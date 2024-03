Le gouvernement nomme un statisticien en chef par intérim





OTTAWA, ON, le 19 mars 2024 /CNW/ - La population canadienne doit avoir accès aux données actualisées, cohérentes et désagrégées de Statistique Canada pour prendre des décisions fondées sur des faits probants.

Aujourd'hui, le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, a annoncé la nomination d'André Loranger au poste de statisticien en chef par intérim. Il remplacera Anil Arora, qui prend sa retraite le 31 mars. M. Loranger demeurera en poste pendant six mois, soit jusqu'à ce que le processus de dotation du poste de statisticien en chef du Canada soit terminé.

M. Loranger est un fonctionnaire de haut niveau chevronné, puisqu'il travaille à Statistique Canada depuis 26 ans. Il est statisticien en chef adjoint depuis 2013 et a occupé le poste de dirigeant principal des données à Statistique Canada jusqu'en janvier 2023. Dans son rôle de statisticien en chef adjoint à la Direction générale de la statistique économique, il est en ce moment responsable de plusieurs indicateurs économiques clés de Statistique Canada, comme l'indice des prix à la consommation et le produit intérieur brut.

M. Arora a été nommé statisticien en chef du Canada en septembre 2016. Il a passé 35 ans de sa carrière à la fonction publique. Il a dirigé Statistique Canada dans bon nombre d'initiatives d'envergure qui lui ont permis d'avoir davantage les coudées franches en ce qui a trait aux opérations statistiques. Il a notamment contribué à la mise à jour de la Loi sur la statistique, a aussi mis sur pied le Conseil consultatif canadien de la statistique et modernisé l'organisme dans son ensemble.

Citations

« Statistique Canada continue d'être reconnu comme un chef de file mondial de la collecte et de la diffusion de données statistiques nationales, et offre de l'information crédible, fiable et exacte aux entreprises et aux Canadiens. Je suis persuadé qu'André Loranger remplira bien son rôle de chef statisticien en chef par intérim en attendant que le gouvernement du Canada puisse doter le poste de manière permanente. Sous la gouvernance d'Anil Arora, Statistique Canada est passé à l'ère numérique et pourra ainsi continuer à fournir des données fiables. Je souhaite à M. Arora le meilleur succès possible dans tout ce qu'il entreprendra dans le futur. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

« Cela a été un honneur de diriger un organisme de statistique de calibre mondial pendant toute cette période et de le voir se moderniser et accroître sa pertinence pour les Canadiens. Je suis très reconnaissant envers mes collègues et les diverses parties prenantes pour leur soutien et leur engagement à la production de statistiques de grande qualité et à jour, car ces données sont essentielles à la prise de décisions qui nous touchent tous. »

- Le statisticien en chef sortant du Canada, Statistique Canada, Anil Arora

Faits en bref

M. Loranger est titulaire d'une maîtrise en économie de l'Université d' Ottawa. Il a entamé sa carrière à Statistique Canada en 1997.

a entamé sa carrière à Statistique Canada en 1997. Il représente le Canada à divers groupes d'experts internationaux, notamment à la présidence du Réseau de statisticiens économiques des Nations Unies et à la présidence du Comité d'experts des Nations Unies sur la comptabilité économique et environnementale.

Liens connexes

Le gouvernement du Canada prolonge le mandat du statisticien en chef du Canada

Restez branchés

Pour obtenir plus de renseignements ou pour connaître les services offerts par le Ministère, visitez Canada.ca/ISDE.

Suivez Innovation, Sciences et Développement économique Canada sur les médias sociaux.

X (Twitter): @ISED_CA, Facebook: Canadian Innovation, Instagram: @cdninnovation and LinkedIn

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

19 mars 2024 à 16:18

Communiqué envoyé leet diffusé par :