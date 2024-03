TRANSPORT ADAPTÉ : LES USAGERS RÉCLAMENT DES AMÉLIORATIONS IMPORTANTES AUX SERVICES





MONTRÉAL, le 18 mars 2024 /CNW/ - À l'occasion de mobilisations ayant lieu dans plusieurs régions du Québec, l'Alliance des regroupements des usagers du transport adapté du Québec (ARUTAQ) réclame des améliorations importantes aux services de transport adapté à la grandeur du Québec.

L'ARUTAQ reconnaît l'effort du gouvernement qui, après des années d'inaction, a annoncé un investissement supplémentaire de 285 M$ sur cinq ans pour le transport adapté dans son budget. Malgré ces sommes, il reste beaucoup de chemin à faire. Dans cette optique, l'ARUTAQ présente quatre recommandations pour que les usagers du transport adapté aient enfin accès aux services dont ils ont besoin alors que la situation s'est considérablement dégradée ces cinq dernières années - les usagers peinant actuellement à obtenir les services qu'ils requièrent.

Aujourd'hui même, les personnes handicapées utilisatrices de services de transport adapté ont décidé d'exprimer leur mécontentement face à la dégradation continuelle des services qui leur sont offerts, elle qui découle des années d'inaction du gouvernement de François Legault. Des mobilisations publiques sont ainsi prévues en journée à Laval, Longueuil, Saint-Jérôme, Sept-Îles, Magog, Saint-Hyacinthe, St-Jean-sur-Richelieu et Sherbrooke.

« Les utilisateurs de transport adapté sont au bout du rouleau et n'en peuvent plus. Le gouvernement a démontré, il y a cinq ans, sa méconnaissance profonde de l'importance du transport adapté au Québec, en sabrant dans le principal fournisseur de chauffeurs qui, à lui seul, effectuait plus de 70 % des déplacements requis. Cette décision a été prise de façon improvisée, sans consultation et sans même se soucier de la continuité des services. Dans les services, le gouvernement a non seulement contribué à exacerber une pénurie de main-d'oeuvre qui existait déjà, mais il est resté complètement indifférent au fait que le transport adapté manque amèrement de chauffeurs et de véhicules pour répondre à la demande de déplacements des usagers. Ces derniers sont laissés pour compte et en vivent les désagréments au quotidien. Malgré les louables sommes supplémentaires annoncées dans le budget, force est d'admettre que des millions sans chauffeur et sans voiture ne pourront pas contribuer au rétablissement complet de l'offre de services. Devant ce constat, de nombreuses personnes se rassembleront aujourd'hui dans plusieurs villes afin de revendiquer une attention et des actions soutenues du gouvernement en transport adapté », soutient la directrice générale de l'ARUTAQ, Mme Rosanne Couture.

Soulignons que cette dégradation des services tire son origine de l'adoption en 2019 de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile qui a entraîné la perte de plus de 50 % des chauffeurs de taxi qui effectuaient des déplacements en transport adapté au Québec. Autant de ces véhicules ont quitté nos routes, dont un bon nombre de voitures universellement accessibles aux personnes handicapées. L'offre de service a été fragilisée et les conséquences se traduisent au quotidien par des coupures de services et des réductions importantes des déplacements essentiels des usagers.

En ce sens, les usagers du transport adapté du Québec formulent aujourd'hui quatre recommandations au gouvernement pour qu'il rétablisse l'offre de service, afin qu'elle soit conforme à leurs besoins quotidiens :

La création d'un programme gouvernemental de recrutement de chauffeurs pour le transport adapté, pour tout le territoire du Québec, et de valorisation de cette profession;

La création d'un programme gouvernemental rémunéré de formation obligatoire et de qualification de ces nouveaux chauffeurs en transport de personnes handicapées;

La création d'un programme d'aide financière spécifique en transport adapté pour la mise en service de véhicules universellement accessibles pour combler la disponibilité nécessaire à l'offre de services;

La répartition équitable de l'investissement supplémentaire de 285 M$ en transport adapté entre les régions et que ces nouvelles sommes servent à augmenter l'accès aux services dans les régions où la diminution du service est étroitement liée au peu de financement disponible.

« Nos recommandations ont le potentiel d'améliorer de façon notable le quotidien des usagers du transport adapté. Il est aberrant que ces personnes, qui font déjà face à de nombreux obstacles au quotidien, soient confrontées à des difficultés constantes quand vient le temps de se déplacer. Nous enjoignons ainsi au gouvernement à faire siennes nos recommandations et à les mettre en oeuvre rapidement », affirme la directrice générale de l'ARUTAQ, Mme Rosanne Couture.

Selon les usagers du transport adapté, le compte à rebours est commencé pour le gouvernement du Québec qui se doit d'agir promptement pour rétablir une offre de services efficaces et de qualité en transport adapté partout au Québec.

À propos de l'ARUTAQ

L'Alliance des regroupements des usagers du transport adapté du Québec (ARUTAQ) est un organisme provincial voué à la défense des droits des personnes handicapées admises au transport adapté, au Québec. En collaboration avec nos organismes régionaux, nous oeuvrons au développement et à l'amélioration des services de transport adapté, et ce, sur tout le territoire québécois.

