ArcelorMittal Dofasco publie des déclarations environnementales de produits pour l'acier de sources recyclées et renouvelables XCarbtm, la feuille d'acier ayant la plus faible émission de carbone intrinsèque sur le marché nord-américain





HAMILTON, ON, le 1er mars 2024 /CNW/ - Dans le cadre de son parcours vers la production d'acier neutre en émission carbone, ArcelorMittal Dofasco, le plus grand producteur de rouleaux en acier au Canada, a annoncé aujourd'hui la publication de cinq déclarations environnementales de produits pour les systèmes de construction faisant appel à l'acier de sources recyclées et renouvelables XCarbtm.

Les déclarations environnementales de produits permettent aux clients du secteur de la construction d'offrir des produits tels que bardages, tabliers, toitures, profilés de coffrage à froid et plus encore, présentant une empreinte de carbone intrinsèque considérablement réduite comparativement à la majeure partie de l'acier disponible en Amérique du Nord.1

« Ces déclarations environnementales de produits attestent que notre four à arc électrique produit la feuille d'acier ayant la plus faible émission de carbone intrinsèque disponible sur le marché nord-américain », a affirmé Andrew Connor, vice-président, Activités commerciales, ArcelorMittal Dofasco. « C'est un autre exemple de notre engagement à offrir des produits d'acier novateurs et durables à nos clients qui s'efforcent de réduire les émissions de GES associées à leurs produits. »

L'acier de sources recyclées et renouvelables XCarbtm d'ArcelorMittal est fabriqué en utilisant la filière four à arc électrique. Il contient un minimum de 70 % de ferrailles et un maximum de 90 % de ferrailles, et n'utilise pas de crédits compensatoires de carbone pour atteindre une intensité en carbone réduite.

Contrairement à d'autres produits offerts dans l'industrie, l'acier de sources recyclées et renouvelables XCarbtm est un produit d'acier physique et sa faible intensité en CO 2 a fait l'objet d'une vérification indépendante au moyen d'une analyse du cycle de vie qui comprend les émissions des champs d'application 1 et 2 et les émissions du champ d'application 3 pour l'amont. Une lettre de confirmation atteste que l'électricité utilisée dans la fabrication de l'acier provient de sources renouvelables. Les déclarations environnementales de produits sont conformes aux normes ISO 21930 et ISO 14025, et aux règles relatives aux catégories de produits (PCR) applicables en Amérique du Nord. Les déclarations environnementales de produits, pour l'acier formé a froid, les tuyaux en tôle d'acier ondulée, les profilés structurels creux, les bardages et les toitures en acier, ainsi que les tabliers, sont disponibles en ligne à XCarbtm - Recycled and renewably produced products | ArcelorMittal.

ArcelorMittal est déterminée à réduire l'intensité en carbone de l'acier qu'il produit de 25 % à l'échelle mondiale d'ici 2030 et à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. ArcelorMittal Dofasco, situé à Hamilton, en Ontario, a annoncé des réductions de ses émissions de carbone d'environ 60 % en délaissant la production d'acier à base de charbon au profit de la filière faisant appel à la réduction directe du fer pour alimenter le four à arc électrique.

Pour en savoir plus sur les ambitions, la stratégie, les technologies et les projets de décarbonisation en cours d'ArcelorMittal, cliquez ici .

1 Réduction des émissions fondée sur une analyse du cycle de vie d'ArcelorMittal Dofasco comparativement aux valeurs moyennes de l'inventaire du cycle de vie de la World Steel Association (réduction des émissions de 57 à 64 %) et aux valeurs moyennes d'analyse du cycle de vie nord-américain selon l'AISI (réduction des émissions de 45 à 50 %) pour des produits d'acier semblables.

À propos d'ArcelorMittal Dofasco

ArcelorMittal Dofasco est le plus important employeur du secteur privé de la région de Hamilton, avec près de 5 000 employés qui expédient environ 4,5 millions de tonnes nettes d'acier plat au carbone de haute qualité chaque année. L'objectif d'ArcelorMittal est de contribuer à bâtir un monde meilleur grâce à des aciers plus intelligents. Les produits d'acier sont fabriqués à l'aide de procédés novateurs qui consomment moins d'énergie, émettent beaucoup moins de carbone et réduisent les coûts. Des aciers plus propres, plus solides et réutilisables. Des aciers pour les véhicules électriques et une infrastructure d'énergie renouvelable qui soutiendront les sociétés à mesure qu'elles se transformeront au cours du siècle. Comme l'acier est au coeur de nos activités, que nos gens sont inventifs et que nous avons à coeur une culture entrepreneuriale, nous aiderons le monde à apporter ce changement. Nous faisons le nécessaire pour être la société sidérurgique de l'avenir. À partir de nos installations d'Hamilton, nous jouons un rôle clé dans la chaîne d'approvisionnement de la fabrication de pointe en Amérique du Nord, en travaillant avec les grandes marques des secteurs de l'automobile, de l'énergie, de l'emballage et de la construction. Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet d'ArcelorMittal Dofasco, consultez : http://dofasco.arcelormittal.com/

À propos d'ArcelorMittal

ArcelorMittal est la principale société sidérurgique et minière au monde. Elle est présente dans 60 pays et possède des installations de production primaire d'acier dans 16 pays. En 2022, ArcelorMittal a enregistré des revenus de 79,8 milliards de dollars et une production d'acier brut de 59,0 millions de tonnes métriques, tandis que sa production de minerai de fer a atteint 45,3 millions de tonnes métriques. Notre but est de produire des aciers de façon de plus en plus intelligente et qui ont des retombées positives pour les gens et la planète. Nos produits d'acier sont fabriqués à l'aide de procédés novateurs qui consomment moins d'énergie, émettent beaucoup moins de carbone et réduisent les coûts. Des aciers plus propres, plus solides et réutilisables. Des aciers pour les véhicules électriques et une infrastructure d'énergie renouvelable qui soutiendront les sociétés à mesure qu'elles se transformeront au cours du siècle. Comme l'acier est au coeur de nos activités, que nos gens sont inventifs et que nous avons à coeur une culture entrepreneuriale, nous aiderons le monde à apporter ce changement. Nous faisons le nécessaire pour être la société sidérurgique de l'avenir. ArcelorMittal est cotée aux bourses de New York (MT), Amsterdam (MT), Paris (MT), Luxembourg (MT) et aux bourses espagnoles de Barcelone, Bilbao, Madrid et Valence (MTS). Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet d'ArcelorMittal, consultez le : http://corporate.arcelormittal.com/

SOURCE ArcelorMittal Dofasco

18 mars 2024 à 11:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :