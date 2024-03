Fermetures majeures sur l'autoroute 15 (Décarie) du 22 au 25 mars 2024

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe les usagers de la route que l'autoroute 15 (Décarie) sera fermée en direction sud du 22 au 25 mars 2024 entre l'échangeur Décarie et l'entrée en provenance de la rue Jean-Talon. Cette...

Le troisième Indice de possession de véhicules de Turo, un incontournable qui provient du plus important marché d'autopartage entre particuliers du Canada, en partenariat avec Léger, révèle que les coûts poussent les Canadiens et les Canadiennes à...

La vice-première ministre et ministre des Transports, et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, le ministre fédéral du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Sean Fraser, ainsi que la ministre des Affaires...