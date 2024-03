Le gouvernement du Canada effectue un compte à rebours avant le 80e anniversaire du jour J





80 jours pour découvrir les milliers de visages et d'histoires des Canadiens qui ont servi.

OTTAWA, ON, le 18 mars 2024 /CNW/ - Plus d'un million de Canadiens et de Terre-Neuviens ont servi sur terre, dans les airs et en mer pendant la Seconde Guerre mondiale. Il est de notre devoir de garder vivantes leurs histoires, de reconnaître leurs efforts courageux et d'honorer leurs sacrifices.

Dans 80 jours, le Canada soulignera le 80e anniversaire de la plus grande opération militaire combinée de tous les temps. Le jour J, le 6 juin 1944, les Alliés sont débarqués en Normandie, en France. Ce jour-là, quelque quatorze mille Canadiens ont pris d'assaut Juno Beach et ont lancé une campagne qui a contribué à renverser le cours de la Seconde Guerre mondiale.

Ce printemps, en prévision de cette étape importante, Anciens Combattants Canada et ses partenaires commémoreront le jour J et la bataille de Normandie. Nous encourageons les Canadiens et les Canadiennes à explorer les histoires des personnes qui ont courageusement servi dans cette campagne.

En mai, les Canadiens auront l'occasion de participer à des événements en l'honneur des vétérans du jour J partout au pays, suivis d'une cérémonie officielle le 6 juin au parc Victoria à Moncton, au Nouveau-Brunswick.

En France, nous organiserons une cérémonie commémorative au Centre Juno Beach, également le 6 juin, pour reconnaître et commémorer la participation du Canada au jour J.

Joignez-vous à nous pour 80 jours de commémoration en ligne en suivant Anciens Combattants Canada sur les médias sociaux et en utilisant les mots-clics #JourJ80 et #LeCanadaSeSouvient.

Citation

« Les Canadiens qui ont débarqué à Juno Beach n'oublieraient jamais ce jour. Malgré les conditions difficiles, ils ont pris leur attirail de route et ont lancé une campagne pour libérer la France, et ils ont persisté dans leur lutte pour la liberté et la démocratie. Il est de notre devoir de nous souvenir de ces Canadiens qui ont courageusement servi et se sont sacrifiés et de les reconnaître. »

L'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale

Faits en bref

Il est nécessaire de s'inscrire pour participer à l'événement du 6 juin en France . Si vous souhaitez assister à notre cérémonie officielle en France , envoyez-nous un courriel pour savoir quand il sera possible de s'inscrire.

. Si vous souhaitez assister à notre cérémonie officielle en , envoyez-nous un courriel pour savoir quand il sera possible de s'inscrire. Le jour J et la bataille de Normandie ont été l'un des chapitres les plus importants de l'histoire militaire du Canada .

. Plus de 450 membres du 1 er Bataillon canadien de parachutistes ont sauté à l'intérieur des terres avant l'aube du 6 juin 1944. Ils ont été les premiers Canadiens à affronter l'ennemi le jour J.

Bataillon canadien de parachutistes ont sauté à l'intérieur des terres avant l'aube du 6 juin 1944. Ils ont été les premiers Canadiens à affronter l'ennemi le jour J. Le 6 juin 1944, quelque 14 000 soldats canadiens de la 3 e Division d'infanterie canadienne et de la 2 e Brigade blindée canadienne ont pris d'assaut les plages de Normandie.

Division d'infanterie canadienne et de la 2 Brigade blindée canadienne ont pris d'assaut les plages de Normandie. Le 25 août 1944, les Alliés ont libéré Paris , mettant officiellement fin à la bataille de Normandie. Plus de 5 000 courageux Canadiens sont morts - et plus de 13 000 ont été blessés - au cours de cette campagne. Ils ont contribué à mettre fin à la Seconde Guerre mondiale.

Liens connexes

SOURCE Anciens Combattants Canada - Ottawa

18 mars 2024 à 11:00

