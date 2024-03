RBC et Avion Récompenses lancent un partenariat stratégique de fidélisation avec Pattison Food Group et Plus de récompenses pour offrir aux Canadiens une valeur enrichie à l'épicerie





TORONTO, le 19 mars 2024 /CNW/ - RBC et le Pattison Food Group ont annoncé le lancement d'un nouveau partenariat de fidélisation entre Avion Récompenses, le plus grand programme de fidélisation privatif au Canada, et Plus de récompenses, l'un des plus importants programmes de fidélisation dans l'Ouest canadien offert par le premier fournisseur de produits alimentaires et de santé de cette région. Ce puissant partenariat permettra aux Canadiens qui font leurs achats dans les établissements du Pattison Food Group participants (y compris Save-On-Foods) de réaliser des économies exceptionnelles sur des produits alimentaires et courants et de profiter de la valeur accrue et des avantages offerts par les programmes de fidélisation Avion Récompenses et Plus de récompenses.

« Nous sommes fiers de notre association de longue date avec le Jim Pattison Group et sommes convaincus que ce partenariat avec Plus de récompenses nous permettra d'approfondir nos relations avec les Canadiens », a déclaré Neil McLaughlin, chef de groupe, Services aux particuliers et aux entreprises, RBC. Cette collaboration avec le Pattison Food Group et ses marques de premier plan élargit l'offre d'épicerie d'Avion Récompenses, permettant à nos membres d'obtenir de la valeur dans cette catégorie clé partout au pays.

Le programme Avion Récompenses est offert gratuitement à tous les Canadiens, peu importe où ils font leurs opérations bancaires et leurs achats. Les membres peuvent profiter de ses nombreux avantages, notamment l'assistant de magasinage AchatsExtra Avion Récompenses, une liste croissante de capacités de paiement, des partenariats stratégiques, des expériences inégalées et beaucoup plus.

Comptant plus de 3 millions et demi de membres, Plus de récompenses est l'un des programmes de fidélisation les plus populaires dans l'Ouest canadien, offrant d'innombrables manières d'accumuler des points sur les achats courants, y compris à l'épicerie, au restaurant, et aux commerces de détail et automobiles. Les clients peuvent échanger leurs points Plus de récompenses contre de l'épicerie, des cartes-cadeaux et des voyages. Ce partenariat leur offrira encore plus d'occasions d'accumuler des points.

« Notre équipe Plus de récompenses est toujours à la recherche de nouvelles façons d'offrir un peu plus de valeur à nos membres. C'est pourquoi nous sommes ravis de nous associer à RBC, a affirmé Darrell Jones, président du Pattison Food Group. Nous dévoilerons les détails de cette collaboration dans les mois à venir. »

Plus de récompenses permet aussi à ses membres de réaliser des économies et d'accumuler des points en magasin et en ligne grâce à ses coupons numériques personnalisés My Offers.

« Ce partenariat marque une autre pas décisif vers la réalisation de notre objectif : offrir une valeur accrue au quotidien à des millions de Canadiens, a déclaré Niranjan Vivekanandan, premier vice-président et chef, Fidélisation et solutions de paiement des commerçants, RBC. Nous sommes emballés d'élargir notre vaste réseau de partenaires Avion Récompenses et d'offrir des avantages des plus intéressants aux membres Plus de récompenses et Avion Récompenses en liant notre programme de fidélisation à un chef de file comme le Pattison Food Group. »

De plus amples renseignements sur le partenariat seront communiqués au cours de la prochaine année. Pour en savoir plus au sujet des deux programmes de fidélisation, rendez-vous aux pages avionrewards.com/fr et morerewards.ca (en anglais seulement).

À propos d'Avion Récompenses

Programme de fidélisation et plateforme d'engagement des consommateurs primés et reconnus à l'échelle internationale, Avion Récompenses permet aux Canadiens d'économiser lorsqu'ils font des achats, ainsi que d'accumuler et d'échanger des points contre des articles courants, des récompenses attrayantes et des expériences uniques. Son assistant de magasinage exclusif, AchatsExtra Avion Récompenses, permet aux membres d'accéder aux offres de manière transparente, ce qui leur fait épargner temps et argent à l'endroit même où ils magasinent en ligne. Comptant parmi les plus importants fournisseurs de services de voyage au Canada, Avion Récompenses offre à ses membres des réservations de billets d'avion avec la compagnie aérienne, le vol et le départ de leur choix, ainsi que des cartes de crédit Avion vedettes et un service de conciergerie. Pour en savoir plus, allez à avionrewards.com/fr.

Aperçu de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 94 000+ employés qui mettent à profit leur créativité et leur savoir?faire pour concrétiser notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation et l'offre d'expériences exceptionnelles à nos plus de 17 millions de clients au Canada, aux États?Unis et dans 27 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com.

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour de plus amples renseignements, visitez le site www.rbc.com/collectivite-impact-social.

À propos de Plus de récompenses

Lancé il y a plus de 30 ans, Plus de récompenses compte parmi les programmes de fidélisation les plus populaires dans l'Ouest canadien avec des millions de membres actifs. Le programme offre à ses membres l'occasion d'accumuler des points facilement sur leurs achats courants et de les échanger contre des récompenses comme des voyages, de l'épicerie, des cartes-cadeaux et plus encore. La carte Plus de récompenses permet d'accumuler des points sur presque chaque achat effectué à Save-On-Foods, PriceSmart Foods, Buy-Low Foods, Nesters Market, Quality Foods et Urban Fare, ainsi qu'auprès des centaines d'autres partenaires Plus de récompenses, dont Panago Pizza, Jim Pattison Auto Group, Speedy Glass et bien d'autres. Pour en savoir plus, allez à morerewards.ca (en anglais seulement).

À propos du Pattison Food Group

Fondé en 2021, le Pattison Food Group est une entreprise de Jim Pattison et le premier fournisseur de produits alimentaires et de santé dans l'Ouest canadien. Le Pattison Food Group comprend Save-On-Foods, Buy-Low Foods, Quality Foods, Everything Wine, Pure Integrative Pharmacy, Imperial Distributors Canada Inc., ainsi que d'autres commerces spécialisés et de détail. Ses entreprises comptent plus de 30 000 employés dans quelque 300 magasins d'alimentation et pharmacies et sont unies par une volonté d'enrichir les collectivités où elles exercent leurs activités. Les entreprises du Pattison Food Group sont des chefs de file en matière de service à la clientèle et d'innovation et sont fortement axées sur la croissance à long terme.

19 mars 2024 à 08:02

