Nobu Residences Penthouse Sale bat le record de prix de l'appartement à 37,3 M$





Nobu Hospitality poursuit l'expansion mondiale des résidences Nobu avec de nouveaux emplacements, notamment Toronto, Al Marjan Island, Danang, Los Cabos et Al Khobar

NEW YORK, 19 mars 2024 /PRNewswire/ -- Nobu Hospitality - la marque mondiale de style de vie avec Robert De Niro, Nobu Matsuhisa et Meir Teper à sa tête - en partenariat avec le principal promoteur immobilier, Aldar, annonce la vente d'un penthouse exclusif à Nobu Residences Abu Dhabi a atteint un record de prix à 37,3 M$. La vente est essentielle à l'expansion mondiale continue de Nobu Residences, avec de nombreuses propriétés en développement au Moyen-Orient, en Europe et aux États-Unis, en plus des 12 résidences déjà annoncées.

Le penthouse de trois chambres, surplombant les eaux cristallines de la plage de Saadiyat, couvre tout un étage du bâtiment résidentiel et dispose d'une grande terrasse, d'une piscine privée, d'une retraite de bien-être personnel et d'un studio de remise en forme. Le Nobu Residences Abu Dhabi propose également des appartements d'une à trois chambres, des penthouses, des lofts et des villas Sky, ainsi qu'un 125 Nobu Hotel, un restaurant Nobu et un bar sur le toit. Le développement sera achevé au deuxième trimestre 2027.

Situé dans le quartier culturel de Saadiyat, le bien donne accès au Guggenheim Abu Dhabi, le Louvre Abu Dhabi, presque terminé, et se trouve à quelques pas de Saadiyat Grove et Mamsha Al Saadiyat, offrant une élégante promenade riveraine avec plus de 60,000 m² d'expériences haut de gamme de shopping, de restauration et d'hospitalité.

La croissance dans la capitale des Émirats arabes unis est en hausse avec une multitude de transactions réussies au développement, y compris un duplex de quatre lits Sky Villa qui a récemment été vendu pour 35,4 millions de dollars. Le penthouse et les Sky Villas de Nobu Residences offrent la quintessence d'une vie surélevée avec des services personnalisés et des équipements de classe mondiale, reflétant l'expérience emblématique de Nobu dans ses offres d'hospitalité. Les résidents sont emmenés à travers un voyage de conception sur mesure avec le cabinet de conseil de renommée mondiale, Studio PCH, pour personnaliser l'architecture intérieure, en sélectionnant parmi une gamme de finitions de design sélectionnées qui mettent en valeur l'artisanat contemporain sophistiqué, Mélange harmonieux de motifs émiratis et japonais.

Talal Al Dhiyebi, directeur général d'Aldar, a déclaré : "Cette transaction importante chez Nobu Residences établit non seulement une nouvelle référence pour l'immobilier résidentiel à Abu Dhabi, mais souligne également la maturité du marché immobilier.

Année après année, nous observons une saine augmentation du volume et de la valeur des maisons achetées, stimulée par des politiques et des initiatives gouvernementales favorables qui ont accru l'attrait d'Abu Dhabi en tant qu'endroit où les gens veulent vivre et voient de réelles possibilités d'investissement. Nous nous attendons à ce que cette tendance se poursuive alors que nous donnons vie à certains des concepts de mode de vie les plus luxueux des Émirats arabes unis sur l'île de Saadiyat et dans les meilleurs endroits d'Abu Dhabi."

Trevor Horwell, directeur général de Nobu Hospitality, a déclaré : "Nos sincères félicitations vont à l'équipe d'Aldar et aux nouveaux résidents, et nous exprimons notre gratitude à tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cette étape remarquable. Avec un pipeline passionnant d'emplacements, allant des destinations de villégiature aux villes portes d'entrée, nous sommes ravis de travailler avec des développeurs de classe mondiale, y compris Aldar, alors que nous élargissons notre marque sur le marché très recherché des résidences de marque. Notre objectif pour les nouveaux résidents de Nobu est de créer des souvenirs et des expériences inoubliables qui ont une signification durable, recréant un sentiment distinct pour les années à venir."

Dans les années à venir, Nobu Hospitality est sur le point de maintenir une trajectoire impressionnante avec le lancement de onze projets résidentiels de marque supplémentaires dans divers pays. L'ouverture du Nobu Hotel Toronto and Residences cette année a marqué les premières ventes de résidences, qui ont notamment été vendues en un temps record, attirant des acheteurs du monde entier.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2365542/RESIDENCE_BALCONY.jpg

19 mars 2024 à 10:31

