BACCARAT HOTEL & RESIDENCES MALDIVES OUVRIRA SES PORTES EN 2027





MIAMI, le 18 mars 2024 /PRNewswire/ -- SH Hotels & Resorts, la société de gestion hôtelière fondée par le visionnaire Barry Sternlicht, président et chef de la direction de Starwood Capital Group, Baccarat Hotel & Residences Maldives a annoncé aujourd'hui son intention de redéfinir le luxe et la sophistication aux Maldives avec le lancement prochain du Baccarat Hotel & Residences Maldives en 2027. Couvrant cinq îles interconnectées sur plus de 111 acres dans l'atoll de Malé Sud, ce complexe unique en son genre établira une nouvelle norme de luxe sans précédent dans l'une des destinations de voyage les plus convoitées au monde.

"Nous sommes ravis de dévoiler le Baccarat Hotel & Residences Maldives, qui fusionne l'élégance intemporelle et la sophistication moderne de la House of Baccarat, la légendaire marque de cristal de 260 ans, avec les Maldives, un endroit synonyme de paradis", explique Sternlicht. "En élaborant cette retraite extraordinaire, nous visons non seulement à créer un lieu de séjour, mais à organiser une expérience qui célèbre l'essence de la vie de luxe avec la toile de fond à couper le souffle des Maldives."

"Nos débuts aux Maldives marquent une étape exaltante pour la marque Baccarat", déclare Raul Leal, PDG de SH Hotels & Resorts, la société mère de Baccarat Hotels & Resorts. "Nous façonnons une nouvelle identité dans une région déjà remarquable, et nous sommes confiants que cette propriété définira le luxe ultime aux Maldives."

"C'est avec une immense fierté que nous annonçons notre collaboration avec Baccarat Hotels, un nom vénéré synonyme de luxe depuis plus de deux siècles et demi, pour réaliser notre vision aux Maldives", déclare Tristan Parker, directeur - développement de MDC Investments LLC, une société soeur de Madevco Holdings Limited (ADGM). "Ce partenariat marque un chapitre passionnant alors que nous faisons partie de l'héritage de la marque, en présentant l'hôtel et les résidences inaugurales de marque Baccarat en Asie-Pacifique."

Situé à une courte distance en bateau (30 minutes) de l'aéroport international Velana de Malé, le complexe sera partiellement enroulé autour de son propre système de lagon et de récif d'eau peu profonde et offrira plus de 50 villas hôtelières et 53 résidences privées à vendre. Conçu par HKS (un cabinet d'architecture international primé) avec des intérieurs du 1508 Londres (réputé pour son engagement à créer des designs sur mesure, luxueux et innovants), le Baccarat Hotel & Residences Maldives mariera harmonieusement élégance contemporaine et sophistication tropicale.

Le complexe offrira une gamme variée d'hébergements, allant de villas d'hôtel d'une à trois chambres, chacune avec sa propre piscine privée, à des résidences privées offrant un niveau de vie de luxe inégalé surplombant le lagon ou le front de mer immaculé. Pour une retraite plus vaste, il y a de somptueuses demeures de six et sept chambres sur une péninsule isolée. Les îles privées de huit et neuf chambres ? des escapades intimes entourées par la beauté spectaculaire des Maldives ? offrent le summum du luxe et de l'exclusivité.

Les clients se délecteront des meilleures expériences culinaires dignes de la marque réputée Baccarat Hotels, y compris des restaurants spécialisés gérés par certains des meilleurs chefs du monde. Au-delà des plaisirs gastronomiques, Baccarat Hotel & Residences Maldives promet un style de vie de luxe et d'expression artistique avec des espaces de vente organisés, un jardin de cristal sur le thème de Baccarat, un cinéma en plein air sous les étoiles, une galerie d'art et un espace événementiel avec des oeuvres du monde entier. . .artistes célèbres, et plus encore. Les amateurs de sport apprécieront toutes les offres, y compris un parcours de golf de neuf trous, des courts de tennis, des excursions de pêche traditionnelles des Maldives et de la plongée en apnée au milieu de la vie marine animée de l'île.

Pour les clients en quête de tranquillité et de rajeunissement, il y aura un spa de bien-être méticuleusement conçu. Dans cette oasis, vous pourrez vous adonner à une variété de soins exclusifs, allant des massages thérapeutiques aux soins du visage rajeunissants en passant par les circuits d'hydrothérapie dans des piscines de plongée conçues par des experts. Le spa de bien-être sera complété par des pavillons de yoga dédiés et une salle de sport de pointe.

Par-dessus tout, le complexe aura également un engagement envers la durabilité et la conservation, d'un centre de réhabilitation des tortues à des initiatives écologiques qui permettent aux clients de se connecter à la beauté naturelle des Maldives de manière responsable et significative.

Le Baccarat Hotel & Residences Maldives sera la propriété de Madevco Holdings Limited (ADGM), qui illustre son engagement à construire des résidences extraordinaires qui élèvent les styles de vie à des sommets sans précédent. Lors de son ouverture en 2027, le Baccarat Hotel & Residences Maldives marquera une nouvelle étape dans l'hospitalité de luxe, alliant élégance, sophistication et expériences inoubliables.

À propos de Baccarat Hotels & Resorts

Baccarat Hotels & Resorts a été lancé en 2015 à New York, premier hôtel et fleuron mondial de la marque de cristal Baccarat vieille de plus d'un quart de siècle. Directement en face du musée d'art moderne et à quelques pas des boutiques légendaires de la cinquième avenue, les 114 chambres et suites superbement aménagées sont conçues pour ravir les sens avec des finitions somptueuses et une attention artisanale aux détails. Le nom Baccarat a longtemps été synonyme de royauté : rois et reines, sultans et tsars, bosses et étoiles modernes. Ses objets d'art étincelants se définissent par leur élégance et leur authenticité, utilisés à travers les repasts les plus somptueux et les célébrations de la vie. Baccarat traduit son essence dans la culture contemporaine, tout en rendant hommage à son histoire. Le Baccarat Hotel New York a remporté les prestigieux prix Forbes Five Star et AAA (American Automobile Association) Five Diamond. La marque a actuellement des projets en cours de développement à Brickell (Miami), Florence, Dubaï, Riyad (DGDA), Rome et Maldives. Pour en savoir plus, visitez le site www.baccarathotels.com .

À propos de SH Hotels & Resorts

SH Hotels & Resorts, une filiale de la société d'investissement privée mondiale Starwood Capital Group, est une société de gestion de marque hôtelière durable qui exploite 1 Hôtels, une marque de style de vie inspirée de la nature qui a été lancée en 2015 avec des propriétés à South Beach et à Manhattan et comprend maintenant le pont de Brooklyn, West Hollywood, Sanya (Chine), Toronto, San Francisco, Nashville, la propriété phare de Hanalei Bay récemment ouverte, et la première propriété européenne de la marque à Mayfair (Londres), avec des projets de développement à Cabo San Lucas, Paris, Elounda Hills (Crète), Austin, Copenhague, Riyad, Melbourne, Seattle et San Miguel de Allende; Baccarat Hotels & Resorts, une marque de luxe qui a fait ses débuts en mars 2015 avec l'ouverture de son établissement phare à New York, avec des projets en cours de développement à Brickell (Miami), Florence, Riyad, Dubaï, Rome et Maldives; et Treehouse Hotels, qui a été créée à Londres en 2019 et avec des projets en cours de développement à Manchester, Silicon Valley, Brickell (Miami), Riyad et Adélaïde. Tirant parti de son expertise en marketing, design, opérationnel et technologique, SH Hotels & Resorts est la force derrière certaines des marques hôtelières les plus révolutionnaires et dynamiques au monde. Pour en savoir plus, visitez www.shhotelsandresorts.com

À propos de Madevco Holdings Limited (Project Owner)

Pionnier de l'excellence du concept à la réalisation, Madevco Holdings Limited (ADGM) orchestre une symphonie d'innovation à travers toutes les nuances du processus de développement. Avec précision et art, nous façonnerons méticuleusement des espaces de vie opulents qui redéfinissent les normes mondiales. Notre engagement indéfectible envers l'excellence se reflète dans notre approche holistique, où nous rassemblons un groupe d'experts de premier plan de l'industrie, guidant les projets de manière transparente de la création à la réalisation. Madevco Holdings imagine et propose des résidences extraordinaires qui se présentent comme des parangons de sophistication, élevant les styles de vie à des sommets sans précédent.

À propos de MDC Investments LLC (développeur)

MDC Investments LLC, établie pour être un leader mondial dans le développement résidentiel et hôtelier de luxe, dirigé par le PDG Zayan Salih. Reconnue pour son engagement indéfectible envers l'excellence, la philosophie de MDC Investments est d'offrir des expériences de vie emblématiques qui redéfinissent le luxe. Avec un portefeuille de développement couvrant tous les continents, et avec une vaste expérience de développement aux Maldives au sein de l'équipe de direction. La société collabore de manière transparente avec sa société soeur, Madevco Holdings, pour intégrer les ressources et l'expertise. Porté par l'innovation et la passion de la perfection, MDC Investments continue d'établir de nouvelles références en matière de vie de luxe à l'échelle mondiale.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/786192/SH_Hotels_and_Resorts_Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2363955/SH_Hotels_Resorts_Logo.jpg

18 mars 2024 à 09:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :