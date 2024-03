Les finalistes sont annoncés pour le Concours canadien de journalisme de 2023





TORONTO, le 18 mars 2024 /CNW/ - Des journalistes dont les reportages ont été publiés en chinois, inuktitut et italien comptent parmi les finalistes du Concours canadien de journalisme qui ont été annoncés aujourd'hui.

Joe Volpe, Francesco Veronesi et Mariella Policheni du Corriere Canadese, David Venn de Nunatsiaq News et une équipe de Singtao sont finalistes pour le prix du sujet spécial : journalisme dans une langue autre que le français et l'anglais.

C'est la première fois en 75 ans d'histoire du Concours que des journalistes ont pu soumettre des candidatures dans une langue autre que le français ou l'anglais.

Corriere Canadese publie en italien et Singtao publie en chinois, alors que les journalistes à Nunatsiaq News travaillent en anglais, mais leurs articles sont traduits en inuktitut pour promouvoir la langue en déclin et rendre les reportages plus accessibles.

Ces journaux sont parmi les sept publications en nomination pour la première fois. The Brockville Recorder and Times, Canadian Affairs, IndigiNews et The Trillium ont aussi obtenu leur première sélection cette année.

Les règles d'inscription ont été modifiées pour l'année civile 2023 afin de permettre aux petits organismes de presse qui publient généralement au moins cinq fois par semaine en ligne, mais qui n'atteignent pas toujours ce seuil, de présenter une candidature.

Des comités de trois juges ont sélectionné trois finalistes dans chacune des 23 catégories du CCJ. Les juges ont examiné un total de 892 candidatures, toutes publiées en 2023, provenant de 64 organismes de presse.

Au total, 75 journalistes représentant 26 publications sont finalistes cette année, au regard de 18 publications l'année dernière.

Quelques faits saillants concernant les nominations de cette année :

26 journalistes sont finalistes pour la première fois





Grant Robertson ( Prix Bob Levin pour le reportage bref) et Brian Gable (Caricature) tous deux du Globe and Mail sont finalistes pour un nombre record de 19 fois. Grant Robertson est le journaliste ayant remporté la palme le plus souvent de l'histoire du CCJ, soit 19 fois.





( pour le reportage bref) et (Caricature) tous deux du Globe and Mail sont finalistes pour un nombre record de 19 fois. est le journaliste ayant remporté la palme le plus souvent de l'histoire du CCJ, soit 19 fois. Lauréat à huit reprises, Bruce MacKinnon (Caricature) est finaliste pour la 15 e fois.





fois. Trois journalistes ont obtenu deux nominations : Robert Fife et Steven Chase (sélectionnés conjointement pour le Reportage en continu et le Prix John Wesley Dafoe pour la politique) et Jesse Winter (Photo d'actualité et Reportage Photo)

Le Globe and Mail arrive en tête de tous les journaux avec 20 nominations, suivi du Toronto Star avec huit (incluant une avec The Narwhal) et La Presse, avec sept. Les journaux de Postmedia ont aussi obtenu sept nominations à travers le pays, avec en tête le Vancouver Sun/The Province et le London Free Press, avec deux chacun.

Cinq autres organisations ont obtenu plus d'une nomination : La Presse Canadienne (4), le Winnipeg Free Press (4), The Narwhal (3), incluant les candidatures conjointes avec le Toronto Star et IndigiNews), le Brandon Sun (3, incluant une candidature conjointe avec le Winnipeg Free Press) et le Halifax Chronicle Herald (2).

On peut trouver la liste complète des finalistes ci-dessous.

On annoncera les lauréats lors d'un gala à l'hôtel Chelsea de Toronto, le vendredi 26 avril.

Le ou la Journaliste de l'année 2023, sélectionné parmi les lauréats individuels de cette année, sera aussi annoncé le 26 avril, de même que le gagnant de la Distinction honorifique spéciale reconnaissant un travail ne correspondant pas nécessairement aux 23 autres catégories.

Il s'agit de la 75e année du programme de prix et de la 35e en vertu de la présente structure administrative. Le Concours a été créé par le Toronto Press Club en 1949 pour encourager et récompenser l'excellence du travail journalistique dans les quotidiens au Canada. Le concours est maintenant ouvert aux journaux quotidiens, agences de presse et sites de nouvelles en ligne dont les candidatures ont été approuvées par le conseil des gouverneurs du CCJ.

Onze des prix pour les 23 catégories ont été nommés en l'honneur d'importantes personnalités du secteur du journalisme :

Le Prix George Brown pour grande enquête (commandité par le Globe and Mail)

Le Prix Mary Ann Shadd Cary pour la chronique

Le Prix John Wesley Dafoe pour la politique (commandité par Ron Stern )

) Le Prix E. Cora Hind pour le reportage à caractère local

Le Prix Joan Hollobon pour le journalisme spécialisé (commandité par le Globe and Mail)

Le Prix John Honderich pour le projet de l'année (commandité par la famille Honderich)

Le Prix Bob Levin pour le reportage bref (commandité par le Globe and Mail)

Le Prix Stuart M. Robertson pour la nouvelle de dernière heure (commandité par Paul et Lauraine Woods )

) Le Prix Claude Ryan pour l'éditorial (commandité par Le Devoir)

Le Prix William Southam pour le reportage élaboré (commandité par les familles Fisher, Bowen et Balfour )

) Le Prix Norman Webster pour le reportage à caractère international (commandité par la famille Webster)

Les billets pour le gala de remise des prix sont disponibles au prix de 250 $. Des possibilités de commandite restent également disponibles pour le gala et les prix parrainés. Pour obtenir des informations sur les billets, contactez [email protected] . Pour des informations sur les commandites, contactez [email protected].

Les finalistes dans toutes les catégories :

Culture et divertissement

Marsha Lederman, Globe and Mail, pour ses articles sur les tableaux du Musée des beaux-arts de Vancouver attribués au Groupe des Sept qui se sont révélés être des faux.

Matt Simmons, Cara McKenna et Marty Clemens, IndigiNews et The Narwhal, pour leur reportage sur la restitution d'un totem volé à la nation Nisga'a après près d'un siècle.

Jon Wells, Hamilton Spectator, pour sa série de reportages sur un joyau caché, un espace d'enregistrement dans une ancienne église, la fois où Pink Floyd a joué à Hamilton, et la fois où Luciano Pavarotti a failli le faire.

Prix Joan Hollobon pour le journalisme spécialisé

Danielle Bochove, Bloomberg, pour sa couverture de l'Arctique mondial, alors que la région acquiert une importance économique, stratégique et environnementale accrue.

Alex Boyd, Toronto Star, pour son travail de référence sur la désinformation qui influence de plus en plus notre monde.

Ariane Lacoursière, La Presse, pour son travail sur les inégalités importantes en matière de soins de santé dans les 14 villages du Nunavik, dans le nord du Québec.

Prix Stuart M. Robertson pour nouvelle de dernière heure

La Presse Canadienne, pour leur couverture exhaustive de l'incendie de McDougall Creek à West Kelowna, le plus grand sinistre de l'histoire de la ville.

La Presse, pour leur couverture du jour où un chauffeur d'autobus a tué deux enfants et en a blessé six autres lorsque son véhicule a percuté une garderie à Laval.

Winnipeg Free Press et The Brandon Sun, pour leur couverture combinée de l'accident de la route transcanadienne près de Carberry en juin dernier, qui a entraîné la mort de 17 personnes âgées.

Économie

Joe Castaldo, Globe and Mail, pour son enquête de plusieurs mois sur l'intelligence artificielle et la façon dont elle modifie la société, pas toujours pour le mieux.

Tavia Grant, Globe and Mail, pour une enquête d'un an sur le manque de surveillance des entreprises canadiennes travaillant dans les industries extractives à l'étranger.

Sara Mojtehedzadeh et Rachel Mendleson, Toronto Star, pour leur série «Work Forced», qui a révélé les mécanismes internes de l'exploitation du travail et la manière dont les lois canadiennes en vigueur permettent à cette exploitation de prospérer.

Prix Mary Ann Shadd Cary pour la chronique

Max Fawcett, National Observer, pour ses chroniques sur les attaques des conservateurs contre la politique climatique du gouvernement fédéral, les problèmes de communication des libéraux fédéraux concernant la taxe sur le carbone et la guerre à l'expertise.

Niigaan Sinclair, Winnipeg Free Press, pour ses chroniques sur la politique manitobaine, y compris une présentation du premier ministre Wab Kinew en tenant compte des cultures et traditions autochtones et de l'importance du fait que M. Kinew assume la fonction de ministre des Affaires autochtones.

Adam Zivo, National Post, pour des commentaires sur des sujets controversés, notamment les problèmes liés à la «fierté hétéro» et à la proposition du NPD de l'Ontario d'interdire les manifestations anti-LGBTQIA+ à proximité des événements queer.

Caricature (portfolio)

Michael de Adder, Halifax Chronicle Herald

Brian Gable, Globe and Mail

Bruce MacKinnon, Halifax Chronicle Herald

Prix Claude Ryan pour l'éditorial (portfolio)

Matt Goerzen, Brandon Sun, pour des éditoriaux sur la croissance de Brandon en matière de droits LGBTQIA+, les changements nécessaires après la collision mortelle de Carberry et les raisons pour lesquelles les chiffres du déficit ne sont pas toujours fiables.

Chris Hannay, Globe and Mail, pour des éditoriaux sur l'exploitation des travailleurs et étudiants étrangers temporaires, la diminution de l'influence des syndicats et les raisons pour lesquelles le gouvernement fédéral doit agir rapidement en matière d'IA.

Lauren Heuser, Canadian Affairs, pour des éditoriaux sur le documentaire de Pierre Poilievre sur la crise du logement au Canada, sur l'initiative fédérale en matière de soins dentaires et sur la nécessité d'accroître la sensibilisation aux risques liés au cannabis.

Texte explicatif

Amy Dempsey, Toronto Star, pour son examen de la façon dont Toronto, au cours des 100 dernières années, est devenue un refuge pour une importante population envahissante de ratons laveurs.

Marcus Gee, Globe and Mail, pour son explication de la façon dont le fentanyl est devenu le roi des drogues, tuant une personne presque toutes les heures en moyenne par jour au Canada.

Melissa Martin, Winnipeg Free Press, pour un examen de la réduction de la criminalité en demandant d'abord pourquoi les gens commettent des crimes - puis en cherchant à y répondre en interrogeant cinq personnes ayant un long passé avec le système de justice pénale.

Photo documentaire

Darren Calabrese, La Presse Canadienne, pour sa photo d'une femme saluant son mari alors que le NCSM Montréal se prépare au départ à Halifax

Leah Hennel, Reuters, pour sa photo d'une femme masquée promenant ses chiens par une journée enfumée à Calgary, alors que 90 incendies de forêt sévissaient en Alberta.

Tim Smith, Brandon Sun, pour sa photo colorée de femmes sur un charriot élévateur lavant les fenêtres de la colonie huttérite de

Photo d'actualité

Ashley Fraser, Ottawa Citizen/Ottawa Sun, pour avoir capté les émotions brutes des policiers qui montaient la garde lorsque le cercueil du sergent de l'OPP Eric Mueller a été transporté vers un salon funéraire.

Goran Tomasevic, Globe and Mail, pour sa photo de la famille d'un agent présumé de Daech, prise lors d'un raid nocturne antiterroriste des Forces démocratiques syriennes à Deir ez-Zor.

Jesse Winter, Globe and Mail, pour son image d'un pompier utilisant une torche pour allumer un feu de forêt planifié près d'une autoroute à l'extérieur de Vanderhoof (C.-B.).

Prix Norman Webster pour le reportage à caractère international

Katharine Lake Berz, Toronto Star, pour sa série d'articles sur les femmes et les enfants ukrainiens qui ont survécu à la violence des crimes de guerre russes.

Isabelle Hachey, La Presse, pour ses reportages en Ukraine : les tueries, les enfants enlevés, les tentatives de destruction de l'identité nationale.

Doug Saunders, Globe and Mail, qui a passé des semaines sur chacune des routes migratoires les plus importantes et les plus contestées du monde, afin de mieux comprendre la crise migratoire mondiale.

Prix George Brown pour grande enquête

Bill Curry, Globe and Mail, pour son enquête sur les procédures d'approvisionnement informatique du gouvernement fédéral, qui a donné lieu à des auditions parlementaires, à des suspensions de fonctionnaires et a incité le gouvernement fédéral à couper les vivres aux contractants.

Darryl Greer, La Presse Canadienne, pour une enquête de plusieurs mois sur le viol, le harcèlement et l'intimidation au sein de l'une des organisations les plus secrètes du Canada : le Service canadien du renseignement de sécurité.

Tristan Péloquin, La Presse, pour avoir disséqué les retombées environnementales d'une décharge illégale sur le territoire mohawk de Kanesatake, notamment l'eau contaminée par un déversement toxique.

Prix E. Cora Hind pour le reportage à caractère local

Sabrina Bedford, Brockville Recorder and Times, pour sa couverture exhaustive sur le cas d'un agent de la Police provinciale de l'Ontario reconnu coupable de multiples crimes, y compris le viol d'une femme inconsciente qu'il a enregistré sur son téléphone mobile.

Tyler Olsen, Fraser Valley Current, pour son examen des raisons pour lesquelles la reconstruction promise de Lytton, en Colombie-Britannique, près de deux ans après l'incendie qui l'a détruite, a si mal tourné.

Randy Richmond, Calvi Leon, Rachel Gilbert et Brice Hall, London Free Press, pour leur projet «The Boy With Two Names» : le parcours d'une famille autochtone à travers la Rafle des années soixante.

Prix William Southam pour le reportage élaboré

Lindsay Jones, Globe and Mail, pour son reportage émouvant sur deux hommes - l'un d'origine autochtone, l'autre non autochtone - qui ont récemment découvert qu'ils avaient été échangés à la naissance dans un petit hôpital rural au nord de Winnipeg en 1955.

Tom Rachman, Globe and Mail, pour son article bien documenté sur la façon de tenter de comprendre - et de trouver - le bonheur

Douglas Todd, Vancouver Sun/The Province, pour son examen qui invite à réfléchir sur le système de santé mentale de la Colombie-Britannique et sur la question de savoir si son père - qui a été interné pendant 20 ans - y aurait survécu.

Reportage photo

Steve Russell, Toronto Star, pour son reportage sur un couple de retraités octogénaires - l'une atteint de démence, l'autre s'occupant d'elle - dans le dernier chapitre de leur vie.

Martin Tremblay, La Presse, pour avoir documenté les combats et le sort des habitants vivant dans les rues de Bakhmout, en Ukraine

Jesse Winter, pigiste, pour ses images affligeantes prises en première ligne lors de la pire saison d'incendies de forêt de l'histoire de la Colombie-Britannique.

Prix John Wesley Dafoe pour la politique

Robert Fife et Steven Chase, Globe and Mail, pour leur enquête de plusieurs mois sur l'ingérence de la Chine dans les élections fédérales de 2021.

Charlie Pinkerton, Jack Hauen et Jessica Smith Cross, The Trillium, pour leur reportage sur l'influence des promoteurs immobiliers dans la politique ontarienne.

Althia Raj, Toronto Star, pour sa série de balados sur plusieurs sujets, notamment la crise du logement, le Canada et le conflit israélo-palestinien et la manière dont les médias sociaux entraînent des changements à la politique.

Présentation/conception graphique

Jeremy Agius, Globe and Mail, pour son travail sur différents sujets, dont les routes migratoires, le secteur des batteries de véhicules électriques et les survivants inuits de la tuberculose.

Susan Kao, McKenna Hart et Tania Pereira, Toronto Star, pour leur présentation fantaisiste du problème centenaire des ratons laveurs à Toronto

The Narwhal, pour un dossier sur le projet d'autoroute 413 en Ontario, la ceinture verte de l'Ontario et une vue d'ensemble des sables bitumineux de l'Alberta.

Prix John Honderich pour le projet de l'année

Globe and Mail, pour «Secret Canada», une enquête sur le système problématique d'accès à l'information du Canada et la création d'une base de données en ligne pour héberger les demandes d'accès à l'information complétées dans tout le pays.

La Presse, pour le dossier sur la crise du logement abordable au Québec, où la Société canadienne d'hypothèques et de logement estime que près de 1,2 million d'habitations doivent être construites d'ici la fin de la décennie.

St. John's Telegram, pour l'enquête sur les conditions de vie choquantes au pénitencier de Sa Majesté : infestations de rongeurs, moisissures toxiques, cellules avec toilettes défectueuses et sans eau courante, manque de personnel et de programmes.

Prix Bob Levin pour le reportage bref

Hiren Mansukhani, Calgary Herald/Calgary Sun, pour son court documentaire mettant en lumière les difficultés rencontrées par deux familles obligées de fuir les incendies de forêt à Yellowknife.

Grant Robertson, Globe and Mail, pour son article sur une petite église d'Ottawa qui a commencé à distribuer de la naloxone à ses fidèles - et qui a commencé à sauver des vies.

Jane Sims, London Free Press, pour son texte sur Salman Afzaal, qui a été tué avec sa famille par un nationaliste blanc, et sur la façon dont les Afzaal ont touché de nombreuses vies de différentes manières.

Sujet spécial : Journalisme dans une langue autre que le français ou l'anglais

Singtao, pour leur série en quatre parties Embracing Canada, sur les défis auxquels est confrontée la deuxième vague d'immigrants en provenance de Hong Kong

David Venn, Nunatsiaq News, pour sa série en quatre parties sur la région de Kivalliq, qui examine l'ancien programme d'aide à l'accession à la propriété du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest. Articles traduits par Maaki Kakkik.

Joe Volpe, Francesco Veronesi et Mariella Policheni, Corriere Canadese, pour un portfolio de leur travail, y compris l'histoire poignante d'un couple de Toronto navigant à travers une série d'hôpitaux après la naissance de leur bébé.

Sport

Rachel Brady, Globe and Mail, pour trois articles sur des aspects peu médiatisés du sport, notamment le hockey pour aveugles, la compétition pendant les menstruations et la lutte contre le cancer en tant qu'athlète.

Nancy Macdonald, Globe and Mail, pour son profil de l'adolescente prodige du surf Erin Brooks, un phénomène né au Texas avec des racines québécoises qui s'entraîne à Hawaï et concourt pour le Canada.

Alexandre Pratt, La Presse, pour des chroniques sur : un groupe de hockeyeuses des Laurentides qui ont joué devant des centaines de personnes en France, des joueurs de hockey québécois apparaissant sur des timbres dans le monde entier à leur insu, et un appel aux collèges et universités pour qu'ils organisent un événement majeur autour des sports féminins.

Photo de sport

Andrew Lahodynskyj, La Presse Canadienne, pour sa photo d'Adam Hadwin se faisant plaquer à l'Omnium du Canada alors que Nick Taylor célébrait sa victoire historique.

Melissa Tait, Globe and Mail, pour sa photo euphorique du monde étincelant et plein d'énergie du cheerleading de compétition.

John Woods, Winnipeg Free Press, pour sa photo de Dawn Neal après qu'elle a remporté la division féminine du marathon du Manitoba, alors qu'une concurrente se laissait tomber derrière elle.

Reportage en continu

Lori Culbert, Katie DeRosa et Dan Fumano, Vancouver Sun/The Province, pour leur travail sur la crise du logement abordable, qui a désormais des répercussions sur tous les aspects du secteur du l'habitation en Colombie-Britannique.

Robert Fife, Steven Chase, Andrew Coyne et James Griffiths, Globe and Mail, pour leur engagement d'un an à démontrer l'ingérence étrangère de la Chine et d'autres pays.

Toronto Star et The Narwhal, pour leurs efforts conjoints visant à révéler des détails cruciaux sur les plans du gouvernement de l'Ontario concernant le développement de la ceinture verte, y compris les liens entre le premier ministre et les promoteurs immobiliers.

Pour plus d'information, communiquez avec :

Bev Wake

Directrice générale

Concours canadien de journalisme

[email protected]

604-220-7254

Andria Samis

Directrice du programme

Concours canadien de journalisme

[email protected]

416-738-3654

Jeff Smith

Directeur des commandites

Concours canadien de journalisme

[email protected]

SOURCE Concours canadien de journalisme

18 mars 2024 à 08:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :