Cognizant applique l'IA générative pour améliorer la découverte de médicaments pour les clients pharmaceutiques avec NVIDIA BioNeMo

TEANECK, New Jersey, 20 mars 2024 /PRNewswire/ -- Cognizant (NASDAQ: CTSH) fait progresser l'application de la technologie d'IA générative (gen AI) avec la plateforme NVIDIA BioNeMo pour résoudre les défis complexes de la découverte de médicaments dans l'industrie des sciences de la vie, tels que l'amélioration de la productivité dans le processus de développement et l'accélération de la mise sur le marché de nouveaux traitements susceptibles de sauver des vies.

Les méthodologies traditionnelles de découverte de médicaments sont gourmandes en processus et nécessitent l'analyse de vastes référentiels de littérature scientifique et de données cliniques afin de révéler des informations pertinentes. En outre, les méthodes traditionnelles sont grevées de coûts élevés et de longs cycles de développement avec un taux d'échec élevé. En tirant parti des technologies d'IA générique, les chercheurs cliniciens peuvent rapidement passer au crible de vastes ensembles de données, prédire avec plus de précision les interactions entre les composés médicamenteux et créer de nouvelles voies de développement de médicaments viables.

« Plus que toute autre avancée technologique de ces dernières décennies, l'IA générative a le potentiel de révolutionner la façon dont les nouveaux médicaments sont recherchés, développés et mis sur le marché, en rendant la création de découvertes vitales plus rapide, plus intelligente et plus accessible à tous, a déclaré Anna Elango, vice-présidente exécutive de Technologies & Insights chez Cognizant. En collaborant avec NVIDIA, Cognizant peut ouvrir la voie à la réalisation de cette vision de façon sûre, responsable et rentable pour nos clients du secteur des sciences de la vie. »

En s'appuyant sur son expertise approfondie des sciences de la vie et de l'IA et sur les modèles d'IA générative pré-entraînés et spécifiques à l'industrie de NVIDIA proposés dans le cadre de BioNeMo , Cognizant vise à donner aux clients l'accès à une suite de services de modélisation, y compris des modèles pré-entraînés, des cadres de pointe et des API, qui offrent aux clients le chemin le plus rapide pour former et personnaliser des modèles d'entreprise en utilisant leurs données propriétaires. L'offre est destinée à permettre cela avec une intervention manuelle réduite pour l'analyse des données, et sans avoir besoin d'écrire un code élaboré et de construire ou de maintenir une infrastructure.

« L'IA générative sera à l'origine de la prochaine vague de gains de productivité des entreprises dans tous les secteurs, grâce à la plateforme logicielle NVIDIA AI Enterprise, a commenté Alvin DaCosta, vice-président de l'organisation mondiale des partenaires-conseils de NVIDIA. En utilisant NVIDIA BioNeMo, Cognizant aidera à fournir à ses clients des sciences de la vie des services d'IA avancés, sécurisés et fiables pour améliorer les résultats avec des applications personnalisées de découverte de médicaments. »

Cognizant collabore avec les principales entreprises mondiales du secteur pharmaceutique, de la biotechnologie et des appareils médicaux, couvrant toute la chaîne de valeur des sciences de la vie, de la R&D à la santé numérique. Ce travail contribue à la capacité de l'industrie à renforcer la science, à améliorer les résultats pour les patients et à augmenter la valeur commerciale, en permettant une approche centrée sur le patient et de meilleures interactions avec les professionnels de la santé. Les offres de Cognizant dans le domaine des sciences de la vie soutiennent plus de 120 lignes de fabrication mondiales et plus de 18 millions de patients avec des produits d'entreprises de dispositifs médicaux.

Cognizant a l'intention de rechercher d'autres applications en collaborant avec NVIDIA dans des domaines tels que la fabrication et l'ingénierie automobile, où l'IA générique a le potentiel d'améliorer la productivité, d'optimiser les coûts et de mettre l'innovation sur le marché plus rapidement. Cognizant a l'intention d'établir un centre d'excellence NVIDIA pour l'IA cette année afin d'innover davantage avec les technologies NVIDIA, y compris les plates-formes NVIDIA Metropolis , NVIDIA Omniverse et NVIDIA AI Enterprise, pour le bénéfice des clients dans tous les secteurs d'activité à travers le monde.

