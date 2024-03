Angel Yeast organise des activités de bien-être communautaire en Égypte, promouvant le développement vert et les échanges culturels





SHANGHAI, 16 mars 2024 /PRNewswire/ -- Angel Yeast, (SH600298), premier fabricant mondial de levures, a récemment organisé une activité de bien-être communautaire sur le développement durable et vert pour les étudiants dans une école près de son usine en Égypte et a offert des cadeaux aux étudiants. En tant qu'entreprise socialement responsable, Angel Yeast s'engage à renforcer les liens avec les personnes et les communautés locales.

Cet événement a connu la participation du Dr Ayman Al-Kashef, sous-secrétaire du ministère de l'Éducation pour la participation communautaire à Beni Sueif; de Hanan Gerges, coordinateur des événements communautaires ; de Li Xiaokun, représentant d'Angel Yeast ; d'Ahmed Bashir, directeur général de l'usine de l'entreprise, et d'Ahmed Azzazy, directeur de l'administration et directeur des ventes de Angel Yeast (Egypt) Co., Ltd.

« Pour Angel Yeast, cet événement a été l'occasion de promouvoir le développement vert et durable, d'aider les étudiants à s'impliquer davantage dans la communauté et d'éduquer la jeune génération sur l'importance de la protection de l'environnement », a déclaré Li Xiaokun, directeur général adjoint d'Angel Yeast (Egypte) Co., Ltd.

Selon le média local Elmaushir, Angel Yeast (Egypt) Co., Ltd. apporte une aide humanitaire sous toutes ses formes et accorde une grande importance à la participation sociale de manière à rapprocher l'entreprise de la communauté locale et à améliorer les conditions sociales, culturelles et sportives, et l'entreprise est un modèle de réussite en matière d'investissement en Égypte.

Renforcer l'engagement communautaire et social en accordant la priorité à la préservation de l'environnement

Angel Yeast (Egypt) Co., Ltd. a créé un nombre important de possibilités d'emploi et emploie actuellement plus de 900 employés locaux, dont 56 superviseurs et 14 cadres supérieurs. À la fin du projet d'expansion de la production de levure, qui aura une capacité de production annuelle de 20 000 tonnes, l'entreprise emploiera jusqu'à 1 000 personnes supplémentaires au niveau local.

L'entreprise a activement mis en place un modèle d'économie circulaire pour faire progresser le développement de l'écosystème agricole local, et promeut continuellement la gouvernance environnementale, la réduction des émissions et la production propre, conformément à une stratégie axée sur l'environnement.

Angel Yeast tire parti de l'abondante mélasse égyptienne pour améliorer la production durable. En transformant les sous-produits de mélasse en ressources précieuses, l'entreprise incarne les principes d'une économie circulaire verte. Les eaux usées générées au cours du processus de fabrication de la levure sont traitées pour devenir des engrais organiques, qui sont ensuite vendus pour soutenir le secteur agricole local. Cette initiative innovante de recyclage a été saluée par le gouvernement égyptien pour ses avantages environnementaux.

Angel Yeast a développé un cadre institutionnel solide et a mis en oeuvre une variété de mécanismes qui s'alignent sur le système de gestion environnementale ISO14001. La gouvernance proactive de l'entreprise comprend le « Système de gestion des préoccupations en matière de protection de l'environnement », qui surveille, signale et traite les problèmes environnementaux potentiels. Ce système permet une enquête et une résolution rapides des problèmes, de sorte que les opérations restent conformes aux normes juridiques et respectent l'intégrité environnementale.

Avec comme ligne rouge le respect de la conformité et comme élément central les progrès technologiques, Angel Yeast (Egypt) Co. Ltd. a, depuis sa mise en service, mis en place des installations de protection de l'environnement sans heurts, notamment pour le traitement des déchets et le contrôle du bruit, et tous ses indices d'émission de polluants sont conformes aux exigences. L'entreprise a mis en oeuvre des projets de contrôle des gaz résiduels de la fermentation de la levure et des gaz résiduels environnementaux afin de renforcer le contrôle des odeurs.

L'entreprise invite régulièrement les habitants et les étudiants à visiter l'usine et à découvrir l'ensemble du processus de traitement des eaux usées et des gaz d'échappement.

« Nous espérons promouvoir davantage le développement durable à travers des événements comme celui-ci, afin d'inciter davantage de personnes à agir et à construire une meilleure maison, plus verte, pour tous », a déclaré M. Li.

15 mars 2024 à 21:38

