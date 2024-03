Séjour en nature : nouvelle offre d'hébergement - Ouverture des réservations pour les nouveaux hébergements - été et automne 2024





QUÉBEC, le 19 mars 2024 /CNW/ - La Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq) avise les vacanciers et les passionnés de pêche que les réservations pour les nouveaux hébergements à l'été et à l'automne 2024 s'ouvriront le mercredi 27 mars dès 9h . Soyez les premiers à réserver vos escapades.

Cet été, optez pour du camping ou un séjour au coeur de territoires exceptionnels. Des lieux où la nature est si belle que l'on reconnecte avec elle. Là où l'on vit des moments inoubliables avec ceux qu'on aime. De belles nouveautés s'ajoutent à l'offre d'hébergement encore cette année.

La meilleure façon de mettre la main sur le séjour espéré est d'être sur la ligne de départ dès l'ouverture, au moment où le calendrier de réservation est encore intouché. En ligne, une salle d'attente virtuelle sera mise en place et des rangs de priorité seront distribués aléatoirement à tous ceux qui s'y trouveront à l'heure d'ouverture d'une plage. Il sera également possible de réserver par téléphone au 1 800 665-6527.

Pour un séjour en camping ou en prêt-à-camper (PAC) Étoile, les parcs nationaux suivants offrent de la nouveauté :

Plaisance : 6 PAC, secteur de la Rive

Yamaska : 15 PAC, secteur des Parulines et des Roselins

Frontenac : 6 PAC, secteur Saint-Daniel, boucle de camping de Rivière aux Bluets

Mont-Tremblant : 14 PAC, secteur de la Diable, camping du Castor

De plus, au camping du Lac-Provost dans le secteur Pimbina-Saint-Donat, une centaine d'emplacements de camping, incluant 15 unités de prêt-à-camper, ont été réaménagés pour offrir plus d'espace. L'électricité alimente dorénavant 62 sites, parce que oui, même en camping, un peu de confort est toujours bienvenu.

La réserve faunique du Saint-Maurice offre également 8 unités de prêt-à-camper traditionnel qui ont été converties en prêt-à-camper Étoile pour cet été. Le camping du Lac-Normand compte près de 70 emplacements de camping. Avec sa grande rive sablonneuse, la randonnée pédestre à proximité, une aire de jeux pour les enfants et la possibilité de pêcher, c'est un endroit prisé des familles.

Vous pourrez également profiter d'une nouveauté du côté du Camping des Voltigeurs dans le Centre-du-Québec. Rendez-vous à vélo électrique au camping des Voltigeurs, en empruntant la Promenade Rivia. Réservez une de nos 3 plateformes de camping à 1 service à l'avance et vous bénéficierez, en plus d'une borne de recharge, d'un espace à proximité d'un bloc sanitaire avec douches et buanderie.

Si vous préférez un séjour en camp rustique, ce sont dans les endroits suivants où vous y trouverez votre compte :

Au parc national des Grands-Jardins, le refuge Pointu a été transformé en camp rustique pour l'été. Vous pourrez par ailleurs pêcher sur le lac situé en face du camp.

Du côté de la réserve faunique de Port-Cartier-Sept-Îles, deux emplacements de camping ont été convertis en camp rustique au Lac Arthur.

Avis aux campeurs

La saison du camping est à nos portes ! Il reste encore beaucoup de disponibilités pour les emplacements de camping dans l'ensemble du réseau de la Sépaq. Par ailleurs, certains parcs ouvrent avant les autres dû aux températures plus élevées dans ces régions, tel que Mont-Tremblant et Oka. Venez profiter au maximum de nos destinations plein air !

