meliordesign de DG TAKANO présentera la solution japonaise Agritech zéro déchet à l'appui du Green Deal européen lors de la Semaine du design de Milan 2024





TOKYO, 18 mars 2024 /PRNewswire/ --

- Répondre à des défis tels que la pénurie d'eau, le gaspillage alimentaire et la fixation de l'azote -

DG TAKANO Co, Ltd, une société de design basée à Tokyo qui s'engage à résoudre les défis sociaux et environnementaux, dévoilera sa nouvelle marque « meliordesign » pour la première fois à la Semaine du design de Milan 2024 qui se déroulera du 16 au 21 avril 2024.

Logo : https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108046/202403077688/_prw_PI1fl_ub0XGuFG.png

Le produit phare de DG TAKANO, la buse à économie d'eau extrême « Bubble90 », réduit la consommation d'eau jusqu'à 95 % par rapport aux robinets standard, tout en augmentant la puissance de nettoyage. Avec une part de marché de 80 % dans le secteur de la restauration au Japon et de 50 % dans le secteur des supermarchés, les utilisateurs économisent collectivement l'équivalent de la consommation mensuelle d'eau de la ville d'Osaka chaque année (*1). La nouvelle marque « meliordesign » de la société est pionnière dans le domaine de la commodité domestique avec la première vaisselle autonettoyante au monde. Depuis sa création, l'entreprise a non seulement été récompensée par de nombreux prix (*2), mais elle a également été sélectionnée par le gouvernement japonais pour participer à un programme de soutien aux futures start-up licornes (*3).

L'entreprise présentera son système révolutionnaire d'agriculture circulaire zéro déchet à la Semaine du design de Milan 2024. Cette solution de bout en bout transforme 100 % des eaux grises et des déchets alimentaires en nutriments utiles pour alimenter une agriculture locale et durable. Le concept s'attaque aux principaux défis environnementaux d'aujourd'hui, de la pénurie d'eau et des déchets alimentaires à la pollution des océans et aux émissions de CO2. En outre, il aborde de la meilleure façon possible la question de la fixation de l'azote, qui connaît une croissance rapide : en évitant totalement les engrais chimiques, il facilite une réinitialisation vitale du cycle de l'azote.

Image du système d'agriculture circulaire sans déchets TABLE to TABLE de meliordesign : https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108046/202403077688/_prw_PI2fl_PeO1kcM6.jpg

Il est recommandé à toute personne susceptible de devenir un partenaire commercial pour accélérer le projet de meliordesign, d'envisager la mise en oeuvre de son écosystème ou de diffuser son idée, de prendre contact avec l'entreprise.

Aperçu de l'exposition

Période : Du 16 avril au 21 avril 2024

Lieu : Superstudio Piu (via Tortona27 Milano)

https://www.superdesignshow.com

Renseignements :

https://meliordesign.com/

https://meliordesign.com/pages/milandesignweek2024

Les horaires de l'événement sur place seront communiqués via les liens SNS suivants :

(Hashtag : #meliordesign)

https://www.instagram.com/meliordesign_official/

https://twitter.com/designersguildt

https://www.facebook.com/dgtakano/

https://www.linkedin.com/company/dg-takano/

À propos de DG TAKANO Co., Ltd. : https://kyodonewsprwire.jp/attach/202403077688-O1-A9EXvClY.pdf

Site Web de l'entreprise : https://dgtakano.co.jp

Notes :

(*1) La population de la ville d'Osaka est aussi importante que celle de Rome en Italie et de Chicago aux États-Unis.

(*2) L'entreprise a été sélectionnée pour « J -Startups 2019 » par le METI.

(*3) L'entreprise a reçu le prix « Super Monozukuri Innovative Parts and Components » de la Monozukuri Nippon Conference et du Nikkan Kogyo Shimbun (2009). Masaaki Takano a été nommé l'une des « 50 personnes japonaises les plus influentes » par Nikkei Business (2019). L'entreprise a remporté le Grand prix de l'économie d'énergie, parrainé par le Centre d'économie d'énergie du Japon (2023).

18 mars 2024 à 07:25

Communiqué envoyé leet diffusé par :