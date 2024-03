COPPA DELLE ALPI 2024 : LE GRAND TOUR DES ALPES COMMENCE À TRIESTE ET SE TERMINE À COURMAYEUR





BRESCIA, Italie, 19 mars 2024 /PRNewswire/ -- La quatrième édition de la Coppa delle Alpi a été présentée aujourd'hui. L'événement de cette année ira au-delà de la course de régularité hivernale pour les voitures historiques pour devenir un Grand Tour de 5 étapes traversant tout l'arc alpin d'est en ouest, à travers l'Italie, la Slovénie, l'Autriche, le Liechtenstein, la Suisse, l'Allemagne et la France. En parallèle de l'itinéraire de la course, 1000 Miglia a décidé de lancer le projet The Grand Alpine Journey, un parcours de réflexion représentant les transformations socio-économiques, anthropologiques et environnementales de la macro-région alpine.

En tant que protagonistes de la compétition sportive, et participants actifs au projet, les concurrents seront limités à 30 voitures, auxquelles s'ajouteront 10 équipages composés de personnalités de premier plan sur les cinq macrothèmes abordés au cours des différents jours : agriculture, artisanat, culture, énergie et tourisme. Avec le soutien du consortium AAster, qui a mené l'étude préparatoire du projet, lors des déjeuners et dîners de chaque jour de la course, des réunions approfondies seront organisées avec les institutions locales et les représentants des meilleures pratiques de la zone de passage. Aux côtés des 1000 Miglia de ce projet se trouveront l'Università della Montagna, la Fondation Altagamma et la Région du Val d'Aoste. Les grandes lignes de la réflexion consisteront en un document concis, un canevas pour le forum de conclusion du 4 mai.

Au départ de Trieste, après les vérifications administratives du dimanche 28 avril, le lundi 29, les équipages se rendront à Kranjska Gora, lieu du déjeuner, pour continuer via Tolmezzo jusqu'à l'arrivée à Cortina. Le mardi 30, les voitures traverseront Val Badia, s'arrêteront pour déjeuner au musée Messner de Ripa (Brunico) et traverseront la frontière autrichienne d'Innsbruck à Seefeld. La troisième étape, mercredi 1 mai, arrivera en Allemagne à Garmisch, retour en Italie pour le déjeuner à Livigno, et arrivée en Suisse à Saint Moritz. Le matin du 2 mai, vous pourrez faire une pause à Vaduz, la capitale du Lichtenstein, déjeuner au Musée suisse des transports de Lucerne et une soirée à Gstaad. Vendredi 3 le tour entrera en France et déjeunera à Chamonix avant d'atteindre, après plus de 1600 kilomètres, la ligne d'arrivée finale à Courmayeur où la conférence aura lieu le samedi 4.

19 mars 2024 à 16:59

