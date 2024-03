The LYCRA Company participe aux séminaires des Performance Days sur le recyclage des textiles





The LYCRA Company, leader mondial du développement de solutions innovantes et durables pour l'habillement, a annoncé sa participation à des séminaires organisés dans le cadre des Performance Days Munich, les 20 et 21 mars en Allemagne. Les séminaires examineront l'état actuel du recyclage du polyester à partir de déchets textiles et sont organisés par Accelerating Circularity, une organisation à but non lucratif orientée vers l'action et axée sur les systèmes de recyclage de T2T (textile-to-textile) à l'échelle commerciale.

Jean Hegedus, directeur du développement commercial durable de The LYCRA Company, participera à un panel sur le lancement de la base de données sur le polyester recyclé, qui se tiendra dans la Reality Zone de 15 h à 16 h 30 pendant toute la durée du salon. La plateforme réunit les recycleurs de polyester et les producteurs de tissus qui intègrent des matières premières textiles dans leurs processus et leurs produits.

Après la présentation, les panélistes discuteront des difficultés liées à l'utilisation des déchets textiles et des moyens de les surmonter. Ils se diviseront ensuite en groupes, ce qui permettra aux marques et aux détaillants de s'entretenir plus en détail avec les fournisseurs.

The LYCRA Company est un leader du développement de fibres polyester spécialisées, fabriquées à partir de déchets textiles. Elle propose les fibres COOLMAX® et THERMOLITE® EcoMade fabriquées à partir de 100 % de déchets textiles depuis 2021. Ces fibres ont une qualité équivalente à celle des fibres vierges et sont disponibles sous forme de fibres discontinues, de filaments et d'isolants. Elles peuvent être utilisées pour de nombreuses applications, allant des vêtements performants aux vêtements outdoor, en passant par les chaussettes et le prêt-à-porter.

Pour aider les clients à comprendre les avantages de l'approvisionnement en produits fabriqués à partir de déchets textiles, The LYCRA Company a lancé l'année dernière « Waste for Good » (des déchets pour une bonne cause), une nouvelle campagne promotionnelle dont le slogan est « Don't Waste this Opportunity » (Ne gaspillez pas cette opportunité). Le message favorise la progression de la circularité dans le secteur de l'habillement et du textile grâce aux technologies COOLMAX® et THERMOLITE® EcoMade.

« Nous sommes reconnaissants à Accelerating Circularity d'avoir organisé cet événement et d'avoir souligné la nécessité d'utiliser des intrants à base de déchets textiles, ce qui permettra à notre secteur de boucler la boucle », a déclaré M. Hegedus. « C'est d'autant plus important que l'on prévoit une pénurie de bouteilles recyclées au cours des prochaines années, les sociétés d'embouteillage s'efforçant d'assurer l'approvisionnement pour leurs propres efforts de recyclage ».

Pour en savoir plus, consultez les sites Web sur la technologie COOLMAX® EcoMade et THERMOLITE® EcoMade.

À propos de The LYCRA Company

The LYCRA Company innove et produit des fibres et des solutions technologiques pour les secteurs de l'habillement et des soins personnels et possède les principales marques grand public : LYCRA ®, LYCRA HyFit ®, LYCRA ® T400 ®, COOLMAX ®, THERMOLITE ®, ELASPAN ®, SUPPLEX ® et TACTEL ®. Basée à Wilmington, dans le Delaware, aux États-Unis, The LYCRA Company est reconnue dans le monde entier pour ses produits durables, son expertise technique, son support marketing et son marché LYCRA ONEtm. The LYCRA Company est axée sur la valeur ajoutée aux produits de ses clients grâce au développement d'innovations uniques conçues pour répondre au besoin de confort et de performance durable du consommateur. Pour de plus amples informations, consultez le site lycra.com.

COOLMAX® et THERMOLITE® sont des marques déposées de The LYCRA Company.

19 mars 2024 à 18:45

