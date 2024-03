/R E P R I S E -- Avis aux médias - Tables de réflexion sur l'avenir de la forêt Journée de consultation en Outaouais/





QUÉBEC, le 15 mars 2024 /CNW/ - Dans le cadre de la démarche intitulée « Tables de réflexion sur l'avenir de la forêt », qui se déroule du 13 février au 12 avril 2024, le ministère des Ressources naturelles et des Forêts effectue une tournée de consultation dans différentes régions du Québec afin d'établir une vision commune et d'identifier des solutions d'avenir pour assurer la pérennité et la mise en valeur durable de notre forêt.

Le député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue et adjoint gouvernemental à la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, M. Daniel Bernard, au nom de la ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Maïté Blanchette Vézina, invite les représentants et représentantes des médias à assister à la journée de réflexion qui se déroulera en Outaouais. M. Bernard sera présent pour l'occasion.

Les intervenantes et intervenants régionaux échangeront sur quatre grands thèmes : l'aménagement durable et la productivité des forêts, l'approvisionnement en bois, la conciliation des usages ainsi que le développement économique et les retombées régionales.

Date : Le 19 mars 2024 Heure : 8 h 30 à 15 h 45 Lieu : Gatineau (Outaouais) *L'adresse précise de l'activité sera uniquement transmise par courriel aux journalistes dûment accrédités.

Pour assister aux tables de réflexion régionales, à titre d'observateurs seulement, les journalistes doivent obligatoirement s'inscrire au préalable en écrivant à [email protected]. Il faudra indiquer votre nom ainsi que le média représenté et préciser la région. Le lieu exact de l'événement sera envoyé par courriel avec la confirmation de l'inscription. Seules les personnes qui auront reçu une confirmation de leur inscription pourront assister à l'activité.

