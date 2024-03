Les Fermes Lufa dévoilent leur serre sur toit la plus avancée et efficace à ce jour





MONTRÉAL, le 19 mars 2024 /CNW/ - Les Fermes Lufa sont fières d'annoncer l'ouverture de leur cinquième serre sur toit, perchée sur les nouveaux Walmart et Décathlon du Marché Central dans le quartier Ahuntsic de Montréal. Mesurant 11 800 mètres carrés, cette ferme urbaine ultramoderne marque un progrès considérable en termes d'efficacité et de technologie pour l'entreprise.

« À l'aide du concept Ultra-Clima de pointe et des éléments de conception avancés, notamment des lumières DEL à haute intensité, des vitres périmétriques isolées à double paroi, un toit en verre diffusant et des rideaux doubles, y compris un rideau occultant, nous sommes fiers de lancer notre site le plus avancé technologiquement à ce jour », déclare Mohamed Hage, fondateur et PDG des Fermes Lufa. « Notre objectif final est de produire de meilleurs aliments avec moins de moyens. Moins de terre, moins d'énergie, moins d'eau, moins de déchets et moins de ressources ». Consacrée à la culture de concombres et de poivrons, cette ferme urbaine devrait produire jusqu'à 20 % plus de légumes qu'une serre conventionnelle de taille similaire.

Ce projet n'aurait pu être mené à bien sans le soutien des partenaires des Fermes Lufa axés sur la communauté, notamment le groupe KUBO, QuadReal Property Group et FDA Construction. « Le Marché Central s'est toujours efforcé d'offrir un mélange attrayant de détaillants, et le partenariat avec Les Fermes Lufa, l'un des premiers agriculteurs commerciaux sur un toit au monde, est une nouvelle façon dynamique de soutenir le quartier », a déclaré Michel Caumartin, directeur général du Marché Central et de QuadReal. « En repensant la façon dont nous utilisons l'espace, en l'occurrence le toit de notre nouveau Walmart, nous pouvons avoir un impact extrêmement positif sur la communauté et fournir à un plus grand nombre de personnes des aliments frais, durables et produits localement. »

Livrer des légumes plus frais et plus abordables, plus rapidement.

Avec plus de 30 000 paniers livrés par semaine, plus de 400 partenaires et plus de 350 points de cueillette au Québec, cette serre témoigne de l'évolution des Fermes Lufa au fil des ans. « Situé à seulement 300 mètres de notre première serre à Ahuntsic, ce nouveau projet reflète la maturité et l'évolution des Fermes Lufa, une croissance qui serait impossible sans notre communauté », affirme Mohamed.

LES FERMES LUFA

Les Fermes Lufa cherchent à créer un meilleur système alimentaire en cultivant des aliments de manière durable sur des toits urbains, en partenariat avec des centaines de fermiers et d'artisans locaux afin de fournir à leurs abonnés des aliments frais, locaux et responsables à partir de leur Marché en ligne. Pour plus d'information sur Les Fermes Lufa, veuillez visiter leur site web.

