPI au stade de la production de masse et utilise un nouveau type de technologie de circuit de compensation d'oxyde pour fabriquer différentes formes d'écrans OLED IGZO par impression jet d'encre. Grâce à une technologie VRR (fréquence de rafraîchissement variable) de 30 à 120 Hz qui optimise la puissance adaptative, l'écran offre une expérience visuelle étonnante rehaussée par sa haute résolution de 2.8K. L'écran est mince, portable et doté de la technologie OLED hybride, ce qui le rend encore plus pratique pour les utilisateurs mobiles.

Tableau noir intelligent Patchwork, combinant pour la première fois un affichage LCD 158 pouces et la technologie Mini LED pour une expérience d'apprentissage immersive

Ce tableau noir innovant combine les avantages des technologies Mini LED et LCD, utilisant des bandes lumineuses LED à petit espacement pour couvrir la zone noire du cadre LCD. Cette combinaison permet une transition transparente et une expérience visuelle fluide, prenant en charge l'affichage intégré ultra-grand écran, ainsi que les applications multi-écran et à écran partagé intelligentes.

Le tableau noir offre une expérience éducative immersive rehaussée par sa haute résolution 8K, offrant aux utilisateurs une nouvelle salle de classe intelligente ultra-HD. La technologie de rétroéclairage Mini LED améliore la reproduction des couleurs, fournissant une large gamme de couleurs de NTSC > 95% et une gradation locale, ce qui produit des couleurs, des visuels et un contraste saisissants. De plus, le tableau noir est facile à assembler et à entretenir, grâce à la fixation magnétique de la bande lumineuse Mini LED.

Présentation de l'écran OLED 2K LTPO à cadre ultra-étroit et à quatre courbes

Équipé d'un cadre ultra-étroit de 0,9 mm et d'une conception à quatre courbes, l'écran présente un rapport écran/corps allant jusqu'à 93 %, offrant une expérience visuelle brillante en plein écran. De plus, il garantit une qualité d'image époustouflante dans plusieurs scénarios, avec une résolution haute définition 2K et une transition fluide de 1 à 120 Hz. L'écran HDR présente une luminosité maximale allant jusqu'à 3 000 nits pour produire des images claires, même en lumière vive. Il prend en charge la gradation PWM haute fréquence à 1 920 Hz et a reçu la certification de triple protection oculaire de TÜV Rheinland.

L'écran intègre le dernier matériau C8 luminescent à haute efficacité de TCL CSOT, ce qui améliore l'efficacité lumineuse de 17 % et prolonge la durée de vie de la batterie. Son intégration dans le Xiaomi 14 Pro a permis d'offrir une expérience visuelle remarquable sur un appareil petit format.

À l'avenir, TCL CSOT tirera parti de ses principaux avantages technologiques en tant qu'innovateur de l'industrie et continuera à développer des technologies avancées et de nouvelles applications, libérant les possibilités de l'univers d'affichage et façonnant un meilleur avenir pour l'industrie de l'affichage.

À propos de TCL CSOT

TCL CSOT (TCL China Star Optoelectronics Technology), créée en 2009, est une entreprise engagée dans le développement de nouvelles technologies et d'innovations dans le secteur de l'affichage. TCL CSOT se concentre sur la promotion du développement des technologies d'affichage de la prochaine génération, telles que la mini LED, la micro LED, l'OLED et l'OLED à impression par jet d'encre, afin de répondre à la tendance technologique future. L'activité de l'entreprise comprend des écrans de grande surface, des écrans de petite taille, des modules tactiles, des tableaux blancs interactifs, des murs vidéo, des écrans automobiles et des moniteurs de jeux. À l'avenir, TCL CSOT continuera à se consacrer à l'innovation technologique, à fournir des produits haut de gamme à ses clients et à créer un écosystème dynamique dans le secteur de l'affichage.

