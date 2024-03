Flutterwave nommé par Fast Company comme société la plus innovante de la région Europe, Moyen-Orient et Afrique en 2024





Flutterwave, le leader des technologies de paiement en Afrique, se classe en tête du palmarès des sociétés les plus innovantes de Fast Company pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique en 2024, rejoignant ainsi des acteurs incontournables tels que Nvidia, Open AI ou YouTube.

La liste de cette année met en lumière les entreprises qui façonnent le secteur et la culture à travers leurs innovations. Ces organisations créent de nouvelles références et franchissent des jalons remarquables dans tous les secteurs de l'économie. En parallèle du classement des 50 entreprises les plus innovantes au monde, Fast Company reconnaît 606 organisations dans 58 secteurs et régions.

« Nous sommes ravis d'être reconnus comme n°1 dans la catégorie des entreprises les plus innovantes en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. L'innovation fait partie intégrante de nos valeurs fondamentales, que nous continuons d'appliquer dans tous les secteurs de notre entreprise. Jour après jour, nous allons au travail pour donner la priorité absolue à l'innovation. Nous avons ainsi construit le plus grand réseau de paiement d'Afrique en termes de portée, créé des solutions qui facilitent les solutions de paiement, les échanges de devises, le commerce électronique et les envois de fonds pour les entreprises mondiales vendant en Afrique, les entreprises locales et les Africains. Et des projets supplémentaires seront bientôt lancés. Je tiens à dédier cette distinction à tous nos talents, ils sont l'ingrédient indispensable de notre réussite », Olugbenga Agboola, fondateur et CEO, Flutterwave.

Au cours des 18 derniers mois, Flutterwave a boosté ses offres pour les entreprises mondiales. La société a développé des solutions clés de paiement et de collecte pour soutenir la croissance et l'expansion des multinationales à travers l'Afrique. Ces solutions aident non seulement les entreprises mondiales à collecter et à effectuer des paiements dans plusieurs devises, mais aussi à déplacer leur argent avec la facilité et la flexibilité nécessaires pour saisir rapidement des opportunités d'investissement.

Afin de renforcer l'efficacité de son ingénierie et de son développement de produits, Flutterwave a collaboré avec Microsoft pour mettre à l'échelle ses solutions de paiement complètes sur Azure. De même, conformément à sa promesse de connecter l'Afrique au monde entier, Flutterwave s'est associé à Token.io pour fournir des services open banking à ses clients britanniques et européens et présenter les entreprises africaines à des millions de clients mondiaux. Ces collaborations et bien d'autres consolident la position de Flutterwave en tant que fournisseur de technologies de paiement de premier plan pour les entreprises mondiales en quête d'expansion dans les pays africains, tout en veillant à ce que les collectes ou les paiements locaux et internationaux des multinationales soient traités de manière sécurisée et parfaitement fluide. La société a également étendu la portée de sa solution de transfert de fonds, Send App by Flutterwave, au Canada et aux États-Unis.

Parmi les autres collaborations clés que les clients de Flutterwave jugent utiles figurent Audiomack Plus, qui permet aux artistes africains de monétiser leur talent, contribuant à l'industrie de la musique en pleine croissance en Afrique, ainsi que les services d'argent mobile et de retrait d'espèces pour les Africains (en particulier les personnes âgées), leur permettant ainsi de recevoir des envois de fonds avec leur méthode de retrait de prédilection. Google Pay, Apple Pay et les paiements internationaux par carte sont également intégrés pour permettre aux utilisateurs de l'appli Send aux États-Unis, dans l'UE, au Royaume-Uni et au Canada d'envoyer de l'argent à leurs amis, proches et partenaires commerciaux en Afrique.

Palmarès phare de Fast Company, le World's Most Innovative Companies est l'un des événements éditoriaux les plus attendus de l'année.

Fast Company identifie, par l'entremise de ses rédacteurs et auteurs, les entreprises qui promeuvent le progrès dans le monde et dans toutes les industries, en évaluant des milliers de candidatures au moyen d'un processus de demande concurrentiel. Le résultat est un guide mondial de l'innovation, des startups en phase de démarrage à certaines des entreprises les plus capitalisées au monde. Le kit Most Innovative Companies de Fast Company est disponible en ligne, ainsi que via iTunes, et chez les marchands de journaux à partir du 26 mars. L'hashtag est #FCMostInnovative.

« Notre liste des entreprises les plus innovantes est à la fois un tour d'horizon de l'économie de l'innovation et un aperçu des tendances commerciales qui ont marqué l'année », déclare Brendan Vaughan, rédacteur en chef, Fast Company. « Nous avons observé une innovation formidable dans tous les domaines en 2023, mais nous avons également distingué quelques tendances précises : l'empreinte et l'impact croissants de l'IA, le retour triomphal des événements en direct et de grandes avancées dans la technologie climatique. Nous sommes face à des défis redoutables sur de nombreux fronts, mais les solutions que nous célébrons dans MIC me donnent beaucoup d'espoir sur l'avenir. »

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

19 mars 2024 à 21:10

Communiqué envoyé leet diffusé par :