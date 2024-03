Invitation aux médias : les dirigeants mondiaux doivent améliorer leur adaptation. Il n'y a pas d'autre choix





Une coalition d'organisations internationales de lutte contre le changement climatique se réunira à Copenhague le 20 mars 2024 pour formuler des recommandations à l'intention des dirigeants mondiaux sur l'intégration du climat et du développement dans le financement du climat, préalablement à une année d'intenses négociations qui débuteront lors de la conférence ministérielle de Copenhague sur le climat.

L'année 2024 est d'une importance capitale pour notre avenir. Il est urgent de faire face à la crise climatique, dans le cadre plus large des ODD. Cette année, les réunions de haut niveau précédant la COP29 se concentreront sur le financement de la lutte contre le changement climatique, dans le but de combler les importants déficits de financement.

Pour lancer ces échanges, DanChurchAid, E3G, l'Institut international pour l'environnement et le développement, CONCITO, NDC Partnerships et la Fondation des Nations unies s'associent pour organiser conjointement l'événement virtuel et en présentiel « Integrating Climate and Development for Adaptation Finance » À Copenhague le 20 mars, et représenter ainsi une source d'inspiration pour le Sommet de Copenhague sur le climat.

« Le financement de l'adaptation doit être au coeur des négociations en prévision de la COP29. L'adaptation aux conséquences du changement climatique est une question de survie. Nous devons nous adapter à une nouvelle réalité, où les sécheresses, l'élévation du niveau de la mer et les vagues de chaleur sont de plus en plus courants », a déclaré le secrétaire général de DanChurchAid, Jonas Nøddekær.

« Les pays les plus vulnérables au changement climatique ont clairement indiqué ce dont ils avaient besoin pour s'y adapter : plus de financement, à des conditions plus équitables et canalisé vers les populations locales les mieux placées pour l'utiliser. Les gouvernements réunis à Copenhague ont l'occasion de fixer un délai pour atteindre de meilleurs résultats climatiques au cours de l'année et montrer qu'ils prennent au sérieux les pays à faible revenu », a déclaré Ebony Holland, responsable de la politique nature-climat de l'IIED.

« Les décisions prises cette année par les gouvernements détermineront si les financements seront fournis, de quelle manière et combien, au cours de la prochaine décennie et au-delà. Nous devons nous assurer que les financements soient appropriés pour atteindre les ODD et un avenir résilient au changement climatique pour tous », a déclaré Cristina Rumbaitis del Rio, conseillère principale pour l'adaptation et la résilience à la Fondation des Nations Unies.

« Nous devons nous efforcer d'atteindre simultanément nos objectifs en matière de climat et de développement et de les interconnecter. Pour les pays en développement, l'adaptation et la résilience sont à la fois une priorité et un énorme défi. Le partenariat NDC soutient les efforts des pays en augmentant leur niveau d'ambition de manière à pouvoir mettre en oeuvre des actions et les financer et contribuer ainsi à un développement plus équitable et durable, grâce au soutien coordonné et efficace de plus de 220 membres », a déclaré Pablo Vieira, directeur mondial du partenariat NDC.

« À l'échelle mondiale, toutes les parties prenantes doivent se rassembler derrière un cadre cohérent pour le financement climatique, tel qu'il a été présenté par le Groupe d'experts de haut niveau indépendants sur le financement climatique, afin d'augmenter massivement le financement d'une action intégrée en faveur du climat et du développement. Les plans climatiques nationaux (NDC) qui intègrent des plans d'adaptation et de développement à long terme doivent passer à des plans d'investissement d'ici 2030 », a déclaré la présidente du conseil d'administration du CONCITO, Connie Hedegaard.

« Les ministres du climat et du développement ont mis en lumière les réformes nécessaires dans notre façon de financer l'adaptation afin de passer à des investissements plus systémiques en matière de résilience. Le Danemark, les Samoa et leurs co-défenseurs de la vision du financement de l'adaptation convenue lors de la réunion ministérielle de l'année dernière ont une possibilité de dynamiser un accroissement du financement de l'adaptation au cours des deux prochaines années, alors que les pays préparent les prochaines mises à jour de leur politique climatique », a déclaré Alex Scott, responsable du programme de diplomatie climatique et de géopolitique chez E3G

Infos sur l'évènement et l'inscription : l'événement aura lieu le 20 mars 2024, de 14h00 à 16h30, à l'adresse suivante :

DanChurchAid, Meldahlsgade 3, 1613 Copenhagen V, Danemark.

Pour s'inscrire à une participation en ligne ou en présentiel, veuillez envoyer un courriel à l'adresse suivante [email protected]

Pour toutes demandes des médias, veuillez contacter Mattias Söderberg, à l'adresse suivante [email protected] ou appeler le +45 29700609.

