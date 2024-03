Suvoda présente des avancées en matière de consentement électronique afin d'améliorer la compréhension des patients, de réduire la charge de travail des sites et d'améliorer l'expérience globale





Des recherches ont révélé que 47 % des sites d'étude étaient prêts à utiliser une solution de consentement électronique qui améliore la compréhension et l'engagement des patients

PHILADELPHIE, 19 mars 2024 /PRNewswire/ -- Suvoda LLC, l'un des leaders mondiaux de la technologie des essais cliniques, spécialisé dans les études complexes dans des domaines thérapeutiques tels que l'oncologie, le système nerveux central (SNC) et les maladies rares, a lancé aujourd'hui la dernière version de sa solution eConsent afin d'améliorer encore l'expérience du patient et de faciliter son parcours dans l'essai clinique.

La dernière version de la solution Suvoda eConsent offre de solides fonctionnalités permettant aux patients de disposer des outils en libre-service nécessaires pour les aider à comprendre pleinement les informations complexes de l'étude, tout en offrant aux sponsors une visibilité et un contrôle complets sur le consentement pour tous les sites d'étude et tous les patients. Les nouvelles fonctionnalités comprennent des vidéos et des FAQ intégrées, des fils de discussion dans le document et des glossaires à liens croisés. Les clients de Suvoda ont identifié ces améliorations comme essentielles pour minimiser les retards et, plus important encore, pour aider les patients à prendre des décisions éclairées sur leur participation à un essai clinique.

« La dernière version de Suvoda eConsent est la prochaine étape dans l'amélioration de l'expérience du patient, a déclaré E.K. Koh, directeur des produits. Cette nouvelle version contribuera à faciliter le parcours du patient sans perturber les processus existants.

Les recherches menées auprès des sponsors, des cliniciens et des patients montrent que cette solution eConsent contribuera à rationaliser le processus d'essai clinique en améliorant la compréhension des patients. Dans notre enquête de 2023, nous avons constaté que près de deux tiers des sponsors utiliseraient une solution interactive de consentement électronique, si elle était disponible, afin d'améliorer la compréhension des participants. Nous avons également reçu des commentaires de notre comité consultatif des clients, qui réaffirment l'importance de simplifier le processus clinique en intégrant pleinement une solution de consentement électronique à la plateforme Suvoda. »

Une revue systématique a montré que, par rapport au consentement sur papier, les patients qui utilisaient le consentement électronique comprenaient mieux les informations relatives aux essais cliniques, s'engageaient davantage dans le contenu et trouvaient le processus de consentement plus acceptable et plus utilisable.

Suvoda eConsent offre une approche simplifiée de la numérisation du processus de gestion du consentement. Conçu sur la plateforme Suvoda et intégré de manière transparente à Suvoda IRT et eCOA, Suvoda eConsent offre aux sponsors, aux ORC et aux sites une meilleure visibilité et un contrôle automatisé du consentement tout au long de la durée de vie d'un essai. Il permet de s'assurer que les données des patients sont sécurisées, conformes et disponibles au moment de la signature, tout en soutenant les processus existants du site. En savoir plus sur les fonctionnalités et les avantages de Suvoda eConsent :

À propos de Suvoda

Suvoda est une société mondiale de technologie d'essais cliniques spécialisée dans les études complexes de survie dans des domaines thérapeutiques tels que l'oncologie, le système nerveux central (SNC) et les maladies rares. Fondée en 2013 par des experts en technologies eClinical, Suvoda permet aux professionnels des essais cliniques de gérer les moments les plus urgents des essais les plus urgents grâce à des solutions logicielles avancées fournies sur une plateforme unique. Basée à l'extérieur de Philadelphie, Suvoda possède également des bureaux à Portland, Oregon, à Barcelone, en Espagne, à Bucarest et Iasi, en Roumanie, et à Tokyo, au Japon. Le Net Promoter Score (NPS) de la société dépasse systématiquement la moyenne du secteur technologique, ce qui a contribué à ce que la société soit sélectionnée par les sponsors d'essais et les CRO pour soutenir plus de 1 400 essais dans 85 pays. Pour en savoir plus, visitez suvoda.com . Suivez Suvoda sur LinkedIn et X .

