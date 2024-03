Sleep Country/Dormez-vous s'associe à veritree pour planter 150?000 arbres cette année





Chaque livraison Éco Plus permettra de planter un arbre afin de reboiser les régions de la Colombie-Britannique ravagées par les incendies de forêt.

TORONTO, le 19 mars 2024 /CNW/ - Sleep Country Canada Holdings Inc. («?Sleep Country?» ou «?la société?») (TSX: ZZZ), premier détaillant spécialisé dans le domaine du sommeil au Canada, a le plaisir d'annoncer un partenariat avec veritree : une entreprise de technologie climatique qui plante des arbres dans le monde entier dans le but de lutter contre les changements climatiques. Grâce à ce partenariat, ils visent planter plus de 150?000 arbres au cours de l'année dans des forêts canadiennes qui ont été dévastées par les récents incendies.

Ainsi, pour chaque livraison Éco Plus effectuée par Sleep Country/Dormez-vous, veritree plantera un arbre en Colombie-Britannique, où Sleep Country s'approvisionne en bois pour leurs sommiers, tout en prévoyant des projets de reboisement au Québec dans l'avenir. Le service de livraison Éco Plus est un mode de livraison écologique qui consiste à recycler les vieux matelas et les matériaux d'emballage, ce qui permet de réduire les déchets acheminés vers des sites d'enfouissement ainsi que les émissions de gaz à effet de serre. 150?000 arbres représentent 75 hectares (185 acres) de reboisement, soit l'équivalent de 140 terrains de football. Une fois arrivés à maturité, ces arbres absorberont en moyenne 137,700 tonnes de dioxyde de carbone, ce qui équivaut à retirer près de 35?000 voitures de la circulation pendant un an.

«?Sleep Country/Dormez-vous s'engage à soutenir la protection de l'environnement et des collectivités dans lesquelles nous oeuvrons. Grâce à notre partenariat avec veritree, nous offrons à notre clientèle la possibilité de mieux dormir, tout en contribuant également à la restauration et à la préservation de nos ressources naturelles?», a déclaré Stewart Schaefer, président et chef de la direction de Sleep Country/Dormez-vous. «?Nous continuerons de collaborer avec des organisations comme veritree pour mettre en oeuvre des solutions innovantes afin de réduire notre empreinte carbone, tout en soutenant les communautés dans lesquelles ce partenariat favorise le reboisement. Nous savons que nos clients et nos associés en ressortiront grandi?».

veritree met à la disposition des particuliers et des entreprises des initiatives de reboisement dans le monde entier. veritree veille à ce que chaque arbre planté soit vérifié, mesuré et contrôlé, et à ce que les communautés locales bénéficient des retombées sociales et économiques liées aux opérations de reboisement. Grâce à la technologie de la chaîne de blocs avec le suivi sur le terrain, veritree garantit la transparence et la traçabilité des activités de plantation des arbres.

«?Nous sommes ravis de nous associer à Sleep Country/Dormez-vous, une entreprise qui partage notre vision de créer un impact positif sur notre planète et nos populations?», a déclaré David Luba, responsable des partenariats et cofondateur de veritree. «?Ensemble, nous pouvons faire la différence en restaurant la santé et la beauté des forêts canadiennes et en soutenant les moyens de subsistance de ceux qui en dépendent?».

Le site de restauration que Sleep Country/Dormez-vous et veritree aident à reboiser à Cariboo, en Colombie-Britannique, est un domaine de l'État exploité par la Première Nation Tsilhqot'in. Le reboisement de ces terres se fait en collaboration avec les Premières Nations, ce qui favorise la gestion culturelle et environnementale.

Notre clientèle peut suivre le parcours de restauration entrepris par Sleep Country/Dormez-vous et l'évolution du processus de reboisement en visitant le centre d'impact sur le site de Sleep Country Canada Holdings Inc. | Impact Hub (veritree.com).

À propos de Sleep Country / Dormez-vous

Sleep Country est le principal détaillant spécialisé dans les produits de sommeil au Canada. Son objectif est de transformer des vies en éveillant les Canadiens au pouvoir du sommeil. Sleep Country exerce ses activités sous les bannières de détaillants Sleep Country Canada, Dormez-vous, Endy, Hush, Silk & Snow, Hush et, plus récemment, Casper Canada. La société mène des activités omnicanales et de commerce électronique, y compris 305 magasins appartenant à l'entreprise et 19 entrepôts à travers le Canada. Figurant au palmarès des cultures d'entreprise les plus admirées du Canada de Waterstone Human Capital, Sleep Country s'engage à créer une culture d'entreprise d'inclusion et de diversité où les différences sont acceptées et valorisées. La société investit activement dans son écosystème de sommeil, ses produits innovants, son expérience du client de classe mondiale, ses collectivités et son personnel. Pour en savoir plus sur Sleep Country/ Dormez-vous, veuillez consulter le site Web ir.sleepcountry.ca

À propos de veritree

veritree propose une plateforme de restauration basée sur des données qui met en relation des solutions basées sur la nature avec des entreprises motivées et prêtes à mener des activités dans le domaine de l'économie réparatrice. Grâce au processus de suivi sur le terrain et à la vérification par chaîne de blocs, veritree renforce la transparence et la confiance par le biais de données et d'outils qui revitalisent les écosystèmes, consolident les communautés et mettent en place des solutions en matière de lutte contre les changements climatiques.

Après avoir réussi le programme de reboisement de tentree, veritree met en place des programmes axés sur le consommateur regroupant des organisations de reboisement et des entreprises du monde entier. La mission de veritree est de restaurer les forêtsen plantant et évaluant un milliard d'arbres au cours des dix prochaines années. Pour en savoir plus, consultez leur site Web veritree.com .

SOURCE Sleep Country Canada Holdings Inc. Investor Relations

19 mars 2024 à 10:42

Communiqué envoyé leet diffusé par :