Google Canada annonce de nouvelles contributions à la recherche pour soutenir l'écosystème de l'IA au Canada





Google.org remettra 2,7 millions de dollars à Amii, au CIFAR et au CEIMIA pour soutenir la recherche essentielle en IA, dans des domaines tels que la durabilité et le développement responsable de l'IA

OTTAWA, ON, le 18 mars 2024 /CNW/ - Lors d'un événement à Ottawa, Google Canada annoncera de nouvelles contributions à la recherche qui permettront de préparer l'avenir de l'IA au Canada. Google.org remettra une contribution de 2,7 millions de dollars à l'Institut canadien de recherches avancées (CIFAR), à l'institut de recherche Alberta Machine Intelligence Institute (Amii) et au Centre d'expertise international de Montréal en IA (CEIMIA) afin de soutenir la recherche essentielle en IA dans des domaines tels que la durabilité et le développement responsable de l'IA.

Le Canada est depuis longtemps un chef de file dans le domaine de l'IA. Grâce à son excellent programme d'enseignement et à ses chercheurs de renommée mondiale, les connaissances et l'expertise en matière d'IA se sont multipliées au cours de la dernière décennie. Le pays traverse actuellement une période charnière, et il a l'occasion unique d'exploiter la technologie pour relever certains des défis les plus urgents auxquels la société est confrontée.

«?Libérer le potentiel de l'IA exige un effort collectif, une collaboration avec des acteurs de différentes industries, de la société civile, de l'éducation, de l'éthique et plus encore, afin d'élargir nos connaissances et de donner aux autres les moyens de tirer parti des possibilités offertes par l'IA », a déclaré Sabrina Geremia, vice-présidente et directrice nationale de Google Canada. « Nous nous réjouissons de soutenir ces organisations pour propulser le Canada sur la voie de l'IA et façonner un avenir prometteur pour tous les Canadiens. »

La contribution de Google.org au CEIMIA, dans le cadre du Digital Futures Project, soutiendra les travaux visant à explorer les possibilités d'approfondir la collaboration et d'accroître l'interopérabilité entre les gouvernements du monde entier sur leurs approches législatives du développement responsable de l'IA. Annoncé l'année dernière, le Digital Futures Project a été créé pour soutenir les chercheurs, les universitaires et les organisations qui effectuent des recherches et des analyses, et qui encouragent le débat sur les solutions de politique publique pour le développement responsable de l'IA.

«?Au cours des trois dernières années, le paysage mondial de la gouvernance de l'IA a rapidement évolué et est devenu de plus en plus complexe, avec des approches législatives entre différentes juridictions », a déclaré Sophie Fallaha, directrice générale du CEIMIA. « Savoir s'y retrouver dans ces nombreuses réglementations est un aspect essentiel pour le développement et le déploiement responsables de l'IA. En s'appuyant sur la position unique du CEIMIA au sein de la communauté internationale de l'IA, ainsi que sur notre capacité à rejoindre de nombreuses parties prenantes et gouvernements, ce projet vise à développer des outils pour offrir une meilleure compréhension de l'écosystème, puis à identifier les occasions d'approfondir la coopération entre les gouvernements et d'accroître l'interopérabilité entre leurs approches. »

La contribution de Google.org au CIFAR soutiendra son programme d'Accélération de la décarbonisation, qui rassemble des experts en capture, stockage et utilisation du carbone, en biochimie, en chimie, en biologie et plus encore, pour aborder le cycle du carbone et proposer de nouvelles façons de résoudre les problèmes liés au climat. Le financement soutiendra également le travail du CIFAR visant à promouvoir une recherche et un développement responsables en matière d'IA. Enfin, la contribution permettra d'encourager la prochaine génération de scientifiques en IA en soutenant des programmes et des formations, y compris pour les personnes qui s'identifient comme membres de groupes sous-représentés en IA.

«?Le CIFAR remercie Google.org pour sa contribution destinée à faire avancer la recherche fondamentale visant à rétablir l'équilibre du carbone », a déclaré Fiona Cunningham, directrice, Recherche, et responsable, Impact au CIFAR. « Le changement climatique est l'un des défis les plus urgents auxquels l'humanité est confrontée. Ce partenariat permet à nos chercheurs du CIFAR d'avoir un impact positif et de faire avancer le travail vers un élément central du défi que représente le changement climatique. »

«?Faire progresser l'IA responsable est un principe fondamental du travail du CIFAR dans le cadre de la Stratégie pancanadienne en matière d'IA », a déclaré Elissa Strome, directrice générale de la Stratégie pancanadienne en matière d'IA au CIFAR. « Le soutien de Google permet au CIFAR d'exploiter le plein potentiel de la collaboration interprogrammatique entre nos chaires d'IA du CIFAR Canada et nos chercheurs en accélération de la décarbonisation, et garantit que l'IA responsable fait partie intégrante du travail qu'ils réalisent ensemble. Je suis impatiente de voir les progrès considérables qu'ils feront dans le domaine de la recherche grâce à ce partenariat. »

Enfin, la contribution de Google.org à Amii soutiendra son projet Autonomous Drinking Water, qui permet le déploiement de systèmes modulaires de traitement de l'eau dans des régions mal desservies grâce à l'apprentissage par renforcement. Bien que ce projet vise à soutenir les communautés mal desservies au Canada, les connaissances acquises permettront de réduire la consommation globale d'énergie pour le traitement de l'eau à l'échelle mondiale grâce à l'optimisation basée sur l'automatisation.

«?Ce projet représente une occasion incroyable de s'attaquer aux problèmes de qualité de l'eau en s'engageant dans la recherche sur les systèmes autonomes », a déclaré Cam Linke, PDG d'Amii. « En exploitant notre expertise en matière d'apprentissage par renforcement, nous réalisons des avancées significatives pour améliorer l'efficacité et la fiabilité de la purification de l'eau. Collaborer avec les communautés pour examiner de manière critique les solutions potentielles, les hypothèses qui les sous-tendent et leurs effets possibles est une partie incroyablement importante de ce travail au service des zones rurales et isolées. Nous sommes profondément reconnaissants du soutien de Google.org, qui a joué un rôle essentiel dans la concrétisation de notre vision. »

À propos de Google Canada

La mission de Google est d'organiser l'information du monde entier et de la rendre universellement accessible et utile. En tant que chef de file mondial de la technologie, les innovations de Google en matière de recherche sur le Web et de publicité ont fait de son site Web un des meilleurs sites Internet et de sa marque, l'une des plus reconnues au monde. Google Canada a des bureaux à Waterloo, Toronto, Montréal et Ottawa avec des employés qui travaillent au sein d'équipes de l'ingénierie, de l'intelligence artificielle, de la recherche, des ventes et du marketing.

À propos du CEIMIA

Le CEIMIA se positionne comme un acteur clé du développement responsable de l'intelligence artificielle, fondé sur des principes d'éthique, de droits de la personne, d'inclusion, de diversité, d'innovation et de croissance économique. Le CEIMIA développe et met en oeuvre des projets appliqués à fort impact en intelligence artificielle responsable. En tant que centre d'expertise du Partenariat mondial sur l'intelligence artificielle (PMIA), le CEIMIA travaille en étroite collaboration avec 29 gouvernements et plus de 150 experts multipartites pour faire face aux défis et les priorités en supportant le développement de solutions appliquées d'IA responsable. Nous agissons à titre de rassembleur des partenaires internationaux pour favoriser le développement et le déploiement d'initiatives au profit du bien commun.

À propos du CIFAR

L'Institut canadien de recherches avancées (CIFAR) est une organisation mondiale de recherche établie au Canada. Depuis 40 ans, le CIFAR rassemble des chercheurs exceptionnels de toutes les disciplines et de tous les pays pour identifier et répondre aux plus importantes questions auxquelles la science et l'humanité sont confrontées. Grâce à ses 15 programmes de recherche, le CIFAR rassemble plus de 400 éminents chercheurs du monde entier provenant de 141 institutions dans 20 pays. Notre communauté de membres, de chaires, de chercheurs et spécialistes-conseils compte parmi les plus cités au monde, dont 20 lauréats du prix Nobel et trois lauréats du prix Turing. En 2017, le CIFAR a également été désigné par le gouvernement du Canada pour élaborer et diriger la Stratégie pancanadienne en matière d'intelligence artificielle (IA), la première stratégie nationale en matière d'IA au monde. La Stratégie pancanadienne en matière d'IA du CIFAR stimule la recherche de pointe, forme la prochaine génération de leaders diversifiés en matière d'IA et favorise la collaboration intersectorielle pour l'innovation, la commercialisation et l'adoption responsable de l'IA. Le CIFAR travaille en étroite collaboration avec les trois instituts nationaux d'IA du Canada, qui sont les plaques tournantes de leurs écosystèmes d'IA respectifs. Nos chercheurs, nos entreprises et nos innovateurs se réunissent pour faire progresser la recherche sur l'IA responsable et son application dans des domaines qui peuvent profiter à la société et stimuler la croissance économique.

À propos d'Amii

En tant que l'un des trois centres d'excellence en IA du Canada dans le cadre de la Stratégie pancanadienne en matière d'IA, Amii (Alberta Machine Intelligence Institute) est un institut à but non lucratif basé en Alberta qui soutient la recherche de pointe mondiale en matière d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique. L'Amii traduit la recherche fondamentale et les avancées scientifiques en retombées économiques en se concentrant sur le transfert de connaissances, de technologies et de talents pour l'industrie sur l'amélioration rapide des connaissances en matière d'IA pour tous. Pour plus d'informations, consultez le site amii.ca.

SOURCE Google Canada

18 mars 2024 à 06:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :