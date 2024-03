DP World lance un réseau mondial de transport de marchandises





DP World dispose désormais 100 succursales, lancées au cours des huit derniers mois dans le cadre d'une initiative audacieuse qui a élargi son offre mondiale de transport de fret; de nombreuses autres succursales sont prévues à l'avenir

Plus de 1 000 emplois ont été créés, et d'autres postes seront créés au fur et à mesure que DP World élargira son offre de transport de fret

La combinaison unique de la propriété des infrastructures et des services de bout en bout offre aux clients une plus grande résilience et des solutions sur mesure pour leurs chaînes d'approvisionnement.

DUBAÏ, EAU, 18 mars 2024 /PRNewswire/ -- DP World a inauguré le dernier d'une série de plus de 100 bureaux d'expédition de fret à travers le monde, marquant une expansion significative visant à aider ses clients à naviguer parmi les complexités du commerce mondial.

En réponse aux perturbations croissantes du commerce mondial ? liées au changement climatique, à la géopolitique et aux défis macroéconomiques ? DP World a lancé une initiative ambitieuse pour renforcer son engagement auprès de ses clients.

Ces bureaux emploient déjà 1 000 personnes, qui viennent s'ajouter à l'équipe de DP World déjà forte de 108 000 personnes ; cet effectif, qui devrait augmenter considérablement au cours des 12 prochains mois, contribue à acheminer plus de 10 % du commerce mondial chaque année.

Selon une étude d'Economist Impact[1], les entreprises privilégient désormais des stratégies dynamiques afin de renforcer la résilience de leurs chaînes d'approvisionnement suite aux perturbations du commerce mondial. Le modèle traditionnel d'expédition de fret léger, qui fait transiter les marchandises par des tiers, s'est avéré sensible aux perturbations aux principaux points de passage et peut avoir des répercussions sur la planification des stocks et l'exécution des commandes pour les entreprises et leurs clients.

Alors que les entreprises cherchant à mieux contrôler leurs chaînes d'approvisionnement, l'expansion de DP World intervient à un moment charnière pour le secteur mondial de la logistique et de la chaîne d'approvisionnement. En élargissant son offre de transport de fret et en mettant l'accent sur le fret aérien et maritime, DP World déploiera sa « boîte à outils » de services et de capacités composée de ports, de terminaux, d'entrepôts, de camions, de services ferroviaires et maritimes afin d'accroître le contrôle et la résilience avec l'appui d'une technologie exclusive, tout en travaillant avec des partenaires complémentaires tout au long de la chaîne d'approvisionnement pour en améliorer l'efficacité.

Le dernier bureau à ouvrir ses portes se trouve à Miami, alors que DP World s'appuie sur son réseau de bout en bout d'actifs portuaires de grande valeur et son expertise spécialisée dans les ports, le camionnage, le fret aérien et maritime, les douanes et l'entreposage, qui couvre plus de 430 unités commerciales dans 86 pays.

Beat Simon, directeur commercial du groupe et de la logistique chez DP World, a déclaré : « Notre expansion dans le domaine du transport de marchandises complète nos solutions et nos capacités de chaîne d'approvisionnement de bout en bout. Notre approche fondée sur les actifs représente un changement radical pour le secteur du transport de marchandises, qui place les clients aux commandes en leur offrant plus de visibilité et de contrôle, et leur donne la confiance nécessaire pour commercer sur le marché mondial d'aujourd'hui. »

« Alors que nous continuons à accroître notre présence dans le secteur du transport de marchandises, nous construisons un réseau qui couvrira plus de 90 % du commerce mondial. Nous nous concentrons sur la densification de notre réseau alors que nous bâtissons une capacité mondiale de premier ordre, solide et résiliente. »

Ce service en pleine expansion couvre actuellement la gestion des commandes et des origines, la manutention portuaire et la gestion du fret maritime et aérien, ainsi que les services à destination tels que les douanes, le drayage, la logistique, la livraison du dernier kilomètre, la déconsolidation et les services d'entreposage sous douane. En outre, DP World offre une variété de services à valeur ajoutée, notamment le financement intégré du commerce, des services spécifiques aux marchandises, des voitures dans des conteneurs, des centres de transbordement et des centres avancés, et bien plus encore.?

Tout cela est accessible par le biais un guichet numérique unique soutenu par un centre de services mondiaux intégré, composé de plus de 500 spécialistes informatiques, qui centralise les processus back-end. Ce système numérique avancé permet aux clients de suivre leurs marchandises en temps réel et de gérer facilement leur parcours.

Marco Nazzari, vice-président des expéditions commerciales chez DP World, a ajouté : « Notre service d'expédition de fret utilise nos solutions numériques exclusives pour simplifier le commerce mondial pour nos clients et leur offrir un contrôle accru. » Cependant, ce ne sont pas seulement nos solutions numériques qui offrent un service de transport de marchandises de nouvelle génération : nos employés sont essentiels au succès de nos clients. Notre équipe est constituée de plus de 1 000 membres, et elle va continuer de croître.

« En s'appuyant sur une approche adaptée aux actifs, DP World utilise ses outils numériques, ainsi que l'expertise et le savoir-faire local de son équipe, pour rendre le transport de fret plus facile et plus résilient de bout en bout. »

La dernière expansion de DP World ne consiste pas seulement à augmenter la taille de son équipe logistique mondiale à plus de 45 000 employés, mais elle contribue également à l'effectif mondial total de l'entreprise comptant près de 110 000 personnes. Ces employés sont répartis dans un portefeuille diversifié de services logistiques couvrant les ports et les terminaux, les services maritimes et la logistique.

À propos de DP World

Le commerce est le moteur de l'économie mondiale, créant des opportunités et améliorant la qualité de vie des populations du monde entier. La raison d'être de DP World est d'améliorer les flux commerciaux mondiaux, en changeant ce qui est possible pour les clients et les communautés que nous servons dans le monde entier.?

Avec une équipe dévouée, diversifiée et professionnelle de plus de 108 100 employés de 161 nationalités, répartis dans 86 pays sur six continents, DP World fait progresser le commerce de plus en plus rapidement vers une chaîne d'approvisionnement transparente et adaptée à l'avenir.??

Nous transformons et intégrons rapidement nos activités ? ports et terminaux, services maritimes, logistique et technologie ? et nous unissons notre infrastructure mondiale avec l'expertise locale pour créer des solutions de chaîne d'approvisionnement de bout en bout plus solides et plus efficaces afin de transformer le commerce mondial.

Au-delà de cela, nous redéfinissons l'avenir en investissant dans l'innovation. Des systèmes de livraison intelligents à l'empilage automatisé en entrepôt, nous sommes à la pointe de la technologie disruptive et nous orientons le secteur vers de meilleures voies commerciales qui minimisent les perturbations entre l'usine et la livraison finale au client.

NOUS CRÉONS DES FLUX COMMERCIAUX POUR CHANGER CE QUI EST POSSIBLE POUR TOUS.

[1] Principaux résultats | Commerce en transition (economist.com)

18 mars 2024 à 08:14

