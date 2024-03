Clearwater met en oeuvre avec succès PRISM pour Aegon Asset Management afin de soutenir la croissance de l'entreprise





Clearwater PRISM agrège facilement les données d'investissement des clients multiactifs, permettant ainsi une croissance et une expérience client différenciée

BOISE, Idaho et LONDRES, 19 mars 2024 /PRNewswire/ -- Clearwater Analytics (NYSE: CWAN), l'un des principaux fournisseurs de solutions de gestion d'investissements, de comptabilité, de reporting et d'analyse SaaS, a annoncé aujourd'hui qu' Aegon Asset Management (Aegon AM) avait mis en oeuvre Clearwater PRISM pour répondre aux besoins de reporting de ses clients dans le monde entier. Aegon AM est une entreprise d'investissement mondiale active avec 305 milliards d'euros d'actifs sous gestion au 31 décembre 2023.

Clearwater PRISM offre une solution moderne et conviviale, qui assure une expérience client différenciée. La flexibilité et l'évolutivité de la solution de reporting client SaaS de Clearwater aideront Aegon AM à élargir sa clientèle et à augmenter ses flux d'actifs. De plus, le modèle de données prêt à l'emploi de Clearwater aide à réduire les risques associés aux programmes de développement informatique à grande échelle qui nécessitent un financement et des ressources considérables.

« Nous sommes heureux de renforcer notre relation avec Clearwater et d'accélérer notre transformation numérique grâce à un centre de données de pointe. Clearwater PRISM permettra à notre équipe de services à la clientèle d'accéder rapidement à des données de haute qualité sur les portefeuilles et de répondre aux demandes des clients à la demande », a déclaré Mike Tumilty, directeur de l'exploitation chez Aegon AM.

« C'est l'histoire d'un partenariat précieux avec un client et nos efforts nous ont permis d'étendre ce partenariat, a déclaré Sandeep Sahai, directeur général de Clearwater Analytics. Nous sommes ravis qu'un leader du secteur, tel qu'Aegon AM, mette en oeuvre avec succès Clearwater PRISM, en tant que solution tout-en-un de reporting sur les investissements de ses clients. Clearwater PRISM permet aux gestionnaires d'actifs d'obtenir les renseignements dont ils ont besoin pour offrir à leurs clients le meilleur engagement et le meilleur service possible. »

Clearwater PRISM est une plateforme de reporting client de premier plan pour les gestionnaires d'actifs, conçue pour les entreprises qui désirent une vue d'ensemble de leurs portefeuilles répartis sur plusieurs plateformes. La plateforme Clearwater PRISM permet aux entreprises de consolider les informations provenant de plusieurs moteurs comptables, plateformes analytiques et sources de données pour une solution de reporting client tout-en-un. Pour en savoir plus sur Clearwater PRISM, contactez un expert dès aujourd'hui.

À propos d'Aegon Asset Management

Aegon Asset Management est un investisseur mondial actif avec 385 professionnels de l'investissement qui gèrent et conseillent des actifs d'une valeur de 338 milliards USD* pour une clientèle mondiale composée de de fonds de pension, de fonds publics, de compagnies d'assurance, de banques, de gestionnaires de patrimoine, de family offices et de fondations.

À propos de Clearwater Analytics

Clearwater Analytics (NYSE: CWAN), une solution SaaS mondiale et leader du secteur, automatise l'ensemble du cycle de vie des investissements. Grâce à une architecture monoinstance et multitenant, Clearwater offre des possibilités de planification de portefeuille d'investissement primée, des rapports de performance, d'agrégation de données, de réconciliation, de comptabilité, de conformité, de risque et de gestion des ordres. Chaque jour, des assureurs, des gestionnaires d'actifs, des entreprises et des gouvernements de premier plan utilisent les données fiables de Clearwater pour réaliser des investissements efficaces et évolutifs sur plus de 7 300 milliards de dollars d'actifs couvrant des types d'actifs traditionnels et alternatifs. Des informations complémentaires sur Clearwater sont disponibles à l'adresse suivante : clearwateranalytics.com .

