Déclaration du premier ministre à l'occasion de Norouz





OTTAWA, ON, le 19 mars 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de Norouz :

« Aujourd'hui, des communautés au Canada et dans le monde entier célèbrent Norouz, le Nouvel An persan.

« Norouz, qui signifie "nouveau jour" en farsi, représente l'arrivée du printemps et le renouveau de la nature. Familles et amis se réunissent autour de la table des Haft sîn, lisent des poèmes et partagent des repas festifs. Norouz est le moment de réfléchir à l'année écoulée et d'envisager l'avenir avec espoir et optimisme.

« Aux communautés iraniennes, afghanes, ismaéliennes, kurdes, zoroastriennes, bahá'íes, azerbaïdjanaises, tadjikes et d'Asie centrale, et aux nombreuses autres communautés qui célèbrent Norouz : merci pour les contributions que vous avez apportées et que vous continuez d'apporter à notre pays. De votre leadership dans des domaines tels que la médecine, l'art, l'entrepreneuriat et la politique à votre défense des droits de la personne, de l'équité et de la justice, vous contribuez à bâtir un Canada plus humain, plus compatissant et plus inclusif pour tout le monde.

« Au nom de tous les Canadiens, je souhaite à tous ceux qui célèbrent Norouz une nouvelle année remplie de joie, de santé et de prospérité.

« Har Ruz etan Nowruz, Nowruz etan Pyrouz. »

19 mars 2024 à 09:00

