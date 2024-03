Fair Market Value Capital Partners et Gestion de Placements TD acquièrent conjointement une participation minoritaire dans PSA Italie de PSA International





LONDRES et TORONTO, le 18 mars 2024 /CNW/ - FMV Industrial Infrastructure Fund I, SCSp, sur les conseils de Fair Market Value Capital Partners (FMV) et le Fonds d'infrastructures Greystone TD (maître mondial), SCSp, sur les conseils de Gestion de Placements TD Inc. (GPTD), ont annoncé aujourd'hui qu'ils ont acquis conjointement une participation de 28 % dans PSA Italie de PSA International (PSA), un exploitant portuaire d'envergure mondiale.

PSA Italie exploite trois terminaux à conteneurs dans les ports de Gênes et de Venise, qui ont traité au total deux millions d'EVP en 2023 et sont les principaux points de passage vers l'arrière-pays du nord de l'Italie.

En investissant dans PSA Italie, FMV et le Fonds d'infrastructures Greystone TD (maître mondial) SCSp continueront d'en soutenir la stratégie de croissance sur le marché italien local et l'expansion de l'arrière-pays dans les marchés voisins, y compris la Suisse et le sud de l'Allemagne.

Frédéric Michel-Verdier, partenaire fondateur et chef de la direction de FMV, a déclaré : « Cet investissement dans PSA Italie est l'aboutissement d'une relation professionnelle de dix ans avec PSA. Nous sommes ravis de collaborer une fois de plus avec PSA, un véritable chef de file mondial des activités rattachées aux ports et aux terminaux, pour investir dans cet actif de premier ordre. Nous sommes impressionnés par l'exploitation de calibre mondial dont peuvent se vanter la direction et les employés de PSA Italie. PSA Italie regroupe les principaux terminaux en Italie et occupe une position unique qui permet d'offrir des services logistiques écologiques à sa clientèle très industrieuse du nord de l'Italie et au-delà. Nous sommes enthousiastes à la perspective de développer davantage la solide relation que nous entretenons avec PSA et GPTD par l'entremise de cet investissement dans PSA Italie. »

Jeff Mouland, directeur général et chef, Investissements en infrastructures mondiales, GPTD, a déclaré : « GPTD est ravie de collaborer avec PSA et FMV dans le cadre de cette transaction. Le secteur portuaire est au coeur des efforts de diversification à l'échelle mondiale de notre fonds et la possibilité d'élargir notre portefeuille européen représente une occasion unique pour mener à bien notre stratégie. C'est avec plaisir que nous travaillerons à accroître notre investissement dans PSA Italie et développerons notre coopération à l'échelle mondiale. »

La transaction a reçu l'autorisation inconditionnelle du gouvernement italien sous le régime du « Golden Power ». Les autres détails de la transaction n'ont pas été dévoilés.

FMV et GPTD ont été conseillées par Santander CIB, Ashurst, Moffatt & Nichol, KPMG, McCarthy Tétrault, Cappelli RCCD et Gallagher.

À propos de Fair Market Value Capital Partners

Fair Market Value Capital Partners est une société de placement paneuropéenne qui commandite des fonds d'investissement dans les secteurs de l'énergie, des infrastructures et des services essentiels. FMV cherche à générer des rendements intéressants en alliant une approche patiente et rigoureuse à une gestion des placements hautement opérationnelle. Fondé par une équipe qui réunit 43 ans d'expérience, FMV investit dans l'énergie, les infrastructures et les services essentiels. Pour en savoir plus sur Fair Market Value Capital Partners, visitez le www.fmvcapitalpartners.com.

À propos de GPTD

Gestion de Placements TD Inc., un membre du Groupe Banque TD, est une société de gestion de placements nord-américaine. GPTD offre ses solutions de placement à des entreprises, des caisses de retraite, des fonds de dotation, des fondations et des investisseurs individuels. GPTD gère les actifs de près de deux millions de particuliers et offre une gamme très diversifiée de solutions de placement : fonds communs de placement, portefeuilles gérés par des professionnels et fonds constitués en société. Les entités de gestion de placements de la TD gèrent un actif de 437 milliards de dollars. GPTD compte 30 ans d'investissement dans les placements alternatifs et presque 10 ans d'investissement dans les infrastructures à l'échelle mondiale. Statistiques globales gérées au 31 décembre 2023 par GPTD et Epoch Investment Partners, Inc. GPTD exerce ses activités au Canada et Epoch Investment Partners, Inc., aux États-Unis. Ces deux entités sont des filiales en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion.

Le Groupe Banque TD désigne La Banque Toronto-Dominion et ses sociétés affiliées qui offrent des produits et services de dépôt, de placement, de prêt, de valeurs mobilières, de fiducie, d'assurance et autres.

MD Le logo TD et les autres marques de commerce TD sont la propriété de La Banque Toronto-Dominion ou de ses filiales.

À propos de PSA Italie

PSA Italie exploite trois terminaux à conteneurs en Italie : PSA Genova Pra', PSA SECH et PSA Venice-VECON. Le terminal PSA Genova Pra' est le seul du port de Gênes à pouvoir accueillir des conteneurs de très grande taille. Grâce à ses installations modernes et durables et à ses liaisons routières et ferroviaires directes, le terminal PSA Genova Pra' est la principale porte d'accès maritime aux centres industriels et de consommation de l'Italie du Nord et l'un des exploitants les plus efficaces en Méditerranée du Nord. Dans l'ancien port de Gênes, PSA SECH complète l'offre de services de PSA Genova Pra' et prend en charge des navires d'au plus 14 000 EVP. Terminal de choix du port de Venise, PSA Venice-VECON est stratégiquement positionné pour servir la région de la Vénétie et le nord-est de l'Italie.

SOURCE Gestion de Placements TD Inc.

18 mars 2024 à 07:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :