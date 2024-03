Le Groupe WestJet nomme Diederik Pen président de la compagnie aérienne





M. Pen continuera d'agir en qualité de chef de l'exploitation du Groupe, sous la responsabilité du chef de la direction, Alexis von Hoensbroech

CALGARY, AB, le 19 mars 2024 /CNW/ - Le Groupe WestJet a annoncé aujourd'hui la nomination de Diederik Pen au poste de président de WestJet Airlines à compter du 1er avril 2024. En tant que chef de l'exploitation du Groupe WestJet et président de WestJet Airlines, M. Pen continuera de relever d'Alexis von Hoensbroech, chef de la direction du Groupe WestJet. À titre de chef de la direction, Alexis von Hoensbroech continuera d'assumer la responsabilité globale du Groupe WestJet et de son orientation stratégique.

« L'expérience de Diederik en tant que leader respecté, qui a fait ses preuves en matière de succès opérationnel, sera essentielle alors que nous poursuivons notre stratégie de croissance, y compris l'intégration de Sunwing Airlines, a déclaré Alexis von Hoensbroech. Avec le plus grand carnet de commandes d'aéronefs à fuselage étroit au Canada, il est essentiel d'optimiser la sécurité et la fiabilité de nos activités, car nous offrons des options plus abordables et une meilleure connectivité aux Canadiens. »

Depuis qu'il s'est joint au Groupe WestJet en octobre 2021, à titre de vice-président directeur et chef de l'exploitation, M. Pen a joué un rôle déterminant dans l'amélioration du rendement opérationnel du Groupe. Dirigeant les opérations de rétablissement, il a exercé une influence sur les opérations aériennes, les services en vol, les aéroports, les opérations techniques, les relations de travail, la sécurité, les ressources en équipage et la formation. À titre de chef de l'exploitation du Groupe WestJet et de président de WestJet Airlines, M. Pen sera responsable des activités quotidiennes du Groupe, de la réussite des négociations collectives et de la fiabilité opérationnelle globale à laquelle s'attendent les invités de WestJet. Il assumera également le rôle de gestionnaire supérieur responsable auprès de Transports Canada.

« Au cours des trois dernières années, les WestJetters ont démontré leur engagement indéfectible à l'égard des besoins des Canadiens en matière de voyage et du rendement de notre compagnie aérienne. Je suis extrêmement reconnaissant de travailler aux côtés d'une équipe aussi dévouée, novatrice et passionnée, a déclaré M. Pen. Alors que nous nous orientons sur la dynamique d'une année 2023 solide sur les plans financier et opérationnel et que nous nous concentrons sur la croissance future du Groupe WestJet, il n'a jamais été aussi important de continuer à travailler ensemble pour accroître notre fiabilité et notre rendement. »

Avant de se joindre à WestJet, M. Pen a acquis plus de 25 ans d'expérience dans l'industrie aéronautique dans les régions de l'Asie-Pacifique et de l'Europe. En tant que vice-président directeur et chef de l'exploitation au sein de plusieurs compagnies aériennes, il a mené d'importantes expansions, tout en supervisant les activités d'entreprises à très faible coût et à croissance rapide.

À propos de WestJet

Au service des Canadiens depuis 27 ans, WestJet a réduit les tarifs aériens de moitié et a haussé au-delà de 50 % la proportion de gens qui utilisent l'avion au pays. WestJet a pris son envol en 1996 avec seulement trois avions, 250 employés et cinq destinations; au fil des ans, ces chiffres ont grimpé à plus de 180 avions, 14 000 employés et plus de 100 destinations dans 26 pays.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de WestJet, visitez le site westjet.com.

SOURCE WESTJET, an Alberta Partnership

19 mars 2024 à 17:35

Communiqué envoyé leet diffusé par :