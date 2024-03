EXOHÉROS - SOULIGNONS ENSEMBLE LE TRAVAIL EXCEPTIONNEL DU PERSONNEL DU TRANSPORT COLLECTIF





MONTRÉAL, le 18 mars 2024 /CNW/ - En cette Journée de reconnaissance du personnel du transport collectif, exo invite tous les usagers du transport en commun à remercier les héros méconnus qui facilitent le déplacement de milliers de personnes chaque jour.

Des agents de billetterie au personnel assurant la sécurité, en passant par les conducteurs de trains et d'autobus, les travailleurs de première ligne du transport collectif constituent la fondation de son réseau. Jour après jour, ce personnel permet aux usagers du transport en commun de se rendre au travail, de se divertir, de rencontrer des membres de leur famille et bien plus.

Le dévouement quotidien du personnel impliqué permet de favoriser le développement local et régional dans un environnement sécuritaire et agréable. Chaque sourire et geste de courtoisie rend les déplacements plus chaleureux pour tous.

Exo souhaite remercier l'ensemble du personnel livrant son service et invite les usagers à faire de même en offrant un «?merci?!?» enthousiaste, un sourire sincère ou même un petit mot d'appréciation aux employés du transport collectif afin d'illuminer leur journée.

Les usagers peuvent également partager leur appréciation du travail de nos #exohéros sur la publication Facebook à cet effet.

Citation

«?Au nom d'exo, je souhaite remercier toutes celles et ceux qui participent au succès du transport collectif. J'invite nos clients à joindre leur voix à la mienne afin de souligner le travail exceptionnel des personnes qui se dépassent chaque jour pour eux?», Sylvain Yelle, directeur général d'exo.

À propos d'exo

Deuxième société de transport collectif en importance dans la région métropolitaine, exo transporte les usagers des couronnes nord et sud avec efficacité et convivialité. Son territoire couvre près d'une centaine de municipalités et comprend le service de transport adapté. Que ce soit par train, par autobus ou collectivement par automobile, exo est résolument tourné vers le futur pour développer des modes de transport innovants et plus verts.

