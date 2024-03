Bona Pet Systemtm et les produits Bona OxyPower reçoivent la certification Safer Choice de l'Agence de protection de l'environnement





Bona ® a aujourd'hui annoncé que quatre de ses produits sont désormais certifiés par le programme Safer Choice de l'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA) et ont obtenu le label Safer Choice. La nouvelle certification s'applique au Bona Pet Systemtm, notamment au Bona Pet Systemtm Hard-Surface Floor Deep Cleaner et au Bona Pet Systemtm Wood Floor Deep Cleaner, ainsi qu'aux nettoyants pour sols OxyPower de Bona, Bona OxyPower Hard-Surface Floor Deep Cleaner et Bona OxyPower Wood Floor Deep Cleaner. Safer Choice est un programme volontaire de l'EPA qui certifie les produits de nettoyage et autres produits fabriqués avec des ingrédients plus sûrs pour les personnes, les animaux de compagnie et la planète.

« Tandis que nous continuons à innover dans le domaine des solutions de nettoyage qui font ressortir la beauté des sols, notre principal objectif est de tirer parti des dernières technologies et de la recherche en matière d'ingrédients », déclare Marie Shore, directrice de la gestion des produits pour la région EMEA et APAC chez Bona. « Une reconnaissance du programme EPA Safer Choice comme celle-ci est une étape clé dans la validation de notre travail pour un avenir plus durable. »

Le label Safer Choice est un moyen fiable de trouver des produits fabriqués avec des ingrédients plus sûrs sans sacrifier les performances. Chaque ingrédient des produits portant le label Safer Choice est examiné par les scientifiques de l'EPA afin de s'assurer que les produits certifiés ne contiennent que les ingrédients les plus sûrs possibles pour l'homme et la planète. Les produits certifiés Safer Choice sont fabriqués avec des ingrédients qui ne causent pas de problèmes de santé graves, comme le cancer, et qui ne sont pas nocifs pour les poissons ou les cours d'eau. Safer Choice limite également les composés organiques volatils afin de minimiser la pollution de l'air intérieur et les problèmes respiratoires qui en découlent. Les produits portant ce label utilisent également des emballages plus durables qui ne contiennent pas de produits chimiques toxiques, comme les métaux lourds.

Basés sur du peroxyde d'hydrogène, Bona OxyPower Wood Floor Deep Cleaner et Bona OxyPower Hard-Surface Floor Deep Cleaner sont spécifiquement conçus pour éliminer la saleté accumulée, offrant ainsi un nettoyage en profondeur des sols en bois ou des sols à surface dure. La formule oxygénée à base d'eau prête à l'emploi libère des milliers de microbulles qui décollent la saleté accumulée, éliminent les salissures collées et enlèvent les taches grâce à l'action des bulles, pour un nettoyage des sols en profondeur.

Formulés spécifiquement pour nettoyer les salissures des animaux domestiques, Bona Pet System Hard Surface Floor Deep Cleaner et Bona Pet System Wood Floor Deep Cleaner offrent un nettoyage en profondeur en pénétrant dans les taches tenaces collées, la saleté accumulée et les salissures accidentelles grâce au pouvoir nettoyant du peroxyde d'hydrogène. La technologie Odour Guard Technologytm élimine et neutralise les odeurs d'urine et autres odeurs organiques au contact.

Pour plus d'informations sur les nettoyants Bona Pet System et OxyPower, rendez-vous sur www.bona.com. Ces produits certifiés GREENGUARD sont disponibles dans les régions EMEA et APAC.

« Ces quatre nettoyants ont été développés pour répondre aux normes exigeantes des consommateurs ainsi qu'aux organismes de certification comme le programme EPA Safer Choice », poursuit Marie Shore. « Avec 11 produits certifiés Safer Choice en Amérique du Nord, il était logique de viser à obtenir cette certification pour nos produits en Europe. Tout cela s'aligne sur notre mission de longue date visant à minimiser notre impact environnemental en innovant avec des systèmes et des produits plus sûrs selon les normes de durabilité les plus strictes. »

À propos du programme Safer Choice de l'EPA

Le programme Safer Choice encourage une chimie plus sûre et plus écologique en permettant aux entreprises de différencier leurs produits sur le marché grâce au label Safer Choice. Avec des milliers de produits certifiés, le label Safer Choice est un moyen fiable de trouver des produits fabriqués avec des ingrédients plus sûrs sans sacrifier les performances. Pour plus d'informations sur le programme Safer Choice, rendez-vous sur : www.epa.gov/saferchoice.

À propos de Bona®

Bona® est une entreprise familiale à vocation durable qui fournit des produits pour l'installation, la rénovation, l'entretien et la restauration de sols de qualité supérieure. Fondée en 1919, Bona a été la première entreprise du secteur à proposer un système complet de produits de finition et d'entretien des parquets en bois dur à base d'eau. Aujourd'hui, Bona propose des produits pour la plupart des sols de qualité supérieure, notamment le bois, le carrelage, le vinyle, les sols souples, le caoutchouc et les sols stratifiés. Le chiffre d'affaires de Bona est de 4,1 milliards SEK (366 millions EUR) en 2023. Le siège social est situé à Malmö, en Suède, et l'entreprise est représentée dans le monde entier par ses 17 filiales, 70 distributeurs, 4 sites de production et plus de 600 employés. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.bona.com.

18 mars 2024 à 04:10

