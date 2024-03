ZAPI GROUP présente de nouvelles solutions d'automatisation du matériel au salon LogiMAT 2024





ZAPI GROUP, leader mondial de l'électrification, a annoncé aujourd'hui qu'il présentera ses solutions pour les secteurs de la manutention et de l'électrification lors du salon LogiMAT 2024. À l'occasion de cet événement, ZAPI GROUP annoncera l'élargissement de BlueBotics, une société de ZAPI GROUP et leader de la technologie de navigation autonome. BlueBotics a conclu un partenariat avec Pramac, l'un des principaux fournisseurs mondiaux d'équipements de manutention d'entrepôts, et a élargi la mission de son logiciel ANT server et de gestion de flotte. Ces étapes importantes consolident la position de ZAPI GROUP en tant que fournisseur global de navigation autonome et de gestion de flotte AGV pour l'électrification.

« L'élargissement de BlueBotics est une étape passionnante alors que ZAPI GROUP continue d'accroître ses capacités de service auprès des secteurs mondiaux de l'AGV et de la manutention », a noté Lloyd Gomm, directeur du marketing mondial chez ZAPI GROUP. « L'innovation constante de BlueBotics en matière de logiciels de navigation permet à l'entreprise d'élargir le spectre des solutions et des systèmes intégrés disponibles pour nos clients OEM. LogiMAT offre l'occasion de présenter au secteur ces développements ainsi que d'autres innovations produits ».

Le groupe ZAPI participe au salon LogiMAT 2024 à Stuttgart, du 19 au 21 mars, dans le hall 6, stand 6C61. Il offre un large éventail de capacités aux OEM avec une gamme de solutions d'électrification et d'automatisation pour les machines de manutention et les robots, notamment des onduleurs et des contrôleurs, des moteurs électriques, des chargeurs de batterie à haute fréquence et des accessoires. Parmi les entreprises à la pointe de l'innovation dans les secteurs de l'AGV et de la manutention, citons BlueBotics, Zapi, Inmotion Technologies, Delta-Q Technologies, Zivan, Schabmüller, 4E Consulting, Best Motor et ZTP.

Sur le stand du ZAPI GROUP au salon LogiMAT, l'équipe de BlueBotics vantera l'agilité de son logiciel de gestion de flotte ANT server pour contrôler non seulement plus de 100 véhicules de clients « ANT driven », mais aussi des AGV et AMR désormais conformes à la norme VDA 5050. L'entreprise présentera également le robot X-ACT HYBRIX de Pramac, une nouvelle gamme de robots logistiques mobiles X-ACT alimentés par la dernière version du logiciel de BlueBotics, dans le cadre de sa démonstration de flotte AGV/AMR multimarques présentée sur le stand.

« Nous sommes très heureux d'élargir notre gamme de solutions de navigation autonome et de gestion de flotte d'AGV », a déclaré Nicola Tomatis, CEO de BlueBotics. « BlueBotics est reconnue en matière de développement de solutions autonomes pour de nombreuses plateformes robotiques mobiles. Ces solutions continuent de compléter les capacités d'intégration de systèmes existantes de ZAPI GROUP, font progresser sa mission d'électrification et améliorent l'accès des OEM à des solutions robustes pour l'automatisation de la manutention ».

Le GROUPE ZAPI a récemment accueilli des leaders du secteur lors de sa conférence virtuelle annuelle, The Future of Electrification. C'est la troisième année que l'entreprise accueille cet événement qui vise à promouvoir l'éducation et l'innovation en matière d'électrification dans ses secteurs clés.

Pour en savoir plus sur ZAPI GROUP et ses sociétés, rendez-vous au salon LogiMAT 2024 (hall 6, stand 6C61).

À propos de ZAPI GROUP

ZAPI GROUP prépare la transition vers un avenir entièrement électrique grâce à un portefeuille de produits hautement intégrés, comprenant des contrôleurs de mouvement, des moteurs électriques, des chargeurs de batterie à haute fréquence et des logiciels de navigation autonome pour des applications dans des véhicules entièrement électriques et hybrides. En qualité de leader mondial de l'électrification, doté d'une large expérience des systèmes, des innovations de pointe et ayant une obsession pour la réussite de ses clients, ZAPI GROUP compte aujourd'hui plus de 1 700 employés dans le monde entier, avec un chiffre d'affaires annuel total de plus de 700 millions de dollars américains.

Pour de plus amples informations sur le groupe, veuillez consulter le site suivant www.zapigroup.com.

19 mars 2024 à 14:55

