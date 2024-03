La Première Nation d'Aroland construira sa première résidence pour aînés (?????????)





PREMIÈRE NATION D'AROLAND, ON, le 19 mars 2024 /CNW/ - La nouvelle résidence pour aînés de la Première Nation d'Aroland (?????????) offrira aux aînés de la communauté un lieu confortable où ils pourront se sentir chez eux et vivre de façon autonome tout en recevant les soins dont ils ont besoin. Le gouvernement fédéral soutient la construction de cette résidence en y investissant plus de 20,5 millions de dollars dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI).

Annoncée par la ministre Patty Hajdu et le chef Sonny Gagnon, la résidence pour aînés de la Première Nation d'Aroland contribuera au bien-être physique, mental, émotionnel et spirituel des aînés de la communauté.

La résidence pour aînés sera un bâtiment carboneutre et sera conçue de manière à résister au climat froid du nord de l'Ontario. Une fois construite, la résidence offrira 20 unités privées adaptées aux personnes seules et aux couples. L'aire commune comprendra une salle d'artisanat pour les activités culturelles et sociales, tandis que la cuisine et la salle à manger offriront un espace accueillant où préparer et partager les repas. La salle de conditionnement physique offrira un espace de mise en forme intérieur sécuritaire pour les activités individuelles ou de groupe.

La résidence permettra aux personnes âgées de conserver leur autonomie tout en restant confortablement dans leur communauté, à proximité de leurs proches. Ils pourront continuer à participer aux traditions qui leur sont chères, à contribuer au partage des connaissances entre les générations et à jouer un rôle important dans la préservation de la langue ojibway.

Citations

« Félicitations à la Première Nation d'Aroland pour ce projet prometteur! La résidence pour aînés, qui sera à la fois écologique et inclusive, permettra aux aînés de vieillir à proximité des membres de leur famille et de leurs amis, ainsi que de maintenir les liens qui sont si importants pour l'ensemble de la communauté. Grâce à cet investissement fédéral, les aînés pourront continuer à jouer un rôle essentiel dans la transmission de leurs connaissances, de leur langue et de leurs traditions aux jeunes générations, en plus de recevoir les soins essentiels dont ils ont besoin. »

L'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Aujourd'hui est une merveilleuse journée. On construira une résidence pour aînés à Aroland grâce à l'obtention d'un financement. Cette résidence permettra aux aînés de continuer à vivre à Aroland au lieu de devoir quitter notre communauté pour bénéficier de services d'aide à la vie autonome. La résidence pour aînés permettra également à certains d'entre eux, qui ont été contraints de partir pour des raisons de logement, d'assistance ou de besoins médicaux, de revenir. C'est au cours d'une séance de planification communautaire globale que l'idée de construire une résidence pour aînés a été évoquée par des membres de la communauté. Nous sommes privilégiés de recevoir un financement dans le cadre du programme fédéral Bâtiments communautaires verts et inclusifs pour la réalisation de ce projet. Nous remercions les précédentes administrations d'Aroland pour le travail qu'elles ont fait en lien avec ce projet. »

Sonny Gagnon, chef, Première Nation d'Aroland

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 20 585 123 $ dans ce projet dans le cadre du Programme pour les Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI).

Le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI) a été créé pour appuyer le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'augmentation de l'efficacité énergétique et l'accroissement de la résilience face aux changements climatiques.

: Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'augmentation de l'efficacité énergétique et l'accroissement de la résilience face aux changements climatiques. Au moins 10 pour cent des fonds sont alloués à des projets destinés aux collectivités des Premières Nations, des Inuits et des Métis, ce qui comprend les populations autochtones dans les centres urbains.

La période de présentation des demandes dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs est maintenant terminée.

