Portage inaugure la Garderie Ribambelle Montréal, première garderie subventionnée de l'organisation

MONTRÉAL, le 18 mars 2024 /CNW/ - Portage annonce aujourd'hui l'inauguration de la Garderie Ribambelle Montréal, sa première garderie à Montréal, subventionnée par le ministère de la Famille. Située dans les locaux du centre Mère-enfant, au coeur du quartier de Griffintown, la garderie permet d'accueillir 38 enfants, dont 20 poupons, sous la supervision d'une équipe de professionnels passionnés et dévoués à assurer leur bien-être. Ce nouveau modèle innovant permettra une offre de service rehaussée pour Portage, qui demeure en recherche constante d'amélioration pour le bénéfice de ses résidents.

La mission première de la garderie la Garderie Ribambelle Montréal consiste à assurer la santé, la sécurité et le bien-être des enfants en offrant un milieu de vie propice au développement de leur plein potentiel.

Un projet dédié à l'épanouissement des enfants dans la communauté

Le projet est né de la volonté profonde de Portage d'aider les mères qui vivent avec des problèmes de dépendance à reprendre leur vie en main tout en maintenant le lien si important avec leurs enfants. Administré pendant des années comme une halte-garderie, la Garderie Ribambelle Montréal a obtenu le statut officiel de garderie subventionnée par le ministère de la Famille en août 2023. Ainsi, les enfants des mères qui entreprennent un programme de réadaptation à Portage sont accueillis tous les jours au sein de la Garderie Ribambelle Montréal, avec les enfants des employés.

« C'est avec une immense joie que nous inaugurons aujourd'hui la première garderie subventionnée de Portage. Lorsque nous avons entrepris ce projet, notre objectif était clair : offrir un environnement chaleureux, sûr et propice à l'apprentissage pour les enfants de nos résidentes du programme Mère-enfant, ainsi que ceux de nos employés. Nous avons travaillé fort pendant des années pour faire de cet endroit un lieu à la hauteur de nos exigences. Nous souhaitons remercier le ministère de la Famille pour leur excellente collaboration sur ce projet qui, j'en suis persuadé, fera la différence dans la vie de beaucoup de personnes. »

-- Peter A. Howlett, président de Portage

« La Garderie Ribambelle Montréal est un ajout significatif pour l'organisme Portage et ses résidentes. Ces dernières peuvent prendre soin d'elles l'esprit tranquille, sachant leur enfant sous les bons soins de personnes qualifiées et bienveillantes. C'est précieux. Je salue l'engagement envers le bien-être des employés et des résidentes du centre Mère-enfant, de M. Howlett et de son équipe. Votre travail fait une différence! Je souhaite de merveilleux moments aux enfants de la Ribambelle, ainsi qu'à l'ensemble du personnel. »

-- Suzanne Roy, ministre de la Famille, ministre responsable de la région de la Montérégie et députée de Verchères

À propos de Portage

Depuis 1973, Portage a aidé des milliers de personnes aux prises avec des problèmes de toxicomanie à vaincre leur dépendance. L'organisme offre une multitude de services adaptés aux besoins de ses résidents adultes, adolescents, mères avec de jeunes enfants, femmes enceintes, et toxicomanes (hommes et femmes) avec des problèmes de santé mentale. Les programmes de réadaptation de Portage offrent gratuitement des services reconnus et certifiés par Agrément Canada.

Portage gère plusieurs centres de réadaptation en toxicomanie au Québec : à Montréal, Prévost, Québec et Saint-Malachie. D'autres établissements desservent les populations de l'Ontario et des Maritimes. Pour de plus amples renseignements, visitez le www.portage.ca.

