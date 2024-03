Norque lance la première blockchain rapide, sécurisée, basée sur l'IA et le ML, DEX, CEX, le paiement instantané via une application de cryptomonnaie et une réelle utilisabilité de la monnaie/du jeton avec l'intégration de l'assurance pour les utilisateurs et les parties prenantes.





Norque pour la sécurité, la convivialité, l'accessibilité et la durabilité pour la blockchain, le Web3, la cryptomonnaie, le métavers et le monde physique en intégrant l'intelligence artificielle, la technologie de l'apprentissage automatique et les offres d'atténuation des risques.

SAN FRANCISCO, 19 mars 2024 /PRNewswire/ -- Norque proposera son ICO vers avril/mai 2024 en introduisant un écosystème pionnier qui fusionne la blockchain, l'IA, le ML, les cryptomonnaies et l'assurance, une première dans le secteur. Norque vise à apporter la sécurité, la convivialité, l'accessibilité et la durabilité à la blockchain, au Web3, aux cryptomonnaies et au métavers.

En réponse à la volatilité du marché des cryptomonnaies et aux échecs retentissants, Norque propose une nouvelle approche en proposant une monnaie numérique ayant une valeur réelle. Contrairement aux projets précédents qui ont cherché une gloire éphémère, comme le LUNA, le Doge et le FTX, Norque se concentre sur la fourniture d'une utilité réelle soutenue par des actifs tangibles, tels que l'immobilier et les biens de consommation.

Norque repose sur l'expertise de professionnels de la blockchain, d'experts des marchés financiers, de spécialistes de l'IA et d'influenceurs mondiaux. Elle introduit la première blockchain pilotée par l'IA et le ML, conçue pour le règlement des sinistres d'assurance, améliorant ainsi l'efficacité et l'accessibilité. En outre, le projet lance NOQ, un jeton soutenu par des actifs du monde réel, permettant des achats à travers la blockchain, la crypto, le métavers et les services d'assurance.

https://youtu.be/GtXLgA7IxK0

L'introduction de la première bourse décentralisée (DEX) et d'une bourse centralisée unique (CEX) avec des capacités d'assurance intégrées et des fonctionnalités d'IA et de ML constitue une caractéristique remarquable. Ces plateformes sont conçues pour redéfinir la fiabilité et la fonctionnalité des finances décentralisées et centralisées.

Les solutions d'assurance complètes de Norque s'adressent aux investisseurs crypto, aux institutions, aux échanges et aux participants au métavers, répondant au besoin critique d'atténuation des risques dans l'espace crypto. Cette initiative vise à renforcer la confiance et la stabilité, en établissant une nouvelle référence dans l'industrie.

Le projet dévoile également une application facilitant les paiements en cryptomonnaie et les conversions de devises, permettant aux utilisateurs d'effectuer des achats allant des nécessités quotidiennes aux actifs importants avec des cryptomonnaies. La certification Certik est en cours.

P. Nakamoto lui-même, dans le cadre d'une émission, a souligné l'ambition du projet de dépasser les applications pratiques de ses prédécesseurs en tirant parti de la garantie apportée par des actifs réels et en s'attaquant à la volatilité du marché grâce à des stratégies novatrices d'atténuation des risques. L'introduction de Norque est opportune, car elle vise à favoriser la stabilité et à promouvoir une adoption plus large dans le contexte des défis auxquels sont confrontés les secteurs de la crypto et du métavers.

Pour en savoir plus : www.norque.io .

https://youtu.be/pNWnr8UM0xc

Rejoignez l'univers Norque :

twitter.com/NorqueNoq

https://norque.medium.com/

https://discord.gg/NdHtsKa4va

https://t.me/NORQUE_NOQ

https://t.me/ConvalexaNOQ

https://www.reddit.com/r/NOQ/

Contact : M. Jes Jim, [email protected], +44-7361627958

Infographie - https://mma.prnewswire.com/media/2364200/Norque_Infographic.jpg

19 mars 2024 à 11:06

