IAC Group renforce sa présence dans l'UE avec Martin Stuettem en tant que Directeur Général Européen

SOUTHFIELD, Michigan, 19 mars 2024 /PRNewswire/ -- International Automotive Components Group (IAC Group), un important fournisseur mondial de composants et de systèmes automobiles, a renforcé sa présence en Europe avec la nomination de Martin Stuettem en tant que directeur général pour la région. Cette décision stratégique souligne l'engagement d'IAC à améliorer la performance et à favoriser la croissance dans l'un des marchés automobiles les plus dynamiques au monde.

Avec plus de 30 ans d'expérience dans l'industrie des fournisseurs automobiles, M. Stuettem apporte une vaste expertise à son nouveau rôle. Ses antécédents comprennent des postes de direction d'unité opérationnelle ainsi que des rôles fonctionnels dans la fabrication, la qualité, la gestion des programmes et la recherche et le développement. Avant de rejoindre IAC Group, Martin était vice-président des opérations mondiales, Seating, chez FORVIA, supervisant un vaste réseau de plus de 70 sites avec un chiffre d'affaires de 7 milliards d'euros. Sa carrière comprend également des postes de direction distingués au niveau mondial et européen chez LEONI AG, Faurecia Emissions Control Technologies et EMCON Technologies. Martin sera basé en Allemagne, renforçant ainsi la présence d'IAC Group dans la région.

"Je suis ravi d'accueillir Martin au sein de l'équipe de direction d'IAC. Sa vaste expérience et ses antécédents en matière de leadership opérationnel et d'excellence opérationnelle font de lui un atout précieux pour notre organisation," a souligné Kevin Baird, chef de la direction d'IAC Group.

"Le marché européen présente des défis et des opportunités distincts pour les fournisseurs automobiles de premier rang," a noté Stuettem. "Je suis impatient de collaborer avec l'équipe talentueuse d'IAC pour exploiter les opportunités émergentes et stimuler la croissance dans la région."

À propos d'IAC

Basé à Luxembourg, International Automotive Components (IAC) Group est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de composants et de systèmes automobiles, y compris les tableaux de bord, les systèmes de console, les panneaux de porte, les headliners et les systèmes aériens pour les constructeurs automobiles du monde entier. Avec près de 18000 employés, IAC Group est une entreprise manufacturière mondiale de plusieurs milliards de dollars opérant dans 55 sites, dont plus de 40 sites de fabrication dans 17 pays. Pour en savoir plus, visitez www.iacgroup.com .

