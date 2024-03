Le gouvernement du Canada répond au rapport de la vérificatrice générale du Canada sur le Programme des services de police des Premières Nations et des Inuit





OTTAWA, ON, le 19 mars 2024 /CNW/ - L'honorable Dominic LeBlanc, ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales, a publié aujourd'hui la déclaration suivante en réponse au rapport de la vérificatrice générale du Canada sur le Programme des services de police des Premières Nations et des Inuit (PSPPNI) :

«?Nous remercions la vérificatrice générale du Canada pour son travail, et nous accueillons favorablement les recommandations présentées dans son rapport d'audit de performance. Les communautés autochtones, comme toutes les communautés du Canada, devraient être des lieux où les personnes et les familles se sentent en sécurité.

Nous reconnaissons que certains éléments du programme doivent être examinés, et nous nous engageons à effectuer ce travail de manière collaborative afin de garantir des services de police dédiés et adaptés sur le plan culturel dans communautés des Premières Nations et des Inuit.

Les résultats informeront les travaux continus qu'effectue Sécurité publique Canada avec les communautés des Premières Nations et des Inuit, les provinces et les territoires et les organismes d'application de la loi, y compris la Gendarmerie royale du Canada (GRC), afin de renforcer davantage le PSPPNI. Des travaux sont également en cours pour élaborer conjointement un projet de loi visant à reconnaître les services de police des Premières Nations comme un service essentiel.

Notre approche continuera d'être guidée par un esprit de partenariat qui respecte le partage constitutionnel des pouvoirs qui gouverne les services de police au Canada.?»

Liens connexes

SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada

19 mars 2024 à 13:16

Communiqué envoyé leet diffusé par :